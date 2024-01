'Irremplazables' el libro de Sebastián Tonda que te ayudará a sobrevivir en un mundo dominado por la inteligencia artificial

Irremplazables, el libro de Sebastián Tonda inicia con una frase contundente de la escritora canadiense, Margaret Atwood, que nos obliga a la reflexión incluso antes de empezar a leer:

"Las utopías van a volver porque tenemos que imaginar cómo salvar al mundo."

En este entorno de evolución constante, de tecnología cada vez más sofisticada que está llegando al punto de poder gestionarse a sí misma, de empleos en riesgo y de modelos y prácticas laborales que se vuelven obsoletos ante nuestros ojos, ayuda a detenerse, aunque sea un instante, para reflexionar.

Eso es justo lo que Sebastián Tonda hace a lo largo de 219 páginas: se detiene para observar todo lo que está sucediendo y nos toma de la mano para que juntos cuestionemos las implicaciones que este vertiginoso cambio tiene y tendrá en nuestra especie. Sus palabras hacen que durante un momento pensemos en el rol que gobiernos, empresas e individuos deberíamos de jugar en la era de la inteligencia artificial (IA).

¿Quién es Sebastián Tonda?

Empresario, ejecutivo, CEO, inversionista, padre de familia y ponente, la ecléctica carrera de Tonda lo ha llevado a estar íntimamente ligado con el proceso creativo para la resolución de problemas.

"Tengo una cercanía íntima con el proceso de creación que me llena el corazón y que me ha llevado por distintos ámbitos. Acabé en la publicidad porque es en donde mejor te va cuando tienes ese superpoder (de utilizar el proceso creativo para solucionar problemas); es algo que trasciende y va mucho más allá de la publicidad."

Después de haber trabajado en Cinépolis y en la división interactiva de Televisa, en 2009 Tonda cofundó Flock, una de las agencias digitales más exitosas de México con la que cautivó a múltiples marcas.

Como suele sucederle a la gente creativa que termina ocupando roles administrativos, un buen día se encontró habiendo vendido su agencia a Dentus, el gigante nipón de la publicidad, transformado en el CEO de la empresa en México y completamente alejado del proceso creativo.

Sebastián Tonda se empezó a interesar en el rol que el cambio tecnológico tendría en la existencia del ser humano. Pero no solo a nivel procesos laborales y productivos, sino que también a nivel espiritual.

Buscando darle sentido a su existencia, Tonda comenzó a leer e investigar sobre la tecnología y la manera en que esta termina impactando en la vida de los seres humanos. En 2011 se fue a estudiar Tecnologías Exponenciales a Singularity University (la institución educativa fundada por Ray Kurzweil y Peter Diamandis en Palo Alto) para entender lo que estaba sucediendo en campos como la robótica, la nanotecnología y la IA.

Relacionado: ¿Un androide con emociones? Enseñan a robot a reírse y a tener sentido del humor

"Fue una locura. Entendí el tamaño de la transformación en el que estamos metidos. Esa experiencia me marcó y entendí que el cambio tenía una relación directa con la pasión que siento por la creación y empecé a pensar en las implicaciones positivas y negativas que tendría en nuestras vidas."

Inquieto por lo que intuía que sucedería, Sebastián Tonda se empezó a interesar en el rol que el cambio tecnológico tendría en la existencia del ser humano. Pero no solo a nivel procesos laborales y productivos, sino que también a nivel espiritual.

Años después, con la llegada de la pandemia, Tonda entendió que era momento de dedicar su energía a escribir una reflexión personal sobre lo que en el futuro próximo sucederá con la humanidad.

El resultado de este esfuerzo es Irremplazables, su primer libro.

Radiografía de una posible distopía

Perderse en las palabras de Irremplazables es hacer un recorrido por eventos recientes para comprender el impacto que el desarrollo tecnológico tuvo, tiene y tendrá en distintos ámbitos de nuestras vidas: el lenguaje, el consumo, el mundo del entretenimiento, las salud, la alimentación, la educación, el dinero y la muerte.

Relacionado: Crean una inteligencia artificial capaz de predecir la muerte de una persona

De deepfakes a videojuegos inmersivos, pasando por modificaciones corporales, alimentos impresos en 3-D, dinero programable y pornografía impulsada por la realidad virtual, Tonda hace un recorrido que recopila los eventos recientes en el desarrollo tecnológico que culminan con la llegada de ChatGPT y la democratización de la IA.

"Por primera vez vi que la conversación en torno a la inteligencia artificial era frontal. Entendí que se estaba destapando una avenida de toma de conciencia de los efectos que tendría…"

En ese punto del libro Tonda inicia una reflexión crucial para el momento en que vivimos y que de alguna manera enfría el furor por el avance tecnológico y obliga a responder preguntas cruciales sobre el modo en el que cada uno de nosotros utiliza las nuevas tecnologías.

"Estamos ante esa ilusión de la tecnología como la solución a todo. Pero no debemos de olvidar que la tecnología es una herramienta. Lo que determina la efectividad de la herramienta es el fin para el que es utilizada."

"Estamos ante esa ilusión de la tecnología como la solución a todo. Pero no debemos de olvidar que la tecnología es una herramienta. Lo que determina la efectividad de la herramienta es el fin para el que es utilizada."

Tonda se detiene y profundiza en ese punto tratando de generar conciencia a partir de sus palabras. Porque para él de lo que se trata es de que la tecnología sirva para encontrar valor para todos los grupos interesados y no solo para unos cuántos.

"Las empresas que más éxito tengan en la implementación y transformación tecnológica serán las que usen las herramientas para algo que sea relevante para todos los grupos de interés."

Según Tonda la idea de utilizar, por ejemplo, la IA no es automatizar procesos y eliminar al 90% de tu plantilla laboral, sino que hacer una contribución, fomentar el cambio: "Desde mi perspectiva el para qué de la inteligencia artificial es mucho más importante que el qué… el para qué hace toda la diferencia. Tiene que ver con estrategias de gobernanza que sostengan que tiene que haber equilibrios y que tenemos que promover el bienestar de la humanidad."

La decisión consciente de ser reemplazados

Lo mismo sucede a nivel individual. La idea detrás del libro es que no nos convirtamos en víctimas de un algoritmo. Lo que debemos evitar ante el vertiginoso desarrollo de la tecnología es que esta nos anule, que solo "seamos espectadores y que no sepamos ni siquiera por qué razón estamos scrolleando o mirando durante horas la pantalla del celular."

"No estoy OK con que Facebook defina cómo formo la opinión que tengo sobre distintos temas. No quiero ser reemplazado en la capacidad de formar mi opinión."

"A veces está bien que la tecnología te reemplace, pero tiene que ser una decisión consciente. Porque ser reemplazados no es solamente una condición. También es una decisión. Estoy tranquilo con que Waze me reemplace en mi nula capacidad para encontrar la ruta. Bienvenido sea. Estoy OK con que la tecnología me reemplace para buscar la mejor opción para encontrar un boleto de avión para mi siguiente viaje. Estoy OK con que ChatGPT mejor el estilo del mail que voy a mandar en inglés, pues no es mi lengua materna. Pero no estoy OK con que Facebook defina cómo formo la opinión que tengo sobre distintos temas. No quiero ser reemplazado en la capacidad de formar mi opinión. No nos damos cuenta, pero cedemos espacios que no tenemos que ceder y eso es nuestra responsabilidad."

Para Sebastián Tonda de lo que se trata es de ser conscientes de las implicaciones que tiene la tecnología y de utilizarla para potenciar nuestras capacidades, no para que nos sustituya. Porque de lo que se trata es justamente de elegir ser irremplazables. De seguir siendo nosotros: humanos y sensibles, pero armados con una maravillosa herramienta capaz de llevarnos más lejos de lo que jamás imaginamos.

Irremplazables. Cómo sobrevivir a la inteligencia artificial es un libro de Sebastián Tonda editado por Elefanta Editorial.