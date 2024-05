Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

¿Alguien más está cansado del juego de las redes sociales? Recientemente, me he sentido abrumado con las plataformas, el contenido y la carrera por producir más y ser más visto, en una espiral que muestra vidas y escenarios perfectos. Como recientemente afirmó The New York Times, "Las redes sociales están, en muchos aspectos, volviéndose menos sociales".

Como emprendedor, propietario de una agencia y experto en el mercado de SaaS & Fintech, tengo mucho que decir y mucha experiencia que compartir, pero últimamente, no importa a dónde vaya, parece que gana la voz más alta. La más controvertida. La más emotiva. Independientemente de su adecuación a la plataforma.

Esto es difícil de ignorar y de competir cuando estás tratando de construir una marca y generar clientes potenciales. Ser visto es importante, pero agregaría que la tendencia creciente de la comunidad es un claro grito de que las personas quieren hacer negocios de manera diferente. Muchos de nosotros estamos cansados del ruido y la falta de conexión y autenticidad. Tiene que haber una opción donde podamos generar un vínculo y un intercambio de experiencias.

Antes de embarcarnos en la creación de la comunidad, hablamos con docenas de personas de nuestro público objetivo (fundadores, responsables de los ingresos) sobre cómo se sentían acerca de las comunidades, qué les gusta y qué odian de ellas.

Líderes emergentes anhelan más apoyo

Mientras que las redes sociales nos dan la sensación de que estamos más conectados e informados, la realidad que vimos en nuestra investigación es que los líderes emergentes se sienten más aislados que nunca. Y con presupuestos recortados, hay poco apoyo dentro de las organizaciones para el desarrollo de habilidades, mentoría o retroalimentación y orientación entre pares.

Muchos han llegado a un callejón sin salida en sus carreras, y los manuales habituales ya no funcionan en un mundo postpandémico; están desesperados por nuevas ideas y formas de trabajar para resolver sus desafíos.

Debido a esto, estamos viendo un aumento de publicaciones de branding personal, con muchos creyendo que al replicar los mismos temas y formatos de liderazgo de pensamiento, tendrán visibilidad y su situación laboral actual resuelta. Esto, junto con el hecho de que cada vez más personas usan IA para crear su contenido, hace que terminemos bombardeados con información redundante.

Quizás por eso era importante para ellos que las comunidades se sintieran personales. Querían crear conexiones que fueran valiosas para su futuro, no solo para el de su empresa. Como nos dijo uno de los entrevistados: "Necesitas comunidades para intercambiar ideas para no sentirte solo. También conversaciones abiertas y honestas sobre lo que funciona y lo que no. ¡Es como terapia! He establecido muchas conexiones, incluso amistades, y así conseguí mi nuevo trabajo".

Por qué los líderes ejecutivos también necesitan una comunidad

Si es solitario en el medio, es desolado en la cima. La mayoría de las personas con las que hablamos querían más comunidad en sus vidas profesionales, pero estaban insatisfechos con lo que se ofrecía. Los ejecutivos estaban cansados de que les vendieran en todas partes a donde iban y de escuchar los mismos mensajes superficiales de las mismas personas en todos los foros. Muchos estaban enfocados en soluciones tecnológicas y ansiaban conversaciones inteligentes que los ayudaran a avanzar e impulsar el crecimiento de sus negocios.

Esto nos ayudó a diferenciar entre lo que los ejecutivos quieren y necesitan de una comunidad contra los líderes emergentes. Estos incluían compromisos de tiempo claros, enfoque, más profundidad y confianza. Como dijo una directora de marketing: "Estoy ocupada. Estoy cansada. Necesito algo que valga la pena y necesito saber cómo se ve eso".

Otra, ex miembro del consejo en varias empresas FTSE 100 y ahora fundadora, dijo: "Es tan bueno estar en una comunidad de personas con mentalidad similar enfrentando desafíos parecidos. Muchos de mis colegas tienen trabajos realmente importantes y generalmente no pueden hablar con nadie. Encontrar empatía es muy importante, al igual que un espacio seguro y no crítico en el que se pueda compartir. No me interesa presumir".

Como nos dijo Christina Garnett, la premiada constructora de comunidades que trabajó para HubSpot: "Para los ejecutivos, una comunidad debe ofrecer un sentido de exclusividad y confianza, priorizando interacciones de calidad sobre cantidad. Esta experiencia debe estar diseñada para ser eficaz, permitiendo intercambios rápidos y significativos entre una red de pares cuidadosamente seleccionada y líderes de pensamiento centrados en compartir ideas valiosas. En este entorno, el tiempo limitado de los ejecutivos es respetado, facilitando conexiones genuinas y discusiones estratégicas que fomentan el crecimiento mutuo y la colaboración significativa".

Cómo encontrar o construir una comunidad

Mi equipo lo ha vivido en carne propia y no es una tarea fácil, se trata de definir una estrategia a largo plazo para impulsar la participación, nadie necesita otra comunidad poco comprometida y de baja calidad. Si buscas una comunidad que cumpla, o sientes el llamado para crear una, aquí hay seis factores que tienes que considerar:

Exclusividad y relevancia: Las comunidades, especialmente aquellas para ejecutivos, deben ser exclusivas y meticulosamente curadas para mantener una membresía de pares que compartan niveles similares de experiencia y desafíos. Esto ayuda a mantener las discusiones relevantes y profundamente valiosas. Contenido premium y oportunidades de networking: Es crucial que el contenido y los eventos ofrecidos sean concisos, premium y directamente aplicables a las necesidades de sus miembros. Ya sea a través de sesiones dirigidas por expertos o talleres que aborden temas urgentes como la transformación digital, el objetivo es proporcionar estrategias que puedan implementarse de inmediato. El networking también debe facilitarse a un alto nivel, con eventos cuidadosamente planeados que promuevan conexiones genuinas, ¡no olvides añadir algo de diversión! Conveniencia y accesibilidad: Dadas sus apretadas agendas, los ejecutivos se beneficiarán de una plataforma comunitaria que permita la participación asincrónica y esté optimizada para dispositivos móviles. Esto mejora la experiencia del usuario y aumenta la participación activa. Controles estrictos de privacidad y seguridad: La plataforma debe utilizar cifrado de última generación e incluso acuerdos de confidencialidad para fomentar un espacio seguro para la discusión abierta y honesta. Ideas personalizadas y aplicaciones del mundo real: Cada bloque de contenido (por ejemplo, casos de estudio, historias de éxito) debe diseñarse para proporcionar tácticas o estrategias que puedan aplicarse directamente para fomentar el crecimiento empresarial y la eficiencia operativa. Retroalimentación y ajuste: Se debe buscar regularmente la retroalimentación de todos los miembros, esto ayudará a refinar la oferta y asegurar que la comunidad evolucione alineándose a las necesidades cambiantes de los miembros y las tendencias de la industria.

Mantener un contenido significativo, discusiones relevantes y conexiones valiosas es el objetivo principal.

Reduzcamos el volumen

Este ciertamente no es un llamado para que todas las empresas lancen una comunidad mañana.

Pero creo que destaca la necesidad de que todos nosotros editemos y seleccionemos mejor lo que compartimos, para crear experiencias valiosas, discusiones y espacios seguros para que nuestra red crezca y aprenda. También resalta la necesidad de crear voces más auténticas en lugar de competir para ver quién grita más fuerte. Creo que todos podríamos beneficiarnos volviendo a lo básico y encontrando una comunidad que nos funcione. Es hora de dejar de perseguir el algoritmo y en lugar de esto volver a crear una verdadera conexión.