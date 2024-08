No te dejes engañar por las tendencias de moda. Asegúrate de que los productos que estás utilizando realmente emplean la última tecnología.

Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

El mercado tecnológico de hoy está inundado de productos que afirman ser impulsados por inteligencia artificial (IA). Algunos lo son, pero otros no, y puede ser difícil diferenciar la IA legítima de las herramientas existentes que se esconden detrás de palabras de moda y precios elevados.

Un problema inicial es el término "inteligencia artificial", que está mal definido y que abarca un gran número de subcampos. En vez de discutir sobre el verdadero significado de la IA, lo más efectivo para identificar la publicidad engañosa es conocer las capacidades y limitaciones de los modelos actuales de IA.

Para empezar, tendrás que saber si un producto de IA cae en una de estas dos categorías comunes: aquellos basados en el aprendizaje automático tradicional (ML) y aquellos que utilizan modelos más recientes de inteligencia artificial generativa (GenAI). Existen otras categorías, como la robótica y la visión por computadora, pero es menos probable que encuentres estas herramientas en el mercado. Si necesitas un robot, estás hablando con un experto.

El aprendizaje automático existe desde hace décadas y potencia herramientas como la búsqueda de Google, las recomendaciones de Netflix, los filtros de spam y el software de análisis de mercado. Básicamente, en lugar de codificar manualmente un programa informático para realizar una tarea, se le proporciona una gran cantidad de datos y algunas pautas generales, luego se le permite desarrollar sus propios algoritmos que pueden adaptarse y aprender de la retroalimentación humana. La adaptabilidad es clave. Si no está aprendiendo, simplemente es machine learned, dice Bob Rogers, CEO de Oii.ai y ex científico jefe de datos para análisis e IA de Intel.

Por otro lado, la IA generativa ha explotado en los últimos dos años. Incluye grandes modelos de lenguaje (LLM) como la serie GPT de OpenAI, modelos de imágenes como DALL-E 3, y las herramientas construidas sobre ellos, como ChatGPT. Las herramientas de IA generativa pueden ser increíblemente poderosas en las situaciones adecuadas, pero no pueden generar ideas verdaderamente nuevas, dice Tim Bates, ex director de tecnología de Lenovo y profesor de práctica en el Colegio de Innovación y Tecnología de la Universidad de Michigan. "La IA generativa es buena para tomar información, analizarla y reproducir algo", explica. "Pero cuando se trata de la parte creativa, solo imita; realmente no produce."

La siguiente pregunta que te debes de hacer es: ¿vale la pena tu inversión? Las herramientas personalizadas impulsadas por IA son las más costosas y son increíblemente voraces en términos de datos. "Si no te piden datos, probablemente te estén vendiendo humo", dice Rogers. Aunque deseas una herramienta completamente personalizada, tampoco quieres pagar de más por algo que simplemente está impulsado por una herramienta pública como GPT-4. Esos productos solo ofrecerán características que están ampliamente disponibles en otros lugares (y probablemente a un precio más bajo). Ni siquiera la publicidad más llamativa puede cambiar eso.

Rogers también advierte sobre las aplicaciones con generación de texto por IA que no aportan mejoras reales. Si estás utilizando un creador de sitios web, no importa si el texto predeterminado es un texto de relleno "lorem ipsum" o un sinsentido generado por IA que menciona el nombre de tu negocio; si quieres que sea efectivo, de todos modos tendrás que reescribirlo.

Por su parte, Bates desconfía de cualquier herramienta de IA existente que afirme que puede reemplazar empleados. La tasa de error y la incapacidad de las herramientas de IA generativa para comprender el contexto completo de cualquier cosa significa que permitirles operar sin supervisión podría terminar en desastre. En cambio, él ve a la IA como un potenciador de la productividad, algo que los humanos pueden emplear selectivamente para trabajar de manera más eficiente.

En realidad, eso es lo más importante. Las herramientas de IA son solo herramientas. Cualquier publicidad que afirme que su IA puede resolver todos tus problemas sin tu intervención o sin ser entrenada con tus datos, es probablemente puro rollo publicitario. Pero si un producto hace afirmaciones aburridas y matizadas, puede que sea algo auténtico.

