ENGLISH 4 IT - თქვენი გზა საერთაშორისო წარმატებისკენ

English 4 IT შექმნილია სპეციალურად IT ინდუსტრიის სხვადასხვა სპეციალისტისთვის: პროგრამისტები, QA ინჟინრები, ბიზნესანალიტიკოსები, IT პროექტის მენეჯერები - ყველა, ვისაც ტექნოლოგიებთან აქვს შეხება პროფესიულ დონეზე, აქ იპოვის მისთვის საჭირო ცოდნას. Entrepreneur ესაუბრა სოფო გველესიანს, რომელიც ინგლისური ენის ფილოლოგი, განათლების მეცნიერებებისა და ადმინისტრირების მაგისტრი, CELTA/TKT კემბრიჯის საერთაშორისო სერტიფიკატის მფლობელი, ტექნიკური მენტორი, QA ინჟინერი, პროგრამისტი და English 4 IT-ის დამფუძნებელია.

პირველ რიგში, კურსის შესახებ გვიამბეთ, რას გულისხმობს, რისთვის არის საჭირო და მნიშვნელოვანი?

English 4 IT არის კურსი, რომელიც აერთიანებს ინგლისური ენის სწავლებას IT სფეროს საჭიროებებთან. ჩვენი მიზანია, დავეხმაროთ სტუდენტებს ოთხივე ენობრივი უნარის - წერის, საუბრის, მოსმენისა და კითხვის - გაუმჯობესებაში, IT კონტექსტში.

კურსი მოიცავს სხვადასხვა ასპექტს. მაგალითად, წერის ნაწილში ვასწავლით ტექნიკური დოკუმენტაციისა და პროფესიული ელფოსტების შედგენას. საუბრის უნარებს ვავითარებთ რეალურ სიტუაციებზე დაფუძნებული დიალოგებითა და პრეზენტაციების პრაქტიკით. მოსმენისთვის ვიყენებთ ტექნიკურ პოდკასტებსა და კონფერენციების ჩანაწერებს, ხოლო კითხვაში ვმუშაობთ IT სფეროს სტატიებისა და დოკუმენტაციის გაგებაზე.

ეს კურსი მნიშვნელოვანია იმით, რომ IT სპეციალისტებს სჭირდებათ არა მხოლოდ ზოგადი ინგლისური, არამედ დარგობრივი ენა. ეს მათ ეხმარება უცხოელ კოლეგებთან კომუნიკაციაში, საერთაშორისო კონფერენციებში მონაწილეობასა და გლობალურ პროექტებში ჩართვაში.

თუმცა, უნდა აღვნიშნო, რომ როგორც ყველა სასწავლო პროგრამას, ამ კურსსაც აქვს თავისი გამოწვევები. ზოგიერთი სტუდენტისთვის რთული აღმოჩნდა ტექნიკური ტერმინოლოგიის ათვისება, სხვებს კი უჭირთ დროის გამონახვა ინტენსიური სწავლისთვის სამსახურის პარალელურად. ვცდილობთ, ეს საკითხები ინდივიდუალური მიდგომით გადავჭრათ.

საიდან გაჩნდა კურსის შექმნის იდეა, ვინ არის ინიციატორი, ვინ ახორციელებს და როდიდან ამოქმედდება?

კურსის შექმნის იდეა ჩემი პროფესიული დაკვირვების შედეგია. თავდაპირველად, როგორც ინგლისური ენის სპეციალისტი, ვაკვირდებოდი, როგორ ებრძოდნენ ნიჭიერი ქართველი IT სპეციალისტები ენობრივ ბარიერს. ჩემი მეუღლის, პროგრამული უზრუნველყოფის არქიტექტორის/ტექნიკური ლიდის , გამოცდილებამ IT სფეროში კიდევ უფრო გააღრმავა ჩემი ინტერესი ამ პრობლემის მიმართ.

ამ გამოწვევამ მიბიძგა, თავადაც გავცნობოდი IT სამყაროს. დავიწყე ბიზნესპროცესებისა და QA ინჟინერიის შესწავლა. რაც უფრო ვუღრმავდებოდი ამ სფეროს, მით უფრო მიზიდავდა იგი. საბოლოოდ გადავწყვიტე პროგრამირების ენებიც შემესწავლა. ამ პროცესში დავიწყე მუშაობა საერთაშორისო კომპანიაში, სადაც უკვე როგორც IT პროფესიონალი, პირადად ვხედავდი, როგორ კარგავდნენ ნიჭიერი კოლეგები შესაძლებლობებს ტექნიკური ინგლისურის არცოდნის გამო.

ამ უნიკალურმა გამოცდილებამ - ენების სპეციალისტიდან IT პროფესიონალამდე - მომცა შესაძლებლობა, შემექმნა კურსი, რომელიც აერთიანებს ორივე სფეროს ცოდნას. ეს იშვიათი კომბინაციაა ენის სწავლების სფეროში, და მჯერა, რომ ის დაეხმარება ბევრ პროფესიონალს გლობალური წარმატების მიღწევაში.

ეს კურსი არის ჩემი პირადი გამოცდილების, ორმაგი ექსპერტიზისა და რეალური საჭიროების შედეგი. მისი მიზანია, გახსნას ახალი კარიერული შესაძლებლობები და გააძლიეროს ქართველი IT სპეციალისტების პოზიციები საერთაშორისო ბაზარზე.

ვისთვის იქნება საჭირო და რა პრაქტიკული და თეორიული ცოდნის მიღება იქნება შესაძლებელი?

კურსი გამოგადგებათ, თუ ხართ პროგრამისტი, QA ინჟინერი, ბიზნესანალიტიკოსი, IT პროექტის მენეჯერი ან, უბრალოდ, IT სტუდენტი. აქ ისწავლით, როგორ დაწეროთ პროფესიული ელექტრონული წერილები, როგორ აუხსნათ თქვენი კოდი უცხოელ კოლეგებს და როგორ წარადგინოთ თქვენი პროექტები საერთაშორისო კონფერენციებზე. ასევე, გაეცნობით IT სფეროს სპეციფიკურ ტერმინოლოგიას და ისწავლით, როგორ გამოიყენოთ ის რეალურ სიტუაციებში.

თქვენი გუნდის წევრებზეც რომ გვესაუბროთ, რამდენად კვალიფიციური კადრები ასწავლიან სტუდენტებს?

ჩვენი მასწავლებლები არიან უნიკალური პროფესიონალები - ისინი ფლობენ როგორც ინგლისურ ენას, ასევე IT ცოდნას. თუმცა, რადგან ასეთი სპეციალისტები იშვიათია, ჩვენ ვგეგმავთ სპეციალურ ტრენინგებს ენის მასწავლებლებისთვის, რათა მათ შეიძინონ IT ცოდნა.

როგორ უნდა გაიაროს დაინტერესებულმა პირმა რეგისტრაცია, ტარდება თუ არა წინასწარი ტესტირება, როგორ განაწილდებიან სტუდენტები პროფესიის და ინგლისური ენის დონის მიხედვით, საჭიროა თუ არა წინასწარი დოკუმენტაცია?

რეგისტრაცია მარტივია - შედიხართ ჩვენს ვებგვერდზე https://english4it.ge და ავსებთ ფორმას. შემდეგ გაივლით მოკლე ონლაინტესტს ინგლისურში (არ ინერვიულოთ, მთავარია იცოდეთ "Hello, World!"). სტუდენტებს ვანაწილებთ ჯგუფებში ენის დონის მიხედვით, რათა ყველამ კომფორტულად ისწავლოს. საჭიროა მხოლოდ პირადობის მოწმობის ასლი ხელშეკრულების გასაფორმებლად - IT სერტიფიკატებს არ ვითხოვთ, მთავარია ენთუზიაზმი!

რამდენხნიანია კურსი და გაიცემა თუ არა კვალიფიკაციის დამადასტურებელი სერტიფიკატი?

კურსი გრძელდება 6 თვე - საკმარისი დრო იმისთვის, რომ ინგლისური ისევე კარგად ისწავლოთ, როგორც თქვენი საყვარელი პროგრამირების ენა. კურსის ბოლოს მიიღებთ სერტიფიკატს, რომელიც დაადასტურებს თქვენს უნარს, ილაპარაკოთ "ტექნიკურ ინგლისურზე". ეს სერტიფიკატი შეიძლება გახდეს თქვენი ბილეთი საერთაშორისო კომპანიაში სამუშაოდ!

რატომ უნდა აირჩიონ თქვენი კურსი, რაში დაეხმარება ეს დაინტერესებულ პირებს?

ჩვენი კურსი უნიკალურია - ის გასწავლით არა მხოლოდ ინგლისურს, არამედ როგორ გამოიყენოთ ის IT სფეროში. ეს კურსი დაგეხმარებათ გახდეთ გლობალური IT სამყაროს ნაწილი, გაზარდოთ თქვენი შემოსავალი და იმუშაოთ საერთაშორისო პროექტებზე. ერთი სიტყვით, ეს არის თქვენი გზა IT სუპერვარსკვლავობისკენ!