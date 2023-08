Las opiniones expresadas por los colaboradores de Entrepreneur son personales

Como madre de dos hijos y cofundadora de una agencia global de marca personal, a menudo hablo de mi vida utilizando el encantador término "lucha de equilibrio". Estoy segura de que te suena conocido. Mientras viajo por el mundo para dar conferencias magistrales y para organizar talleres, suelo sentirme culpable de no estar presente en los desayunos y cenas, en los traslados y recogidas. Por mucho que ame mi "trabajo", y a pesar de todos los viajes, quiero que mis hijos sepan que son mi prioridad. Lo que es importante para ellos es una prioridad para mí. Incluso si no entiendo bien por qué les importa.

Corte a Taylor Swift y su altamente publicitada gira "Eras". No soy una Swiftie, y las razones detrás de su asombrosa popularidad no me han quedado del todo claras. Sin embargo, mi hija es fan. Y en una hermosa mañana de agosto, cuando Swift anunció que agregaría Canadá como una parada en su gira, mi hija de 13 años mencionó que le encantaría ir.

Así que ahí estaba yo, una no Swiftie, sino una madre que quiere que su hija sepa que es una prioridad. En ese momento decidí que movería montañas para asegurar los boletos de entrada. La tarea parecía imposible, con informes que salían sobre cada espectáculo agotándose inmediatamente después de que los boletos se ponían a la venta. Se prevé que la gira rompa todos los récords mundiales con ventas de boletos por $1,300 millones de dólares. Sin conexiones que me pudieran ayudar y sin influencias para ejercer, me embarqué en la aventura de seguir el proceso y esperar lo mejor.

A lo largo de los días que siguieron, con cada paso que tomé y que aparentemente nos acercaba al éxito, seguía preguntándome: ¿cuál es el enigma de Taylor Swift? ¿Por qué resuena tan profundamente en tantos?

Como dueña de una agencia de marca personal, naturalmente miré el abrumador éxito de Swift a través del lente de la marca personal. Me intrigaba ver qué lecciones podríamos aprender todos de ella mientras construimos nuestras propias marcas de liderazgo.

Después de mucho análisis y reflexión, identifiqué cuatro pilares clave de su marca personal que puedes aplicar a la tuya.

Relacionado: Una idea de negocio inspirada en Taylor Swift está haciendo que algunas personas ganen miles de dólares: "Gané más que en mi trabajo de tiempo completo"

1. Storytelling auténtico

Taylor Swift es una maestra al entrelazar las anécdotas personales en sus canciones. Desde desamores hasta celebraciones, sus letras brindan una ventana a su alma. Hace años acuñé el término "Autenticidad Radical" como un componente clave de una fuerte marca personal. Taylor lo encarna y le ha valido millones de fanáticos dedicados. No solo la escuchan; la sienten.

Lecciones para ti:

Muchos dueños de negocios creen que la marca personal se basa en la falsedad y el narcisismo, haciendo cualquier cosa para obtener algunos "me gusta". Esto no podría estar más lejos de la verdad. Construir una marca personal es un ejercicio de autenticidad y comienza con un proceso de introspección de adentro hacia afuera. Cuando decides construir tu marca de liderazgo, tomas la decisión de compartir con los demás al verdadero tú, no una versión de relaciones públicas elaborada que otros simplemente verán a través de ella.

2. Evolución y adaptabilidad

El viaje de Swift desde el country hasta el pop, y luego una mezcla de indie, puede desconcertar a muchos. ¿Cómo puede cambiar de manera tan drástica y aún así mantener (¡crecer!) su base de fanáticos? Ves, pivotar no daña la percepción de tu marca, siempre y cuando seas claro y consistente con dos componentes clave de tu marca: su esencia ("posicionamiento" en términos de marca) y cómo deseas ser percibido.

Lecciones para ti:

Como emprendedores, todos pivotamos. Agregamos verticales, salimos de nuestros negocios y cambiamos de velocidad. Mientras tengamos un posicionamiento claro de marca, esta actuará como un paraguas para todos estos cambios. Mientras la esencia de la marca sea clara y permanezca inalterable, los cambios que hagamos no confundirán a nuestra audiencia.

3. Compromiso

Swift es conocida por su relación de culto con sus fanáticos. Desde visitas sorpresa y respuestas personales en las redes sociales hasta sesiones secretas de escucha de álbumes, ella entiende que su marca no se trata solo de su música, sino de la comunidad a la que nutre.

Lecciones para ti:

Aunque no estamos buscando construir una "base de fanáticos" como dueños de negocios, construir y mantener una audiencia está arraigado en comprender la importancia del compromiso bidireccional. Cuando creas contenido en las redes sociales, por ejemplo, definitivamente debes responder a los comentarios que recibes. Y no, esa es una parte que no puedes subcontratar: las personas están comentando y buscando interactuar con nosotros, no con los bots que conectamos a nuestras plataformas, no con nuestros asistentes y no con nuestros equipos de marketing.

Relacionado: Cómo establecer el liderazgo de una marca personal: qué significa y por qué es importante

4. Defensa social

A lo largo de los años, Swift ha defendido varias causas sociales, usando su plataforma para abogar por el cambio. Ya sea por los derechos LGBTQ o por respaldos políticos, deja clara su postura, entrelazando su marca con sus creencias.

Lecciones para ti:

Cuando construyas tu marca de liderazgo, no puedes hacer que todo se trate del negocio. Lo que haces es crucial para construir credibilidad y servir al negocio a través de tu visibilidad mejorada, pero quién eres es lo que construye una verdadera conexión con los demás. Es lo que humaniza tu marca ante otros.

Conseguir una entrada para el concierto de Taylor Swift es un ejercicio de tenacidad y compromiso, impulsado por algo de suerte. Después de registrarme en Ticketmaster, una plataforma con millones de fanáticos ansiosos, todos compitiendo por el codiciado código de acceso, esperé días para recibir el correo electrónico de confirmación. Para mi asombro, entre millones de fanáticos esperanzados, fui elegida. Un correo electrónico encendió la esperanza y, días después, un mensaje de texto trajo el muy codiciado código de acceso.

Con el código de acceso en mano, comenzaron los juegos. Iniciando sesión 30 minutos antes en el día de la venta, me encontré en la sala de espera. La espera se prolongó y, mientras me dirigían a la cola, un número impactante apareció en la pantalla: más de 8,000 personas delante de mí.

Finalmente, adentro, era como un juego virtual de "whack-a-mole". Cada vez que hacía clic en los asientos que parecían estar disponibles, aparecía un mensaje: "¡Lo siento! Otro fanático te ganó". Después de una espera que hizo que se me detuviera el corazón, llegó la confirmación: "¡Estás adentro! Conseguiste las entradas".

Y ahí estaba yo: una madre a punto de contarle a su hija sobre otro viaje de negocios en marcha, pero primero una gran noticia que compartir: ¡las entradas codiciadas en mi billetera electrónica!

En medio del ajetreo de los negocios y el crecimiento, a veces son las historias más personales las que conducen a las ideas más profundas.

Relacionado: 7 secretos para desarrollar una marca personal verdaderamente exitosa