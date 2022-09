Socios de Twitter aprueban venta de la empresa a Elon Musk

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales.

La mayor parte de los accionistas de la empresa Twitter Inc. votaron a favor de la venta de la empresa al magnate estadounidense Elon Musk, a cambio de $44 millones de dólares, informó Reuters, la agencia de noticias del Reino Unido.

SOPA Images | Getty Images

De acuerdo con los reportes del interior de la compañía, la votación vencía hasta este martes; sin embargo, desde el lunes por la noche se alcanzó el número suficiente de socios para autorizar la transacción para que el nacido en Pretoria, Sudáfrica, se convierta en propietario de la firma.

Pese a lo anterior, en julio, el empresario dio a conocer que no concretaría la compra de Twitter, debido a que argumentó que la compañía no cumple con las condiciones del acuerdo, pues, según su versión, no le brindaron información verídica sobre las cuentas falsas y de spam en la red social.

Sin embargo, la firma respondió que solamente el cinco por ciento de los usuarios no cuentan con una verificación, por lo que rechazaron la decisión de Elon Musk de no adquirir Twitter.

Debido a lo anterior, el presidente de la empresa, Bret Taylor, informó que el Consejo Directivo determinó "emprender acciones legales para llevar a cabo el acuerdo de compra, bajo el precio y los términos pactados con Musk".

Según la información obtenida por Reuters, la votación se adelantó debido a la caída de las acciones de Twitter, las cuales están actualmente en $41 dólares norteamericanos, cifra menor a la pactada con el hombre más rico del mundo, de $54.20.

Por ahora, los socios de Twitter ya aprobaron la venta de la empresa; sin embargo, esta historia está lejos de llegar a su final, por lo que irán a juicio en octubre, en Delaware, donde Twitter demandó a Elon Musk por romper "unilateral e ilícitamente" el acuerdo por la compra-venta de Twitter por $44 milones de dólares.