Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Las herramientas de inteligencia artificial (IA) tienen el potencial de mejorar la eficiencia y la innovación del marketing, pero los líderes deben entender qué puede ser realizado por la tecnología y qué requiere del toque humano. Si hablamos de contenidos más detallados y técnicos, estos deben ser desarrollados con el dominio y la experiencia que solo los escritores humanos y los expertos en la materia pueden proporcionar.

Los programas sólidos de marketing y relaciones públicas necesitan habilidades humanas, que van desde la inteligencia emocional, la voz y el tono, hasta la adaptación contextual. Los grandes modelos de lenguaje (LLMs), como ChatGPT, Google Gemini y otras herramientas de IA son capaces de generar resultados sorprendentemente rápidos, sin duda alguna. Sin embargo, nunca serán humanos con una vida entera de experiencia interactuando con otros humanos.

El papel (limitado) de la IA en la creación de contenido — y por qué debería mantenerse así

La velocidad y eficiencia de la IA la convierten en una herramienta muy útil para optimizar el flujo de trabajo. Al simplificar ciertos procesos, puedes darte el tiempo de enfocarte en tareas de nivel superior, como el brainstorming y la creatividad, que son exclusivamente humanas.

La IA puede ser utilizada para:

Escanear contenido existente en la web y recopilar datos basados en instrucciones específicas.

Procesar datos y generar grandes cantidades de contenido en poco tiempo.

Sugerir, corregir y optimizar contenido automáticamente, ahorrando tiempo valioso a los escritores. El uso de la IA para delegar este tipo de procesos repetitivos puede ayudar a mejorar los tiempos de respuesta, aumentar la productividad, procesar rápidamente los datos y mantener la consistencia.

Sin embargo, no todo es color de rosa. A pesar de su capacidad para mejorar la productividad y eficiencia, cuando se trata de contenido, la IA no debería tener el control. Depender de la IA para el desarrollo de contenido puede generar problemas serios.

A pesar de su capacidad para mejorar la productividad y eficiencia, cuando se trata de contenido, la IA no debería tener el control.

Uno de ellos es el plagio no intencionado. Algunos de los datos en los que se entrenan los grandes modelos de lenguaje (LLMs) provienen de material con derechos de autor, lo que significa que podrían replicar el trabajo de otra persona sin reconocimiento — y, por lo tanto, sin tu conocimiento.

Otro problema surge del efecto de la "caja negra": la base para la toma de decisiones de la IA a menudo no es transparente, lo que hace difícil retroceder para encontrar errores o sesgos. Luego está el problema de la alucinación y el error, la IA utiliza patrones basados en los datos que la entrenaron por lo que no se puede confiar completamente, en cuanto a precisión se refiere, en el contenido que genera actualmente. A veces simplemente "alucina", inventando estadísticas, datos o "hechos".

También preocupa la falta de matices de la IA ya que no es consciente, por lo que en realidad no entiende lo que está generando, se basa únicamente en el reconocimiento de patrones. En consecuencia, puede crear copias unilaterales o fuera de contexto que no abordan adecuadamente temas complejos. Esto también explica por qué los chistes de IA son generalmente terribles.

Relacionado: "Algunas cosas no se pueden reemplazar": según un nuevo informe, el 65% de los empleos en Las Vegas serán sustituidos por robots

Cuando mantenerlo humano

En lo que respecta a contenidos confiables basados en el contexto, los humanos tienen ventaja, los algoritmos no tienen inteligencia emocional. Pueden estar entrenados en materia de interacciones humanas, pero como no son seres humanos, no comprenden las complejidades de nuestra comunicación. Los escritores humanos —a veces sin pensarlo conscientemente— saben cómo expresar y despertar emociones, que son tan importantes en el proceso de toma de decisiones.

Los escritores de contenido capacitados saben cómo escribir en diferentes voces y para contextos específicos. Esto les permite dirigirse mejor a sus audiencias en diferentes formatos y canales.

La IA es buena encontrando patrones y prediciendo la siguiente palabra de una oración, pero no es buena innovando. Los humanos utilizan su propia experiencia, conocimientos y observaciones para enriquecer su escritura, lo que la eleva por encima de las creaciones genéricas. La IA puede ser instruida para usar un tono casual o académico, pero nunca será tan individualizada como la de una persona. Los humanos utilizan sus propias experiencias de vida, lo que les da una voz única, para hacer conexiones que los algoritmos no pueden.

La mente humana es exquisitamente compleja, destacando en juegos de palabras y sutileza.

La mente humana es exquisitamente compleja, destacando en juegos de palabras y sutileza. Así como a menudo no podemos determinar el tono de un correo electrónico, la IA típicamente no puede entender o generar lenguaje matizado o figurativo como la ironía y el sarcasmo. Lo cual, nuevamente, explica por qué los chistes de IA son terribles.

La empatía, por supuesto, es demasiado pedir para un algoritmo. Ser empático significa identificarse con los sentimientos de otro y la IA no tiene sentimientos, no puede relacionarse a nivel emocional. Pero como los humanos sí podemos, somos capaces de crear contenido que resuene profundamente en nuestros públicos objetivo.

Relacionado: "Los algoritmos no sienten", el cantante Nick Cave arremete en contra de Chat GPT-3 y la inteligencia artificial

Encontrar el equilibrio

Es esencial encontrar un buen equilibrio de trabajo entre las capacidades de la IA y las humanas. La IA ofrece un vasto conocimiento y velocidad, mientras que los humanos aportamos consideraciones éticas, intuición y experiencia. Aplicar el conocimiento adquirido con esfuerzo y el toque personal mientras se atienden las necesidades de los clientes te diferencia como un líder de pensamiento confiable en un mar de contenido de genérico creado por la IA.

La IA es mejor cuando se utiliza junto con el juicio y las habilidades humanas. Usa estas herramientas para complementar las capacidades humanas, no te apoyes únicamente en lo que estas te recomiendan.

Crear contenido juntos

La creación de contenido verdaderamente bueno requiere de habilidades que son exclusivamente humanas. Recuerda que la IA es una fuerza que suma no un sustituto de las cualidades emocionales humanas. Dado que la base del marketing efectivo es la personalización y el compromiso auténtico, este toque personal otorga a los creadores de contenido humanos una ventaja sobre los algoritmos. Los humanos son indispensables para asegurar que el contenido transmite emociones de manera precisa, imparcial y convincente.

Los LLMs y otras herramientas de IA pueden hacer cosas sorprendentes, pero nunca serán humanos interactuando con el mundo físico y otros humanos. Esta siempre será tu ventaja en el ámbito de la creación de contenido. Entonces, usa la IA como una herramienta para mejorar tu eficiencia y como un punto de partida útil para que entre en juego ese factor humano.