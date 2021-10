Tesla-ს ბერლინის გიგაქარხანამ პირველი სტუმრები მიიღო

Tesla-ს გიგაქარხანა პანდემიის მიუხედავად მაინც ძალიან სრაფად, თითქმის წელიწადნახევარში დასრულდა. მასკთან ერთად გერმანიის მთავრობაც ძალიან მონდომებული იყო ქარხანის აშენებით და მსოფლიოს უმდიდრეს ადამიანს შესაბამისი პირობებიც შეუქმნეს.

ქარხანა ოფიციალურად წარმოებას ნოემბრიდან დაიწყებს, თუმცა ილონმა ქარხნის ტერიოტორიაზე 9 ოქტომბერს უკვე მოაწყო გახსნის ფესტივალი და 9000 სტუმარსაც უმასპინძლა, რომელთა შორის საქმიანი პარტნიორები, Tesla-ს გულშემატკივრები და ცნობისმოყვარეებიც იყვნენ.

სცენაზე თვითონ ილონ მასკი ავიდა და სტუმრებს გერმანულად მიმართა.

@elonmusk is here and speaking in German @Giga_Berlin @Tesla pic.twitter.com/mCrJxWxtiG