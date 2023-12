CROSSOVER: კიდევ ერთის ძალა - "ლურჯი ოკეანის" ორგანიზებულ ღონისძიებაზე ბიზნესისა და (ბიზნეს) ლიტერატურის შესახებ იმსჯელებენ By თინათინ ლუხუტაშვილი • Dec 6, 2023 Share Copy

Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

You're reading Entrepreneur Georgia, an international franchise of Entrepreneur Media.