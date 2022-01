El único denominador común entre las personas exitosas

¿Cuál es el mayor predictor del éxito de una persona? ¿Son las personas exitosas más inteligentes que los demás? ¿Más educado? ¿Trabajadores más duros? ¿Se despiertan más temprano? ¿Leen más?

Puedes volverte loco persiguiendo a ese topo. Cada vez que crees que has descifrado el código, aparece una excepción. Un multimillonario que se despierta a las 2 de la tarde. Un director ejecutivo que no lee. El propietario de una agencia de siete cifras que abandonó la escuela secundaria (oh, Dios mío, ¿mirarías la hora...? ).

¿Hay algún hilo conductor en la poción de prosperidad? ¿Algún rasgo que esté presente en todo caso de éxito? Y si es así, ¿podemos embotellarlo, venderlo y ganar un billón de dólares?

Si y no. Sí, hay un hilo común, y no, no puedes embotellarlo y venderlo. Esas son malas noticias para mí, pero buenas noticias para ti. Como no puedo vendértela, no tienes que comprármela. Solo necesita internalizar la lección y actuar en consecuencia.

Relacionado: Por qué Michael Jordan demuestra que la pasión debe preceder al liderazgo

Por amor al juego

Como tema del documental The Last Dance, se le preguntó a Michael Jordan a qué atribuía su dominio del baloncesto único en una generación. Su respuesta fue simple: se había enamorado del juego.

El entrenamiento no era una tarea cuando estaba entrenando en lo que amaba por encima de todo. Pudo convertirse en un maestro de la ofensiva y la defensa, convirtiéndose de lejos en el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos. No era solo trabajo de parto; Fue un trabajo de amor.

Este es el hilo común. Pregúntale a una persona exitosa tras otra, y lo verás: un amor palpable por lo que hace. Incluso los días malos no son tan malos, porque los pasan haciendo lo que aman.

Mi amigo escritor me dijo que incluso antes de tener éxito, le encantaba escribir. No importaba si le pagaban o no, no importaba si estaba escribiendo para una audiencia de nadie más que él mismo. Para él, un día de escritura era un buen día, por definición. Todo podría haber salido mal con su día (multa por exceso de velocidad, fantasma para una cita, manchado su camisa favorita), pero si escribió algo que le gustó, fue un buen día.

Relacionado: Cómo Amazon puede ayudarlo a iniciar un ajetreo secundario

Mi historia de amor

Mi empresa hace marketing digital de respuesta directa. Esta es una forma elegante de decir anuncios de Google y Facebook. ¿Realmente amo lo que hago? ¿ Alguien realmente ama los anuncios de Google y Facebook? Eso suena como alguien que necesita salir más.

Lo creas o no, tengo estado fascinado con el marketing durante mucho tiempo. Empecé mi primer negocio a los 14 años, por lo que he estado inmerso en una cultura profesional desde muy joven. Debido a esto, estaba prestando atención cuando el marketing digital comenzó a convertirse en una "cosa".

Mucha gente se rascó la cabeza. “Google es un motor de búsqueda”, decía la gente. “¿Por qué compraría anuncios de ellos?” Ídem con Facebook. Eventualmente me di cuenta de que Google y Facebook estaban donde están los globos oculares, así que ahí es donde pones los anuncios. Para muchos dueños de negocios, el marketing digital no era ni más ni menos utilitario que eso. Útil, pero no sexy.

Reaccioné a esta innovación de una manera diferente. Así es como lo vi: si pudiera descubrir cómo hacerlo bien, el marketing digital de respuesta directa permitió a las empresas comprar crecimiento.

Piense en eso por un segundo. ¿Quieres que tu empresa crezca? No hay necesidad de trucos publicitarios o de boca en boca; ¡sólo comprarlo! ¿Cuánto crecimiento quieres? ¿Cuánto puede pagar? ¿Cuánto estás dispuesto a gastar? Cuanto más gastas, más creces.

Me pareció magia. Admito que puedo ser un poco nerd por pensar que esto es tan genial. Y, por supuesto, no corrí inmediatamente y encontré una agencia de DRDM. Mi viaje empresarial fue mucho más prolongado. Probé un montón de basura: bienes raíces, un sitio web de reclutamiento, un editor de Kindle...

Ese último fue probablemente el más divertido. Por un minuto caliente, fui el editor número 1 en Amazon en el género "Romance Amish". Sí, un pequeño contingente de damas se agitó positivamente por nuestra producción. Pero el marketing digital nunca estuvo lejos de mi mente, porque me fascinaba. Tal vez la razón por la que no lo busqué antes es que parecía demasiado fácil. Me encantó la idea misma, por lo que no podría ser un negocio viable para mí, ¿verdad? De lo contrario, todos Lo haría.

Tal vez debería haber confiado en mi corazón y haberlo hecho antes, o tal vez mi viaje fue exactamente lo que tenía que ser para llegar a mi final feliz.

Relacionado: Por qué jugar videojuegos es bueno para su negocio y sus empleados

Cómo convertir lo que amas en un negocio

¿Y qué si te encantan los videojuegos? ¿Significa eso que deberías convertirte en un jugador profesional? Tal vez, pero ese es un negocio difícil en el que entrar. Mi mentor me dijo una vez: "Deja de intentar construir una aerolínea y comienza a perforar en busca de petróleo". Los empresarios genios no logran hacer una aerolínea exitosa; Los idiotas absolutos se convierten en millonarios perforando en busca de petróleo. En el espectro de las aerolíneas y el petróleo, convertirse en un jugador profesional es una aerolínea. Es como decir que te convertirás en el próximo Michael Jordan, especialmente si mides 5'6”. Sí, podría suceder, pero ¿es probable?

Pero eso no significa que un nicho difícil como los juegos o el baloncesto no pueda convertirse en un negocio lucrativo. Si te encantan los videojuegos, trata de comunicarte con jugadores profesionales, streamers, diseñadores y desarrolladores. Pregúnteles cuál es su mayor punto de dolor. ¿Qué es lo que más odian de lo que hacen?

Cuando identifica un problema que tienen todos estos profesionales afiliados a los juegos, esa es su idea de negocio. Aprende a resolverlo, vende tu solución a esos profesionales de los videojuegos y listo: ¡has convertido tu amor por los videojuegos en un negocio!

Encontrar una idea de negocio de la que enamorarse no es ciencia espacial. Está en tu historial de búsqueda de YouTube. Está en las cuentas que sigues en Instagram. Es lo que haces por defecto si tienes algo de tiempo libre, lo que nunca te callas cuando tus amigos te animan a hablar del tema. No digo que sea fácil, pero al menos ahora estás armado con la información. El denominador común del éxito es realmente amar lo que haces.