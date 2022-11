"Insoportable ver cómo ocurren los errores": Taylor Swift critica la debacle de Ticketmaster

Los fanáticos de Taylor Swift no son los únicos enfadados con el proceso de venta de boletos para su gira "Eras". La propia cantante se ha pronunciado, diciendo que ver los eventos en los últimos días le ha resultado "insoportable".

En una declaración el viernes, Swift respondió al fiasco de la venta de boletos por primera vez, expresando su frustración.

"Hay múltiples razones por las que la gente tuvo tantas dificultades para obtener boletos y estoy tratando de averiguar cómo se puede mejorar esta situación en el futuro", dijo.

"No voy a poner excusas para nadie porque les preguntamos, varias veces, si podían manejar este tipo de demanda y nos aseguraron que podían", dijo.

La estrella anunció el 1 de noviembre que haría una gira por primera vez desde 2018 bajo el nombre "Eras" (los fanáticos de Swift con frecuencia se refieren a la estética y los estilos musicales de sus diversos álbumes como eras) después del lanzamiento de su álbum, "Midnights".

La emoción generada por la gira fue abrumadora. Ticketmaster dijo que su sitio recibió 3,500 millones de "solicitudes del sistema", cuadruplicando su récord anterior, según The Wall Street Journal.

Pero los problemas surgieron casi inmediatamente después de que los boletos de preventa de la gira estuvieran disponibles.

La venta operó primero a través de un sistema de preventa en Ticketmaster llamado Verified Fans (fans verificados), que permitía a los fanáticos registrarse con anticipación para estar "verificados". La idea era evitar que la gente comprara grandes cantidades de boletos y los revendiera enviando códigos de compradores para acceder a la preventa.

Pero el sistema falló espectacularmente, con los fanáticos reportando enormes filas virtuales, el colapso de sitio y otros problemas técnicos.

Ticketmaster cambió las fechas de venta varias veces, luego anunció que las ventas de boletos serían canceladas.

"Es realmente sorprendente que 2.4 millones de personas hayan recibido boletos, pero realmente me molesta que muchos de ellos sientan que tuvieron que pasar por varios ataques de oso para poder obtenerlos", dijo Swift.

Las redes sociales ardieron con los memes relativos al colapso:

me attending taylor swift's tour in 2050 after fighting against ticketmaster for 30 years pic.twitter.com/1yGjftYnvA