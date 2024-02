Las redes sociales están saturadas de videos que parecen sacados de una película de ciencia ficción: personas conduciendo Teslas en modo Autopilot con los ojos cubiertos por las gafas inmersivas Apple Vision Pro.

Estas escenas han hecho sonar las alarmas entre las autoridades federales de transporte en Estados Unidos, aunque según The New York Times, algunas de las publicaciones parecen ser actuaciones filmadas con la esperanza de que se vuelvan virales.

Las gafas Apple Vision Pro, que se lanzaron el 2 de febrero y tienen un precio inicial de $3,499 dólares, permiten a los usuarios ver videos, navegar por internet y más en una realidad virtual inmersiva. Según Mac Rumors, Apple vendió más de 200,000 unidades durante su preventa, esto según datos de una fuente con conocimiento de las ventas de Apple.

Este martes la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras de Estados Unidos dijo que "conducir usando un auricular de realidad virtual es imprudente e ignora la seguridad de todos en la carretera" después de que el secretario de transporte, Pete Buttigieg, advirtiera sobre el peligro en un post publicado en X.

Reminder—ALL advanced driver assistance systems available today require the human driver to be in control and fully engaged in the driving task at all times. pic.twitter.com/OpPy36mOgC