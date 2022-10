La Organización Mundial de Turismo busca startups que brinden soluciones a los problemas de la industria del turismo

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) tiene abierta una convocatoria hasta el próximo 15 de octubre para las startups que quieran unirse a "Awake Tourism Challenge", un reto en el cual se busca promover la digitalización del turismo.

Jordan Siemens | Getty Images

La OMT está concentrando sus esfuerzos en estrategias de innovación, educación, la transformación digital con inversión para afrontar y superar los problemas y tendencias emergentes en el turismo y las empresas innovadoras.

En principio, la OMT busca promover la digitalización del turismo a través de este enfoque y construir un ecosistema para la innovación y el emprendimiento que optimice el potencial de la industria para la generación de empleo, el crecimiento económico y la sostenibilidad.

En entrevista con Natalia Bayona, Directora de Innovación, Educación e Inversiones de la Organización Mundial del Turismo, nos cuenta un poco más sobre esta importante convocatoria:

¿Qué se busca con esta convocatoria y por qué es importante?

"UNWTO Awake Tourism Challenge" busca hacer un llamado global a las startups que estén dando solución a los retos más importantes que tiene el turismo para poder ser más innovador, sostenible e incluyente: impacto social, alta tecnología (metaverso, realidad aumentada, virtual, inteligencia artificial, crypto entre otras), educación, empoderamiento de la mujer, creación de capital ecológico y sostenible.

¿A qué tipo de startups está dirigido y a qué países de Latinoamérica?

La competición está dirigida a todos los mercados incluyendo todos los países de América Latina. Las startups elegidas deberán tener un gran componente de innovación, tener un equipo de tiempo completo en la solución, haber creado un proyecto piloto en su país o haber tenido una aceleración o apoyo nacional y estar alineados con los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, proyectos en fase de expansión y crecimiento con desarrollo local probado.



¿Por qué es importante la digitalización del turismo?

El turismo es quizás el sector económico que mejor alianza ha creado con la tecnología y la digitalización. Gracias a la tecnología, el turismo ha logrado democratizarse. Pasando por la primera fase con la creación de internet, luego las llamadas .com para acercar más al turista con el destino y finalmente, la revolución que más me gusta y es la que estamos viviendo: la de las startups pues nos ha enseñado a que no conocemos a nuestra competición, la unión y la cooperación startups-corporaciones hace la fuerza y que un sector como el turismo, cuyo tejido empresarial tiene más de 80% concentrado en PyMEs, tiene el reto de dar herramientas a cada una de ellas para garantizar un crecimiento económico sostenible.

¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta la industria turística y cómo se pueden abordar?

Más que problemas, son retos. El primero, la educación. El turismo es el mayor empleador de jóvenes y mujeres en el mundo. Sin embargo, el 50% de los jóvenes solo tiene habilidades en secundaria. De ahí que las condiciones laborales y los salarios estén por debajo de lo esperado en un sector del cual muchos países en el mundo dependen.

Segundo, acceso a la tecnología. Sólo un 35% de las empresas turísticas han logrado un proceso de digitalización dónde la toma de decisiones se hace a través de los datos. Necesitamos más PyMEs con acceso a pagos digitales, cloud, inteligencia artificial para que seamos un sector económico consolidado y fortalecido.

Tercero, la sostenibilidad. Esa conciencia de trabajar por un impacto en la sociedad, apoyar el medio ambiente, usar la tecnología para el bien común y pensar en qué no necesariamente el número de turistas es la solución. La clave está en turistas de alto gasto con un alto impacto en el empleo y en la inversión y poco impacto en los recursos naturales.

¿Qué tipo de apoyo tendrán las startups ganadoras?

La Organización Mundial del Turismo tiene el network global más consolidado cuando de innovación se trata. Más de 12,000 startups, 400 inversores, 300 corporaciones, 40 aceleradoras, más de 150 Estados Miembro y 100 universidades trabajando por un fin común: la innovación turística.

Los beneficios para las startups ganadoras incluyen, entre otros, los siguientes:

Patrocinio de Wakalua para participar en el día de la presentación final a cargo de la Organización Mundial del Turismo.

de Wakalua día de la presentación final a cargo de la Organización Mundial del Turismo. Aplicación a través de la plataforma YouNoodle, que facilita las oportunidades de introducción y crecimiento de las startups.

que facilita las oportunidades de introducción y crecimiento de las startups. Acceso a más de 90 inversores de capital riesgo , a las principales empresas y a más de 150 países. ;

, a y a ; Programa de tutoría y aceleración de aliados de la competición como IE University, KPMG, Google o Amadeus.

y aceleración de aliados de la competición como IE University, KPMG, Google o Amadeus. Afiliación a los Campus de Startup.

Posible proyecto piloto con colaboradores e instituciones del sector privado.

con colaboradores e instituciones del sector privado. Servicios de incubación en el Centro de Innovación Les Roches Spark, incluyendo 3 meses de alojamiento en Crans-Montana, proporcionados por el grupo Sommet Education.

La edición del 2020 contó con el apoyo de más de 25 socios de todo el mundo, donde el ecosistema de innovación atrajo a más de 10,000 participantes de 150 países. Los ganadores tuvieron la oportunidad de reunirse con ministros, corporaciones e inversionistas.

Desde 2018, las principales empresas emergentes han recaudado más de $214 millones de dólares en financiamiento a través de la Red de Innovación de la OMT. Las startups que deseen participar de la convocatoria actual, deben ingresar al siguiente enlace para hacer su registro. El plazo máximo para aplicar es el próximo 15 de octubre del 2022.

(Sobre el autor: Julian Tabares es editor del sitio Soy Emprendedor ).