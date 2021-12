Cómo crear un manifiesto que lo ayudará a lograr sus objetivos en 2022 y más allá

This article was translated from our US edition using AI technologies. Errors may exist due to this process. Opinions expressed by Entrepreneur contributors are their own.

He creado dos negocios multimillonarios y una cosa que sé es que se necesita una motivación muy fuerte para tener éxito. Esa motivación vendrá de dos lugares: un sentido claro de su "por qué" y una conexión profunda con su visión. La gente inicia negocios por todo tipo de razones: algunos quieren ganar mucho dinero. Algunos tienen una idea que parece divertida. Algunos tienen un trabajo y piensan que el césped es más verde en el lado empresarial de la cerca. Entonces, deciden "intentar" iniciar su propio negocio. Parafraseando a Yoda, “Como emprendedor, no hay 'intentar'. Hazlo o no lo hagas ". "Hacer" versus "intentar" Los emprendedores que “sí” inician un negocio tienen fuertes motivaciones. Si quieren más dinero, lo quieren por razones de peso. Si se trata de una idea que tienen, es una idea que los mantiene despiertos por la noche, no por preocupación sino por emoción. Si dejan un trabajo, es para perseguir su pasión o propósito. El éxito no se basa en la suerte o en un débil deseo. Se basa en una motivación ardiente que lo mantiene encaminado cuando se acaba la suerte. Si no sabe cuál es su motivación ardiente, está bien, pero necesita profundizar más. Digo esto por experiencia. En ocasiones, en mi carrera inmobiliaria, el mercado colapsó repentinamente, amenazando todo por lo que había trabajado. Tuve que levantarme los pantalones de niña grande y reinventarme para que siguiera funcionando. Como sabía mi "por qué", no lo dudé. No solo "intenté" mantener mi negocio unido. Estaba decidido a "hacerlo". Comenzar mi negocio de entrenamiento y coaching no fue diferente. Si bien no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, tenía un fuerte sentido de mi propósito. No importaba que cometiera muchos errores. Mi visión y mi fuerte motivación me mantuvieron en marcha. Relacionado: 6 pasos para convertir su pasión en una carrera Entonces, ¿cómo desentierras tu "por qué" y tu visión? Esto es lo que les digo a mis clientes. Comience con su "por qué" Reserve 30 minutos y bloquee todas las distracciones. Coge papel y bolígrafo. Pregúntese: “¿Por qué? ¿Por qué comencé mi negocio? ¿Por qué quiero esto? Tome su primera respuesta y pregunte: "¿Por qué es eso importante para mí?" Luego, tome su siguiente respuesta y pregunte: "¿Y por qué es eso importante para mí?" Siga haciendo esto hasta que tenga una respuesta que le resulte convincente. Por ejemplo, podría haber dicho: "Quiero ganar más dinero". ¿Por qué quieres ganar más dinero? "Porque quiero poder tener un poco más de seguridad financiera". ¿Por qué quiere tener más seguridad financiera? "Quiero asegurarme de que, si algo le sucede a mi cónyuge, los niños y yo estemos bien". Esa es una motivación bastante fuerte. Agregar más ceros a su saldo bancario no es una gran motivación. Lo que puede hacer ese dinero es. Empecé en el sector inmobiliario después de un divorcio difícil. Estaba arruinado con dos niñas pequeñas a las que mantener. Ese era mi "por qué". Y con esa motivación, estaba decidido a convertirme en el mejor en mi campo y construir un negocio que nos brindara seguridad y el estilo de vida que merecíamos. Me dio la fuerza para seguir adelante incluso cuando me sentía abrumado. Debido a mi "por qué", vendí 30 casas en mi primer año. Relacionado: Estimado británico: '¡Quiero convertir mi pasión en un negocio, pero no conozco mi pasión!' Crea tu visión Mi primer negocio surgió de la desesperación, lo cual es una motivación muy fuerte. Mi segundo negocio se construyó a partir de la inspiración, que puede ser igualmente convincente. A lo largo de los años, me di cuenta de lo que me apasionaba: entrenar y capacitar a otros para que puedan lograr el éxito que quieren lograr en todas las áreas de sus vidas. Me apasiona ayudar a los demás. Lo que te apasiona no tiene por qué ser algo enorme, como la paz mundial o salvar el planeta. Puede ser un apasionado del diseño de bases de datos para ayudar a los usuarios finales a organizar su trabajo. Puede ser un apasionado de la fabricación de artículos de papelería finos o del diseño de espacios de trabajo ergonómicos. Sea lo que sea, cuando estás haciendo algo que te apasiona, te sientes satisfecho y lleno de energía. Estás tan emocionado por lo que estás haciendo que es difícil incluso dormir. Estás tan inspirado que no puedes parar. Entonces, pregúntese: “¿Qué me apasiona de mi negocio? ¿Por qué es eso importante para mí? ¿Qué me inspira eso? " Al igual que el ejercicio sobre su "por qué", dedique tiempo a esto hasta que encuentre lo que realmente le atraiga. Puede que no sea el tipo específico de negocio que ha creado. Podría tratarse de lo que puede hacer esa empresa, como crear puestos de trabajo para otros o atender las necesidades de una comunidad en particular. A continuación, es el momento de crear su declaración de visión o manifiesto. Un manifiesto es una declaración escrita de sus intenciones, motivos, compromisos y visión última. Se basa en tu pasión y propósito. Un manifiesto no es algo que se escribe una vez y luego se olvida. Les digo a mis alumnos que lo lean una vez por la mañana y una vez antes de acostarse. Le ayudará a guiar todas sus decisiones y lo mantendrá conectado con lo que es realmente importante para usted cuando todo llegue a los fanáticos. Relacionado: 4 verdades encontradas en la lucha por la pasión Mi manifiesto es de una página y cubre todos los aspectos de mi vida: familia, salud, mi relación, negocios y mi comunidad. Está en tiempo presente y positivo. Por ejemplo, una de las declaraciones de mi manifiesto es: "Soy una esposa, madre, patrona y amiga cariñosa, leal y solidaria". Te recomiendo encarecidamente que hagas estos ejercicios. Tomarse el tiempo para conectarse con su "por qué" y su visión es una de las cosas más importantes que puede hacer para asegurar su éxito.