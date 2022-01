Cómo administrar trabajadores autónomos y contratistas independientes

A medida que la economía estadounidense continúa ajustándose a las condiciones cambiantes, los trabajadores autónomos se han vuelto más valiosos que nunca para las empresas. Los autónomos ofrecen numerosos beneficios a las empresas. Le dan acceso a las habilidades o talentos que necesita, y solo tiene que pagar la tarifa que se negocie. El profesional independiente se encarga de gran parte de los complicados negocios de recursos humanos y asuntos de pago que normalmente tiene que manejar con un empleado. Le ofrecen una mayor flexibilidad y los trabajadores independientes trabajan de forma remota, lo que es un beneficio adicional para aquellos que todavía están preocupados por el Covid-19.

Pero a pesar de estos beneficios, las empresas a menudo se quejan de los freelancers, diciendo que el freelancer que contrataron hizo un trabajo descuidado y que resultó ser una completa pérdida de tiempo. Si bien existen malos freelancers, recuerde que un mal trabajador culpa a sus herramientas y que el freelancer es la herramienta de un gerente. Si puede administrar bien a los trabajadores independientes, obtendrá trabajadores valiosos que pueden marcar la diferencia para su organización. Aquí tienes algunos consejos para sacarles el máximo partido.

Saber lo que quieres

¿Por qué tu organización necesita freelancers?

Esta puede parecer una pregunta obvia, pero muchas organizaciones parecen no saber la respuesta. Les dan a los trabajadores autónomos asignaciones vagas y abiertas y no especifican claramente lo que se necesita. Como resultado, las organizaciones a menudo contratan freelancers no calificados o el freelancer termina sin estar seguro de lo que se supone que debe hacer. Esto es especialmente así porque los freelancers no tienen el conocimiento cultural que se acumula en cualquier negocio, por lo que no saben cómo se hacen las cosas en su organización. The New York Times señala que las descripciones de trabajo vagas hacen que los candidatos no calificados presenten una solicitud o que los candidatos calificados se mantengan alejados, y eso también se aplica a los trabajadores independientes.

Antes de contratar a un profesional independiente, descubra las tareas específicas que necesitará que realice, a diferencia de las tareas administrativas o de escritura o alguna otra categoría vaga. Enumere esas tareas cuando publique una publicación de trabajo. Al decidir qué freelancer seleccionar después, haga preguntas específicas que dejen en claro si puede hacer el trabajo.

Hacer la incorporación correctamente

La incorporación de un profesional independiente es diferente y, en ocasiones, más difícil que la incorporación de un nuevo empleado. Al igual que un nuevo empleado, los autónomos carecen del conocimiento cultural y detalles específicos sobre cómo funciona su organización. Pero a diferencia de un nuevo empleado, a menudo se espera que los autónomos contribuyan de inmediato porque no se consideran una inversión a largo plazo.

Es fundamental asegurarse de que todos estén en la misma página. Por lo tanto, es una muy buena idea comenzar con una reunión de Zoom que se realice una vez por semana, si no dos semanas. Una reunión en persona es aún mejor si es logísticamente posible. Además, si es la primera vez que contrata a trabajadores independientes, pregúnteles qué información podrían necesitar y con quién podrían querer contactar. Luego puede recopilar esa información para el trabajador independiente y luego tenerla lista en un formulario para futuras contrataciones independientes.

La incorporación de autónomos y nuevos empleados se trata fundamentalmente de una comunicación constante. Envíales videoconferencias y correos electrónicos con regularidad para asegurarte de que el trabajo va bien y que no hay sorpresas repentinas.

No microgestiones

Los freelancers son principalmente freelancers porque quieren una mayor autonomía e independencia, y con frecuencia trabajan para otras organizaciones además de la suya. Si bien es importante comunicarse con los trabajadores independientes, eso no debe convertirse en una microgestión.

Señalé anteriormente que debe comunicarse regularmente con sus trabajadores independientes una vez cada semana o cada dos semanas. Más que eso es excesivo. Debe establecer procesos para que no sienta la necesidad de controlar al trabajador independiente todos los días (y he visto que algunos clientes se registran cada hora). Por encima de todo, establezca límites tanto para usted como para ellos. Si bien los trabajadores autónomos a menudo trabajan en horarios irregulares, no les envíe correos electrónicos en horas extrañas del día a menos que esperen tales comunicaciones de usted.

Mira para conectar

Los freelancers a menudo son vistos como un asunto puramente transaccional. La organización pide el trabajo, el freelancer hace el trabajo y punto. Pero si bien los autónomos valoran su independencia, a menudo quieren sentirse parte de un equipo y no son tratados como ciudadanos de segunda clase.

Asegúrese de dar a los trabajadores independientes muchos de los pequeños beneficios y tratamientos que le dará a un empleado regular. Inclúyalos en las listas de correo electrónico, hágales saber lo que está pasando en su empresa y no intente hacer grandes distinciones entre los trabajadores independientes y los empleados regulares. El único riesgo potencial es que no desea violar ninguna ley laboral pagándolos o tratándolos exactamente de la misma manera que a los empleados. Pero recuerda que todos son parte del mismo equipo. No hay nada de malo en destacar a los freelancers para recibir elogios o recompensas.

pagarles bien

Puedes incluir freelancers en listas de correo electrónico e invitarlos a almuerzos de empresa. Pero no van a sentir que los tratan bien si les pagan mal o si el proceso de pago no se maneja correctamente. Con demasiada frecuencia, las organizaciones piensan que pueden pagarles a los trabajadores autónomos tarifas absurdamente estrictas, a veces tan solo unos pocos dólares por hora. El resultado es que la organización obtiene exactamente lo que pagó en forma de trabajo de mala calidad.

Recuerda que la mayoría de los freelancers no son totalmente independientes pero tienen contactos y redes que los ayudan a conectarse con otros trabajos. Un freelancer insatisfecho y mal pagado puede hablar mal de su organización después de que el trabajo esté terminado, lo que dificultará la contratación de freelancers en el futuro. Cuando tenga un trabajo en mente, mire a su alrededor y vea qué organizaciones similares están pagando por un trabajo similar y no intente pagar menos que eso.

Aprende de tus errores

Los consejos anteriores son cruciales para manejar a los freelancers, pero eso no significa que evitará errores por completo. A veces simplemente contratas a la persona equivocada, o la naturaleza de lo que necesitas que haga cambia drásticamente o ocurre algún otro evento inesperado.

En esa situación, las dos cosas más importantes que se deben hacer son limitar cualquier daño que pueda causar el error y asegurarse de que el mismo error no vuelva a ocurrir. Si el error fue causado por usted, reconózcalo y averigüe qué se puede hacer. Considere realizar una reunión con otros trabajadores independientes y pregúnteles cómo se puede evitar el problema o error en el futuro. The Muse señala que reconocer los errores es una de las mejores maneras de hacer que los clientes te amen y eso también se aplica a tus trabajadores independientes y trabajadores.

Recuerda que los autónomos son trabajadores como cualquier otro. Quieren reconocimiento, comunicación regular y gestión eficaz. La gestión eficaz no significa ser quisquilloso con cada detalle, sino dar a los trabajadores autónomos la libertad y también la estructura para trabajar de la mejor manera. Siga estos pasos, use las herramientas adecuadas y podrá convertir a los trabajadores autónomos en partes valiosas de su organización.

