5 negocios que puedes lanzar desde casa y escalar por menos de $100

¿Te sientes dejado atrás? ¿La inflación se está disparando y los precios de la factura de la compra suben cada vez más? ¿Te beneficiarías de otra fuente de ingresos?

El desarrollo de lo que a menudo se conoce como un "ajetreo secundario" está de moda en estos días. Los ves por todas partes, especialmente si estás activo en las redes sociales. Los padres que se quedan en casa, los adolescentes, los estudiantes universitarios, los ejecutivos corporativos y los jubilados por igual parecen estar construyendo músculo lateral. Incluso puede estar en una posición en la que esté listo para lanzar el suyo propio, pero es fácil sentirse intimidado: si hace una búsqueda básica en línea para averiguar cuáles son los pros y los contras de iniciar un negocio en el hogar, es posible que concluir que es abrumador, complejo, o peor... costoso.

Pero puedo decirle que con acceso a Internet, una computadora portátil, correo electrónico, $ 100 y la determinación de controlar su propio destino financiero, es completamente posible, y no estoy hablando de esquemas promedio de "hacerse rico rápidamente".

Sin embargo, antes de comenzar, es esencial tener en cuenta que sí, el éxito puede ocurrir si tienes impulso, conocimiento, persistencia y pasión, pero tampoco hay atajos. Estadísticamente hablando, la mayoría de los que intentan construir negocios fracasan. Sin embargo, en mi experiencia, tales fallas no se deben a la falta de habilidad o al modelado inadecuado, sino que reflejan una falta de voluntad para gatear antes de correr. Puede soñar con ganar siete cifras cada año con su empresa en el hogar, y eso es genial; debe apuntar alto, pero la clave del éxito es centrarse en el juego largo. Demasiadas personas, incluido yo mismo (al menos al principio), sobreestiman lo que pueden lograr en un mes y subestiman aún más lo que pueden lograr en un año, o incluso en una década. El enfoque debe estar en ganar cien dólares, luego aprovechar eso en un éxito de mil dólares, luego en un éxito de diez mil dólares. En pocas palabras, divida esos objetivos audaces que tiene en objetivos más pequeños y celebre cada victoria a medida que avanza.

Cinco negocios de servicios en el hogar que puede comenzar hoy.

1. Empresa de diseño gráfico

Considere esto: casi todas las personas que poseen y/o administran una empresa (grande o pequeña) y sus negocios asociados necesitan soporte de diseño gráfico. Y antes de descartar la idea porque no tiene un título en ese campo, espere: se sorprenderá de lo fácil que es aprender muchos de los programas de diseño gráfico que existen. Las aplicaciones de escritorio para PC/Apple como InDesign y Affinity Publisher, aunque son sofisticadas, son fáciles de abordar al principio. Experimente, explore, mire algunos videos de YouTube y simplemente sea curioso. Te sorprenderá lo rápido que puedes aprender por ti mismo.

2. Negocio de desarrollo web

El mercado para el desarrollo web es casi infinito en tamaño. Si bien la competencia es feroz, puede ganar mucho dinero creando sitios web para clientes que no tienen idea de lo que están haciendo o simplemente no tienen tiempo para crear y administrar los suyos. (Y más adelante en este artículo, discutiremos cómo invertir adecuadamente en el suyo). Con un poco de capacitación en una plataforma como WordPress, puede cobrar tarifas atractivas. Me gusta WordPress porque es líder en el mercado y porque es fácil de aprender a usar. Y aquí hay un pequeño secreto: si elige la plantilla correcta de las miles disponibles, la mayor parte del trabajo pesado ya podría hacerse por usted. Obviamente, tendrás que personalizar y proporcionar tu propio toque, pero de todos modos estarás a la vanguardia.

3. Agencia de gestión de redes sociales

Si sueles publicar fotos de tu vida, familia, comida, amigos y actividades, estás calificado para iniciar un negocio de administración de redes sociales. Existen decenas de miles de empresas que necesitan a alguien que administre su contenido y sus actividades en las redes sociales. ¡Ese podrías ser tú!

4. Diseño e impresión de camisetas

Quizás estés pensando que esto suena complicado, incluso más que las otras ideas enumeradas hasta ahora, pero en realidad es uno de los negocios más simples para comenzar. Las camisetas personalizadas nunca han sido tan populares y el mercado está maduro. Hace muchos años, iniciar este tipo de empresa requería mucho trabajo, incluida la gestión del diseño, la fabricación, el inventario y el envío. Sin embargo, todo lo que necesita hoy es proponer ideas de diseño sorprendentes y luego comercializar sus productos, porque hay sitios web como Bonfire y Spreadshirt que lo guiarán a través del proceso paso a paso. Nunca tendrás que lidiar con fabricantes, inventario o incluso envíos: tu trabajo se convierte en creación y marketing.

5. Servicio de redacción de contenidos

¿Has escrito un correo electrónico a un amigo? ¿Qué tal uno para un posible cliente o colega? Si es así, puede convertirse en un escritor independiente. Las oportunidades aquí también son abundantes. Puede generar publicaciones de blog, artículos, currículums, copias y guiones para videos de YouTube... la lista continúa. Sin duda, es útil si tiene un talento natural y una pasión por la escritura, pero siempre que esté dispuesto a dar pequeños pasos, existen pocas barreras para ingresar a este mercado. Las claves para empezar son la persistencia, la paciencia y la constancia.

Próximos pasos lógicos

Cada uno de estos modelos comerciales se puede iniciar por menos de $100, pero cada situación también es única, por lo que puede optar por invertir más o menos. Basado en una experiencia considerable, diría que, como mínimo, debe establecer un sitio web y una presencia en las redes sociales. Sin embargo, no te abrumes con el trabajo preliminar: lento y constante te ayudará a ganar la carrera aquí.

Configurar perfiles de redes sociales no le costará nada. Según la demografía de su objetivo y las preferencias de marketing, es posible que una plataforma funcione mejor que otras. Y si se siente cómodo grabando videos, puede probar YouTube o TikTok para resaltar su empresa.

Ahora que ha configurado una presencia en las redes sociales, deberá crear y lanzar un sitio web que destaque sus servicios. Aunque no es absolutamente necesario, tener un sitio que muestre el trabajo y los testimonios te da legitimidad inmediata a los ojos de los clientes potenciales. Para comenzar, deberá elegir y registrar un nombre de dominio (aproximadamente $ 20). Luego pagará una tarifa anual para alojar su sitio y cualquier cuenta de correo electrónico que lo acompañe.

El siguiente paso en el proceso es el diseño, para el cual puede gastar entre $ 40 y $ 4,000 o más. Mi consejo es mantenerlo simple al principio. Registra una cuenta de comprador en sitios como Fiverr o UpWork y busca freelancers que puedan ayudarte.

Algunas personas tienden a involucrarse en establecer una LLC antes de lanzar su negocio. Esto no es necesario por adelantado y agregará complejidad y costo a los esfuerzos de puesta en marcha. Además, agregar trámites burocráticos al proceso se interpondrá entre usted y su primera venta. Algunos pueden estar en desacuerdo sobre este tema, pero administrar su negocio como propietario único durante las etapas iniciales es algo común, simple y gratuito.

Ahora bien, ¿dónde conseguir esos primeros clientes? Simple: necesitas golpear el pavimento figurativo. No lo piense demasiado, pero transmita su mensaje a la mayor cantidad posible de prospectos y no gaste dinero en marketing hasta que haya establecido un flujo constante de ingresos y esté realmente listo para crecer. Nunca ha sido tan fácil comercializar un negocio de forma gratuita; puede comenzar uniéndose a grupos y creando y compartiendo contenido en Facebook relacionado con su servicio para convertirse en parte de esa comunidad, luego haga lo mismo en LinkedIn e Instagram.

Establécete como alguien que agrega valor a la conversación antes de pedir ventas. Muchas personas no logran ganar tracción en las redes sociales simplemente porque envían spam a otros con servicios. En cambio, identifíquese primero como alguien que comparte contenido con todos en sus comunidades, no como alguien que simplemente busca sacar provecho.

Cuando sienta que tiene su tono firme y está realmente listo para vender, primero realice una investigación sobre clientes potenciales. Reúna sus correos electrónicos y cuentas de redes sociales, luego envíe un mensaje directo en Instagram y LinkedIn. Incluso puede ir tan lejos como para enviar un correo electrónico o una llamada en frío, pero esperar un rechazo; es simplemente parte del funcionamiento de cualquier negocio. Recuerde, comercializar el suyo es un juego de números: incluso si lo rechazan 99 veces seguidas, si acierta en ese intento número 100, ¡lo logró! No necesita que todos vean el valor que aporta, solo unos pocos inicialmente, y ese éxito se construirá sobre sí mismo.

Quiero reiterar la importancia de controlar los costos iniciales. Una vez que esté en sitios como Fiverr y UpWork, tendrá la tentación de contratar personas para hacer todo tipo de cosas, como planes comerciales, estrategias de marketing y administración de anuncios en redes sociales, etc. No caiga en esta trampa de etapa inicial. Recuerda que tienes un negocio : si gastas más de lo que ganas, tienes un pasatiempo, no una empresa, y controlar los gastos en las primeras etapas es clave. Y no te preocupes por establecer un imperio; concéntrese en cambio en dar un pequeño paso a la vez.

