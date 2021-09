Twitter va por las criptomonedas: Jack Dorsey desarrolla un exchange de Bitcoin para facilitar pagos e intercambios de la divisa digital

August 31, 2021 4 min read

Con el boom de las criptomonedas, es cuestión de tiempo para que la mayoría de los grandes empresarios se sumen al trend. Ahora es Jack Dorsey quien está más que interesado en entrar al mundo de las divisas digitales. El CEO de Twitter reveló sus planes para crear un exchange de Bitcoin descentralizado a través de su misteriosa startup TBD.

A mediados de julio, Dorsey confirmó la creación de la empresa TBD, una división de la firma de pagos Square, también de su propiedad. Sin dejar muy clara su función, solo señaló que se trata de “una plataforma de desarrollo abierta con el único objetivo de facilitar la creación de servicios financieros descentralizados, sin custodia y sin permiso" enfocada en Bitcoin.

Like our new #Bitcoin hardware wallet, we’re going to do this completely in the open. Open roadmap, open development, and open source. @brockm is leading and building this team, and we have some ideas around the initial platform primitives we want to build.