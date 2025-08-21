რისთვის არის ხელოვნური ინტელექტი ნამდვილად კარგი? – მეცნიერების პასუხი

By Liz Brody

დღეს ანტრეპრენერები გენერაციულ AI-ს ექსპერიმენტებისთვის იყენებენ, მაგრამ პარალელურად მეცნიერები თავიანთ ლაბორატორიებშიც არ ისვენებენ – სწავლობენ, მუშაობს თუ არა, სად იმალება სისუსტე და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება. საწყისი პასუხები უკვე საინტერესოა.

რამდენიმე უნივერსიტეტის – ჰარვარდის, MIT-ის, კოლუმბიის და სხვების მიერ ჩატარებული კვლევები ერთ საკითხზე მიანიშნებს: AI ჯერ ვერ ანაცვლებს ადამიანს, მაგრამ შეუძლია პროდუქტიულ თანამშრომლად იქცეს – ხანდახან ისეთ ამოცანებშიც კი, სადაც ამის წარმოდგენაც რთულია. მოდი, ვნახოთ, როგორ.

კვლევა #1 – ზრდის თუ არა GenAI პროდუქტიულობას?

მეცნიერება ამბობს: დიახ – მაგრამ მხოლოდ კონკრეტულ საქმეებში.

დღეს თითქოს უკვე არავის სჭირდება დამტკიცება: AI გვეხმარება მეტი გავაკეთოთ. მაგრამ მეცნიერებს ასე მარტივად არ სჯერათ გავრცელებული მოსაზრებების. ჰარვარდის, MIT-ის, უორვიკისა და პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორებმა შეარჩიეს Boston Consulting Group-ის 758 თანამშრომელი და სთხოვეს, რამდენიმე დავალებაში GenAI-ით ემუშავათ.

რა გამოჩნდა:

პირველ ამოცანაში – სადაც უნდა შეექმნათ ახალი იდეები სპორტული ფეხსაცმლისთვის – AI ნამდვილად გამოსადეგი აღმოჩნდა. მასთან მომუშავე თანამშრომლებმა 12%-ით მეტი საქმე გააკეთეს, 25%-ით სწრაფად და 40%-ით უკეთესად. რაც მთავარია, გამოცდილებით სუსტებს შედეგები 43%-ით გაეუმჯობესათ, მაშინ როცა ტოპდონის კონსულტანტებმა მხოლოდ 17%-ით მოიმატეს.

მეორე ჯგუფმა კომპანიის პრობლემის გადაჭრა სცადა. აქ კი AI-მ წარუმატებლად იმუშავა – GPT-4-ის დახმარებით სწორი პასუხები მხოლოდ 60-70%-ში მიიღეს. ხოლო ისინი, ვინც AI-ს გვერდი აუარეს, სწორად პასუხობდნენ 84%-ზე მეტ შემთხვევაში.

გამოცდილება გვასწავლის: გენერაციული AI კარგია იდეების გენერირებაში, მაგრამ რთულ საკითხებში ხშირად აზრს გვიკარგავს – ჩვენ, უბრალოდ, ვიღებთ მის პასუხებს და აღარ ვეკითხებით საკუთარ თავს, სწორია თუ არა.

რჩევა აქედან: სცადეთ ყველაფერი, მაგრამ კრიტიკულად მიუდექით. როგორც უარტონის პროფესორი, იტან მოლიკი ამბობს – დაავალეთ AI-ს, რომ მოგემსახუროთ როგორც ადამიანს. უთხარით, ვინ იყოს – მონაცემების ენთუზიასტი თუ სარეკლამო იუმორისტი. სწორედ ამ გზით იმუშავებს უფრო ჭკვიანად.

კვლევა #2 – შეძლებს AI მომხმარებლის რეალური შეხედულებების ჩვენამდე მოტანას?

მეცნიერება ამბობს: ზოგ შემთხვევაში კი – ბევრი რამ ჯერ გაურკვეველია.

მარკეტინგული კვლევები ბევრსთვის ტკივილია – ძნელი საპოვნელია რეალური ხალხი, თან მრავალფეროვანი და თანმიმდევრული. კოლუმბიის, ბერკლის და ალბერტას უნივერსიტეტების მკვლევრები დაინტერესდნენ – შეძლებს თუ არა ChatGPT ამ პროცესის ჩანაცვლებას?

მათ AI-ს და ადამიანებს ერთი და იგივე კითხვა დაუსვეს: "ყველაზე სპორტული მანქანის ბრენდი არის..." და შემდეგ იგივე გააკეთეს სეგმენტირებულად – ასაკის, სქესის და შემოსავლის მიხედვით. შედეგი? ChatGPT-სა და ადამიანების პასუხები 75%-ზე მეტად დაემთხვა. იგივე შედეგი დადასტურდა ავტომობილების რეალურ გაყიდვებში.

დასკვნა: AI-ს უკვე შეუძლია გააჩინოს სერიოზული წარმოდგენა მომხმარებლის შეხედულებებზე – განსაკუთრებით, თუ მას კონკრეტული სეგმენტის დეტალური მონაცემებით ვამარაგებთ. როგორც უორტონის AI მიმართულების ხელმძღვანელი, სტეფანო პუნტონი ამბობს – ეს განსაკუთრებით გამოსადეგია იმ მომხმარებლებთან, ვინც ძნელად მისაწვდომია.

კვლევა #3 – სჯობს თუ არა AI-ის იდეები ადამიანისას?

მეცნიერება ამბობს: ადამიანები უფრო კრეატიულები არიან, მაგრამ AI პრაქტიკულობაში იმარჯვებს.

კომპანიები ხშირად მიმართავენ ადამიანურ "ტვინის შტურმს" (brainstorming), მაგრამ ეს ძვირი ჯდება. ჰარვარდის და ვაშინგტონის უნივერსიტეტების მკვლევრებმა ჩაატარეს საინტერესო ექსპერიმენტი. კითხვაზე – როგორ შეიძლება კომპანიებმა განახორციელონ ცირკულარული ეკონომიკა – ადამიანებმა წარმოადგინეს 125 იდეა. GPT-4-მა კი 730. ეს იდეები შემდეგ 300 მსაჯმა შეაფასა.

შედეგები: ადამიანური იდეები უფრო ახალი იყო, მაგრამ AI-ს პასუხები – უფრო მაღალი ხარისხის, ფინანსურად უფრო ღირებული და პრაქტიკულად განხორციელებადი. თანაც ადამიანურ მხარეს 2500 საათი და ამდენივე დოლარი დასჭირდა. AI-მ კი იგივე 5 საათში და $27-ად გააკეთა.

აქედან რჩევა: აიძულეთ AI იმუშაოს როგორც სხვადასხვა პერსონამ – მენეჯერი, მეწარმე ან მეცნიერი. ან სთხოვეთ, ყოველ ჯერზე განსხვავებული მიმართულებით იფიქროს. ასე მიიღებთ უფრო მრავალფეროვან და ღირებულ იდეებს.

კვლევა #4 – შეუძლია AI-ს ნამდვილად ინოვაციური პროდუქტის შექმნა?

მეცნიერება ამბობს: ჯერჯერობით არ არის მკაფიო პასუხი – მაგრამ მას ძალა ნამდვილად აქვს.

უორტონის პროფესორმა, ლინ ვუმ და მისმა გუნდმა 2 000-ზე მეტი კომპანია იკვლიეს. გაანალიზეს, როგორ იყენებდნენ ისინი AI-ს და რა შედეგს იღებდნენ ინოვაციაში – პატენტებსა და შემოსავლებში.

აღმოჩნდა: AI არ ქმნის სრულიად ახალ იდეებს – ეს მისი სისუსტეა. მაგრამ უკვე არსებულის შერწყმით – ქმნის საინტერესო, ხშირად ღირებულ ახალ პროდუქტებს. განსაკუთრებით კარგია იქ, სადაც გუნდის შიგნით კავშირი სუსტი იყო – AI ფლობს ცოდნას და ყველას აწვდის მას.

რჩევა: სცადეთ სიტყვების კომბინაცია – მაგალითად: "ტელეფონი", "ლავა" და "ლობსტერი" – და სთხოვეთ AI-ს პროდუქტის იდეა. შესაძლოა სასაცილოა, მაგრამ ეს ხშირად შთააგონებს რეალურ ინოვაციას. შემდეგ კი აუცილებლად ჰკითხეთ: "რა ვერ იმუშავებს ამ იდეაში?" ან "მომხმარებლებს რა არ მოეწონებათ?" – რადგან AI-ს იგივე ძალა აქვს კონკურენტისთვისაც. ასე რომ, დაიცავით თქვენი უნიკალურობა.

დასკვნა – AI დღეს უკვე ძლიერი იარაღია, მაგრამ ყველაზე ეფექტური მაშინ არის, როცა მას სწორად და საზრიანად ვიყენებთ.

