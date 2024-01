La inteligencia artificial (IA) llegó para alterar el orden de las cosas. Las herramientas generativas como Bard, ChatGPT o Midjourney han transformado la manera en que operamos y, más pronto de lo que imaginábamos, se han convertido en una realidad dentro del entorno laboral.

Pero eso no significa que estén libres de polémica. A lo largo del 2023 diversas empresas de medios, autores y creadores de contenido demandaron a las empresas detrás de estas herramientas, argumentando que había utilizado sus contenidos sin autorización para entrenar a sus modelos.

Una de ellas fue The New York Times. El diario estadounidense demandó a OpenAI por haber utilizado su información para entrenar a la popular herramienta de inteligencia artificial generativa, ChatGPT.

En la demanda el diario exige a OpenAI que destruya todos los modelos que hayan sido entrenados con su información y que se haga responsable de los "miles de millones de dólares en daños estatutarios y reales" relacionados con el uso ilegal de obras "únicas y valiosas" del periódico.

El documento explica: "Si The Times y otras organizaciones de noticias no pueden producir y proteger su periodismo independiente, habrá un vacío que ninguna computadora o inteligencia artificial podrá llenar. Se producirá menos periodismo y el costo para la sociedad será enorme".

La respuesta de OpenAI

La empresa dirigida por Sam Altman dio a conocer el día de hoy su postura ante la demanda del diario a través de una entrada publicada en el blog de su página oficial titulada OpenAI y el periodismo.

En el texto la empresa asegura que apoya al periodismo y explica que la demanda del periódico "carece de fundamento".

OpenAI resume su postura en cuatro puntos:

Su colaboración con organizaciones y empresas de noticias para crear nuevas oportunidades. El hecho de que las empresas pueden bloquear el acceso a sus sitios para que no sean utilizados para entrenar a los diversos modelos de la empresa. El esfuerzo que ha hecho para evitar la "regurgitación" y llevarla a niveles casi inexistentes. La "regurgitación" sucede cuando una IA simplemente reproduce contenido ya existente en otro lado sin aportar un valor adicional o un análisis más profundo; uno de los aspectos de los que se ha quejado el diario y que asegura conduce al plagio. La idea que tiene de que The New York Times no está contando la historia completa.

La empresa después profundiza en cada uno de los puntos y explica que la demanda interpuesta el 27 de diciembre los tomó por sorpresa, pues habían estado trabajando y avanzando en una alianza estratégica que le habría dado al diario "una nueva forma de conectarse con sus lectores existentes y nuevos".

El comunicado cierra explicando: "Consideramos que la demanda de The New York Times carece de mérito. No obstante, estamos esperanzados en establecer una asociación constructiva con The New York Times y respetamos su larga trayectoria, que incluye informar sobre la primera red neuronal funcional hace más de 60 años y defender las libertades de la Primera Enmienda.

"Esperamos continuar colaborando con organizaciones de noticias, ayudando a elevar su capacidad para producir periodismo de calidad al hacer realidad el potencial transformador de la inteligencia artificial".