"So make the friendship bracelets, take the moment and taste it" dice la letra de la canción "You're on Your Own" de Taylor Swift — y eso es exactamente lo que los que Swifties están haciendo. (La traducción de la letra sería: "Así que haz las pulseras de amistad, aprovecha el momento y pruébalo".)

Los fanáticos están aprovechando la emoción de la gira "Eras" para crear y vender pulseras de amistad temáticas de Swift en Etsy, y según CNN Business, algunos de ellos están ganando miles de dólares.

Jamie Thompkins, una madre de 46 años y gerente de eventos con sede en Oklahoma City, le dijo al medio que durante el verano ha vendido más de 5,000 pulseras coloridas a través de Etsy y generó ventas de más de $16,000 dólares. "Hubo semanas en las que ganaba más que mi trabajo de tiempo completo por pulseras", dijo.

Presley Ann | Getty Images

Ahora, Thompkins está ahorrando para convertir su tienda, Pigtails and Pixidust, de un trabajo adicional a uno de tiempo completo y, según CNN, no está sola.

Un grupo de cuatro amigas que viven en Connecticut y Massachusetts, y que manejan la tienda de Etsy, KimbaSienaCo, vendieron las pulseras sobrantes que hicieron para el concierto de Swift en Boston y no han parado, ganando alrededor de $10,000 dólares de mayo a la fecha. Otra mujer que asistió al espectáculo en Nashville está vendiendo pulseras para pagar el préstamo de $5,500 dólares que pidió para comprar las entradas de ella y sus hijos.

El mes pasado, el Banco de la Reserva Federal de Filadelfia anunció que la gira de Taylor Swift aumentó los viajes y el turismo en la región, una afirmación respaldada por otras ciudades estadounidenses donde la cantautora se ha presentado. Segúnlas estimaciones revelan que podría inyectar $5,000 millones de dólares a la economía global.