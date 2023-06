Netflix abre NETFLIX BITES, su primer restaurante en Los Ángeles, California

Netflix tiene una nueva línea de negocio: ¡un restaurante! El día de ayer la plataforma de streaming anunció por medio de un comunicado la apertura de un "espacio culinario" que llevará el nombre de NETFLIX BITES.

La idea es que en el local se sirvan los platillos que hemos visto en los diversos programas gastronómicos de la plataforma. La empresa explicó:

"¿Alguna vez viste Chef's Table (la serie de no ficción de más larga duración en Netflix), Is It Cake? o Iron Chef: Quest for an Iron Legend y deseaste poder sumergirte en tu televisor para probar los deliciosos platillos que veías en la pantalla? Ahora, por primera vez, puedes probar las series que conoces y amas a través de este restaurante emergente por tiempo limitado".

El local abrirá sus puertas el próximo viernes 30 de julio en la ciudad de Los Ángeles, California y en el proyecto participarán algunos de los famosos chefs que hemos visto en las populares series de la plataforma. Entre ellos se encuentran Curtis Stone de Iron Chef, Dominique Crenn de Chef's Table e Iron Chef, Rodney Scott de Chef's Table: BBQ, Ming Tsai de Iron Chef: Quest for an Iron Legend y Jacques Torres de Nailed It!, además de los mixólogos de Drink Masters Frankie Solarik, Julie Reiner, LP O'Brien y Kate Gerwin.

¿Qué podrás comer en NETFLIX BITES?

La idea del restaurante es ofrecer a los fans de las diversas series platillos similares a los que han visto en sus pantallas, aunque hasta ahora Netflix no ha rebelado exactamente cuál será el menú (a la página oficial del proyecto todavía le falta mucha información).

El restaurante estará ubicado en el centro comercial The Grove (115 S Fairfax Avenue), en el mismo local en el que abrió una tienda con mercancía de las series en octubre de 2022.

El restaurante operará de lunes a domingo de 17 a 22 horas, además de ofrecer un brunch los sábados y domingos de 10 a 14 horas.

Para reservar es necesario hacer un depósito no reembolsable que se aplicará al monto final de la cuenta.