Los actores y las actrices de Hollywood están oficialmente en huelga. Ayer por la noche el sindicato SAG-AFTRA anunció que sus 160,000 integrantes (entre los que se encuentran grandes figuras como Jennifer Lawrence y Meryl Streep) se han unido a la huelga que sostienen los guionistas de Hollywood desde hace más de diez semanas. La última vez que los dos sindicatos estuvieron en paro al mismo tiempo, fue en 1960, cuando Ronald Reagan era presidente del sindicato.

Las demandas de los miembros de SAG-AFTRA son similares a las de los guionistas: buscan una mayor compensación por la transmisión de las películas o series en plataformas de streaming como Netflix o HBO MAX, que sean compensados por los costos que implica grabarse ellos mismos para las audiciones (una práctica que surgió durante la pandemia) y que se regule el uso de la inteligencia artificial (IA) para recrear a un actor o actriz en la pantalla sin que este o esta haya participado en el rodaje. Este último punto lo ven como "una amenaza real e inmediata" que debe ser atendida.

La lucha es en contra de los términos planteados por la Alliance of Motion Picture and Televison Producers (la Alianza de Productores de Cine y Televisión o AMPTP por sus siglas en inglés) que representa los intereses de las principales casas productoras y plataformas de streaming entre las que se encuentran Amazon, Apple TV, Disney, Netflix, Universal, Paramount y Warner Bros Discovery.

¿Qué dijo Fran Drescher?

El jueves por la noche la presidente del sindicato de actores, Fran Drescher (¡sí, la Nanny!) pronunció un ardiente discurso que se ha viralizado gracias a su claridad, pasión y por exponer de manera clara el temor que para muchos gremios implica la aparición de las herramientas de IA.

Aquí está la traducción del discurso completo:

"Es muy importante que esta negociación sea cubierta, porque los ojos del mundo y en particular los ojos del trabajo están sobre nosotros. Lo que sucede aquí es importante porque lo que nos está sucediendo está sucediendo en todos los campos del trabajo cuando los empleadores hacen de Wall Street y la codicia su prioridad, y olvidan a los contribuyentes esenciales que hacen que la máquina funcione.

"Tenemos un problema, y lo estamos experimentando en este momento. Este es un momento muy importante para nosotros. Vine con la intención de evitar una huelga. La gravedad de este movimiento no se me escapa a mí, ni a nuestro comité negociador, ni a los miembros de nuestra junta que han votado unánimemente a favor de la huelga. Es algo muy serio que afecta a miles, si no a millones de personas, en todo el país y en todo el mundo. No solo a los miembros de este sindicato, sino también a las personas que trabajan en otras industrias que dan servicio a las personas que trabajan en esta industria. Y por eso fue con gran tristeza que llegamos a este punto, pero no tuvimos más remedio.

"Aquí somos las víctimas. Estamos siendo victimizados por una entidad muy codiciosa. Estoy impactada por la forma en que las personas con las que hemos estado trabajando nos han tratado. No puedo creer, francamente, lo lejos que estamos en tantos aspectos. Cómo suplican pobreza, que están perdiendo dinero a diestra y siniestra, cuando dan cientos de millones de dólares a sus directores ejecutivos. Es repugnante. Vergüenza les debería dar. Están del lado equivocado de la historia en este momento.

"Estamos en solidaridad, en una unidad sin precedentes. Nuestro sindicato y nuestros sindicatos hermanos y los sindicatos de todo el mundo nos están apoyando, así como otros sindicatos, porque en algún momento se acabó la fiesta. No se puede seguir siendo reducido, marginado, irrespetado e indecoroso. El modelo de negocio ha cambiado por el streaming, lo digital, la IA. Este es un momento histórico que es un momento de verdad. Si no nos mantenemos firmes ahora, todos vamos a estar en problemas.

"Todos estamos en peligro de ser reemplazados por máquinas y grandes empresas que se preocupan más por Wall Street que por ti y tu familia. La mayoría de los estadounidenses no tienen más de $500 en caso de emergencia. Esto es muy grave y nos pesa mucho. Pero en algún momento, tienes que decir: "No, no vamos a seguir así. ¿Están locos? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hacen esto?" En privado, todos dicen que somos el centro de la rueda. Todos los demás retocan nuestro arte, pero las acciones hablan más que las palabras y no había nada allí. Fue insultante. Así que nos unimos con fuerza, solidaridad y unidad con la mayor votación de autorización de huelga en la historia de nuestro sindicato. Y tomamos la difícil decisión que les decimos hoy.

"Esto es importante. Es muy serio, y va a afectar a cada persona que trabaja. Tenemos la suerte de estar en un país que es favorable a los trabajadores. Sin embargo, nos enfrentamos a una oposición que era tan hostil a los trabajadores, tan sorda a lo que estamos diciendo. No se puede cambiar el modelo de negocio tanto como ha cambiado y no esperar que el contrato también cambie. No vamos a seguir haciendo cambios incrementales en un contrato que ya no honra lo que está sucediendo ahora con este modelo de negocio que se nos ha impuesto. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos moviendo los muebles en el Titanic? Es una locura.

"Así que el juego ha terminado, AMPTP. Estamos de pie. Tienes que despertar y oler el café. Somos trabajadores y estamos de pie. Exigimos respeto y ser honrados por nuestra contribución. Comparte la riqueza porque no puedes existir sin nosotros. Gracias."

¿Qué consecuencias tendrá la huelga?

Además de la demora que la huelga de guionistas ha provocado en el estreno de series como Stranger Things, Hacks y Showtime, se detendría por completo la producción de programas nocturnos de televisión como Saturday Night Live y The Late Show With Stephen Colbert, al igual que de grandes producciones cinematográficas que se encuentran ya en producción o que están por iniciarla. Algunas de estas producciones podrían ser canceladas de manera indefinida.

La huelga de guionistas de 2007 y 2008 se extendió durante 100 días y, según, implicó una pérdida estimada de $2,100 millones para la economía del estado de California.