სავარაუდოდ, Google-მა თანამშრომლებს AI-ს მეტად გამოყენებისკენ უბიძგა არსებობს ჩამორჩენის რისკი
Google-ის თანამშრომლებმა შეიმუშავეს ხელოვნური ინტელექტი, რომელიც იგებს ოქროს მედლებს მათემატიკის კონკურსებზე, მაგრამ როდესაც საქმე ეხება მათ ყოველდღიურ სამუშაოს, მათ შეიძლება დასჭირდეთ მისი გაძლიერება.
მას შემდეგ, რაც Google-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა, სუნდარ პიჩაიმ ივლისის ყველა შეხვედრაზე განაცხადა, რომ თანამშრომლებმა AI ყოველდღიურად უნდა გამოიყენონ ტექნიკური გიგანტის წინსვლისთვის, კომპანია, სავარაუდოდ, ზრდის ზეწოლას თანამშრომლებზე, რომ მათი პროდუქტიულობის დადასტურება შეძლოს. რამდენიმე ამჟამინდელმა თანამშრომელმა Business Insider-ს განუცხადა, რომ მათი მენეჯერები ხელს უწყობენ AI-ის პირველად მიდგომას, სთხოვენ თანამშრომლებს იმის დემონსტრირებას, თუ როგორ იყენებენ ისინი ტექნოლოგიას.
გამოცემა აღნიშნავს, რომ თანამშრომლებმა ასევე იწინასწარმეტყველეს, რომ ეს დემონსტრაციები, სავარაუდოდ, სამუშაოს შესრულების მიმოხილვებში იქნება განხილული.
"ეს ჯერ კიდევ უპირატესობა არის. ასრულებთ თქვენი გაყიდვების გეგმას?" გაყიდვების თანამშრომელმა BI-ს განუცხადა სამუშაოს შესრულების მიმოხილვების შესახებ.
"მაგრამ თუ თქვენ იყენებთ AI-ს ახალი სამუშაო პროცესების შემუშავების მიზნით, რომლის გამოყენებაც სხვებსაც ეფექტურად შეუძლიათ, ეს დაჯილდოებადია".
ამასთან, Google-ის სპიკერმა უარყო ანგარიში და განუცხადა BI-ს, რომ კომპანია არ განიხილავს AI-ს გამოყენებას სამუშაოს შესრულების მიმოხილვის შეფასების პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ მათ მოუწოდებს ტექნოლოგიის გამოყენებისკენ.
იმის გამო, რომ ხელოვნური ინტელექტის დანერგვა კომპანიაში დაჩქარებულიყო, Google-ის ვიცე-პრეზიდენტმა, მეგან კაჩოლიამ, ივნისში პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინრებს გაუგზავნა მეილი, რომლის მიხედვითაც მათ AI-ს გამოყენება კოდირების დონის ასამაღლებლად მოეთხოვებოდათ. Google-მა პერსონალს მოუწოდა ეცადათ VIBE კოდირება, ან გამოეყენებინათ AI, რათა კოდი მოთხოვნის შესაბამისად დაეწერა.
შედეგად, ხელოვნური ინტელექტის მიერ მეტი კოდი იყო დაწერილი. პიჩაიმ აპრილში განაცხადა, რომ კომპანიის ინჟინრები იყენებდნენ AI-ს, რომ შეექმნათ კოდების "30 %-ზე" მეტი Google-ში, ოქტომბრის 25%-თან შედარებით.
"როგორც ჩანს, მისი გამოყენებაა (ხელოვნური ინტელექტის) საჭირო, რათა პროგრესი განხორციელდეს", – განუცხადა Microsoft-ის თანამშრომელმა BI-ს.
Google-მა ბოლო თვეების განმავლობაში მილიარდები დახარჯა, რომ ხელოვნური ინტელექტისთვის ახალი ნიჭი მიენიჭებინა. გასულ თვეში კომპანიამ 2,4 მილიარდი აშშ დოლარის გარიგებას მოაწერა ხელი, რათა AI კოდირების სტარტაპის Windsurf-ის ძირითადი წევრები დაექირავებინა, მათ შორის აღმასრულებელი დირექტორი, ვარუნ მოჰანი და თანადამფუძნებელი, დუგლას ჩენი. ხელშეკრულების თანახმად, Google-მა ასევე მოიპოვა Windsurf-ის AI კოდირების ტექნოლოგიის ლიცენზია.
ხელოვნური ინტელექტი სწრაფად ხდება სამუშაო ძალის განუყოფელი ნაწილი სხვა ტექნიკურ კომპანიებშიც. Salesforce-ში AI მართავს სამუშოს 30-50%-ს, რაც მოიცავს პროგრამული უზრუნველყოფის ინჟინერიასა და მომხმარებელთა მხარდაჭერას, ხოლო კონკურენტი Microsoft-ის ახალი კოდების 20-30%-მდე სწორედ ხელოვნური ინტელექტის მიერ წარმოიქმნება.
Google-ის მშობელი კომპანია Alphabet არის მეოთხე უდიდესი კომპანია მსოფლიოში, რომლის ამჟამინდელი საბაზრო ღირებულება 2,4 ტრილიონი დოლარია.
