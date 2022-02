Por qué Tesla acaba de retirar más de 817,000 de sus vehículos estadounidenses

Tesla está retirando más de 817,000 de sus vehículos en los EE. UU. después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) descubriera que el timbre del cinturón de seguridad no se activa cuando se supone que debe hacerlo en ciertas circunstancias. El problema afecta a los vehículos Model S y Model X 2021-2022, así como a todos los vehículos Model 3 y Model Y.

Smith Collection/Gado | Getty Images

Según el informe, no se necesita una reparación paga para solucionar el problema del cinturón de seguridad. Los propietarios solucionarán el problema de forma gratuita a través de una versión de firmware que corregirá el error de software.

Relacionado: El valor neto de Elon Musk aumenta en $ 21 mil millones a medida que las acciones de Tesla se disparan un 11% en el rebote tecnológico

Las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados establecen que un vehículo debe tener un timbre recordatorio audible del cinturón de seguridad cuando el conductor arranca el automóvil.

"Si el timbre recordatorio audible del cinturón de seguridad no se activa al comienzo de un nuevo ciclo de manejo y el conductor no nota el indicador visual del cinturón de seguridad que lo acompaña, es posible que no se le recuerde al conductor que se abroche el cinturón de seguridad y puede comenzar a operar el vehículo en un estado desabrochado, lo que podría aumentar el riesgo de lesiones", anotó el informe.

Hasta el momento, Tesla no ha informado de lesiones o muertes relacionadas con el problema.

En los últimos meses, Tesla ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor por parte de los reguladores estadounidenses. En diciembre, Tesla retiró del mercado más de 475,000 vehículos después de encontrar problemas con la cámara trasera y la cajuela. Tesla también retiró casi 12,0000 vehículos en noviembre debido a problemas con su software Full-Self Driving.

Relacionado: 43,000 personas han firmado una petición para pedirle al presidente Biden que deje de ignorar a Tesla: "No estamos cayendo en la manipulación".