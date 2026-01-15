MrBeast პირადი ფინანსებისა და ინვესტირების შესახებ YouTube არხის შექმნას გეგმავს
პერსონალური ფინანსები და არა თამაშ-შოუს ტიპის გამოწვევები შესაძლოა MrBeast-ის შემდეგი YouTube არხის მთავარი თემა გახდეს.
27 წლის იუთუბერი, რომლის ნამდვილი სახელი ჯიმი დონალდსონია, არ კმაყოფილდება იმით, რომ პლატფორმაზე ყველაზე პოპულარული შემქმნელია – ამ სტატიის დაწერის მომენტისთვის მას 454 მილიონი გამომწერი ჰყავს. მან ამ კვირის დასაწყისში ინტერვიუში კრეატორ ჯონ იუშაის განუცხადა, რომ მას სურს ვიდეოების გადაღება, "რომლებითაც ადამიანებს ინვესტირების შესახებ ასწავლის და აჩვენებს, თუ რა არის Roth IRA".
ეს ნაბიჯი დონალდსონის კონტენტს კიდევ ერთ განზომილებას შესძენს – სანახაობრივთან ერთად საგანმანათლებლო მიმართულებასაც. ინვესტირებასთან დაკავშირებული თემების მთავარ არხში ინტეგრირების ნაცვლად, დონალდსონი ვარაუდობს, რომ ეს კონტენტი განთავსდება ცალკე, ფინანსებზე ფოკუსირებულ არხზე.
ერთი შეხედვით, ეს შეიძლება მკვეთრ გადახვევად ჩანდეს იმ შემქმნელისთვის, რომელიც ცნობილია ისეთი ექსტრემალური იდეებით, როგორებიცაა საკუთარი თავის ცოცხლად დამარხვა, მონაწილეების ბუნკერებში ჩაკეტვა და მასშტაბური კონკურსების მოწყობა ექვსი და შვიდნიშნა პრიზებით. თუმცა სინამდვილეში ფული ყოველთვის დონალდსონის ბრენდის ცენტრში იდგა. მაგალითად, მას ხშირად შეუთავაზებია თამაშის გამარჯვებულებისთვის 500 000 ან 1 მილიონი დოლარი. ინტერვიუში დონალდსონმა თქვა, რომ ფინანსური კონტენტი "ბუნებრივად ერგება" მის სტილს, რადგან მისი ვიდეოები უკვე დაფუძნებულია ფულზე, პრიზებსა და განსაკუთრებულად დიდ ჯილდოებზე. მაგალითად, მის უახლეს ვიდეოში მან კერძო თვითმფრინავი იყიდა და 100 პილოტისთვის მოაწყო შეჯიბრება მის მფლობელობაზე.
დონალდსონის პროექტები დროთა განმავლობაში კიდევ უფრო მასშტაბური გახდა. მაგალითად, მან Amazon Prime Video-ზე გამოსული შოუს, Beast Games-ის პირველი სეზონის გამარჯვებულს 10 მილიონი დოლარი აჩუქა. ახალი არხი კი იუთუბერს საშუალებას მისცემს, საკუთარი კონტენტი პერსონალური ფინანსების გაკვეთილებად გადააქციოს.
დაგეგმილი არხი თავსებადია დონალდსონის გაფართოებულ ბიზნესმიზნებთან. დონალდსონის ჰოლდინგის, Beast Industries-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ჯეფრი ჰაუზენბოლდმა, თვის დასაწყისში განაცხადა, რომ კომპანია ფინანსურ მომსახურებებში გაფართოებას გეგმავს.
Beast Industries-მა 13 ოქტომბერს შეიტანა განაცხადი აშშ-ის პატენტებისა და სავაჭრო ნიშნების ოფისში, სადაც დეტალურად იყო აღწერილი "მობილური აპლიკაციის" გეგმა. ეს პროდუქტი მოიცავს "ბანკინგის, ფინანსური კონსულტაციების, კრიპტოვალუტის ბირჟისა და სხვა მომსახურებებს".
Business Insider-ის მიერ განხილული საინვესტიციო მასალები მიუთითებს, რომ დონალდსონის ფინანსური მომსახურების სფეროში ინიციატივა შესაძლოა სტუდენტურ სესხებსა და დაზღვევას მოიცავდეს. ეს ნაბიჯი, სავარაუდოდ, დამოუკიდებელი საბანკო ტიპის ოპერაციის ნაცვლად, დამკვიდრებული ფინანსური ტექნოლოგიების პროვაიდერთან პარტნიორობით განხორციელდება.
Fortune-ის თანახმად, დონალდსონის ძირითადი აუდიტორია 11-დან 24 წლამდე ასაკისაა. ყველაზე მაღალი კონცენტრაცია საშუალო სკოლისა და უნივერსიტეტის სტუდენტების ჯგუფშია. მისი აუდიტორიის უმეტესობა (75%) მამაკაცია.
დონალდსონმა თავისი YouTube არხი 2012 წელს შექმნა და სწრაფად მოიპოვა პოპულარობა თავისი მაღალბიუჯეტიანი, მიმზიდველი ვიდეოების დამსახურებით. მისი ყველაზე პოპულარული ვიდეოა "$456 000 Squid Game In Real Life!", რომელსაც 890 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს. მისი მეორე ყველაზე ნახვადი ვიდეოა "Last To Leave Circle Wins $500 000", რომელსაც 540 მილიონზე მეტი ნახვა აქვს.