La Generación Z, la más reciente en incorporarse al mundo laboral, está impulsando cambios en la forma de trabajar y en los espacios donde se desempeñan. Aunque esta generación es relativamente nueva en el ámbito laboral, su llegada a las empresas ha provocado una reevaluación de cómo se configuran las oficinas.

La pandemia de COVID-19 cambió drásticamente las dinámicas laborales, haciendo necesario el teletrabajo y obligando a las empresas a rediseñar sus espacios. En respuesta, muchas compañías adoptaron modelos de trabajo más flexibles, introduciendo escritorios compartidos y áreas comunes abiertas.

Sin embargo, a medida que las empresas retomaron las actividades presenciales, muchas optaron por asignar escritorios fijos a sus empleados, buscando fortalecer el sentido de pertenencia y comunidad.

Esta medida ha sido particularmente apreciada por la Generación Z, que en su mayoría vivió su primera experiencia laboral en un entorno remoto. Para estos jóvenes, contar con un espacio de trabajo propio en la oficina es un reflejo de que sus empleadores los valoran.

Un caso ejemplar es el de Maïa Maury, una joven de 25 años que trabaja en Estados Unidos. En una entrevista con Business Insider, Maury relató cómo la asignación de un escritorio fijo se convirtió en un privilegio que aprovechó para expresar su creatividad.

Inspirada por las tendencias en redes sociales sobre la personalización de espacios de trabajo en casa, Maury invirtió más de $200 dólares en accesorios para decorar su cubículo, transformándolo en un lugar que refleja su estilo y personalidad. Su experiencia, documentada en TikTok, se hizo viral, alcanzando más de 11.6 millones de visualizaciones.

