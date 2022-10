Twitter desarrolla una función que le permite a los usuarios controlar quién puede mencionarlos en un tuit

El ciberacoso es una realidad, y para hacerle frente Twitter desarrolla una nueva funcionalidad que permitirá a los usuarios controlar quien puede mencionarlos en una publicación.

Según la experta en aplicaciones, Jane Manchum Wong, la red social trabaja ya en la nueva función y compartió una imagen de cómo lucirá el panel de control que te permitirá configurar tu cuenta con tres distintas opciones:

La opción de configurar las menciones les devuelve el poder a los usuarios e implica un cambio importante para Twitter.

Twitter is working on letting you control who can mention you on Twitter pic.twitter.com/UemMCGcy70