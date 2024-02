El 2 de febrero, fueron lanzados los lentes de realidad virtual Apple Vision Pro, que cuestan casi $4,000 dólares.

Ahora que el nuevo dispositivo recibe elogios y se transforma en el nuevo objeto del deseo, hay quien dice que, una vez más, Los Simpson parecen haber predicho el futuro y anticipado el lanzamiento del dispositivo en uno de sus episodios.

De acuerdo con el diario Excélsior, el capítulo en cuestión es el segundo de la temporada 28, titulado Amigos y Familia, que se estrenó en el ya lejano 2016, ¡hace ocho años!

En esta historia, el Sr. Burns contrata a los Simpson para que simulen ser su familia en un experimento de realidad virtual, por lo que los personajes utilizan dispositivos muy similares a los de la empresa norteamericana.

Aunque la trama se centra en este experimento, los usuarios de redes sociales han señalado el parecido con el Apple Vision Pro.

Los memes y las comparaciones entre los lentes que utilizan Los Simpson y los de Apple no se han hecho esperar en internet.

Did the Simpsons really do it again, predicting something like the Apple Vision Pro? pic.twitter.com/Kr1hMeblJP