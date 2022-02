Tienes que fracasar si quieres tener éxito

Hace años, cuando comencé mi primer negocio, rápidamente me di cuenta de que para tener éxito, tenía que salir de mi zona de confort... tenía que ser innovador y creativo y hacer las cosas de manera diferente a los demás. En pocas palabras, tenía que dar un paso adelante y tomar riesgos, y eso significaba que estaría cometiendo errores, ¡a veces grandes, gordos, peludos y costosos! Esto se volvió doblemente cierto cuando comencé mi negocio de entrenadores; No puedo decirte la cantidad de veces que me bombardeé por completo y tuve que levantarme, quitarme el polvo y comenzar de nuevo.

No soy masoquista. Definitivamente no disfruté esos fracasos, pero aprendí con el tiempo a no tenerles miedo, a usarlos para mi ventaja y crecer a partir de ellos. Poco a poco, me quedó claro que manejar el fracaso de manera saludable es una de las claves del éxito como emprendedor.

Aquí hay algunas ideas asociadas que he adquirido.

El fracaso es solo algo que sucede: no eres tú

Piensa en ti mismo como un niño pequeño. Cuando intentaste caminar por primera vez y te caíste de culo, no dijiste de inmediato: "Está bien, obviamente no soy el tipo de persona que puede caminar". Simplemente te levantaste y seguiste intentándolo hasta que descubriste lo de caminar. Desafortunadamente, a medida que envejecemos, terminamos tomándonos el fracaso como algo personal, como si se tratara de quiénes somos. No lo es: es solo lo que sucede en el camino hacia algo más grande.

El fracaso no es el enemigo

Las personas que no se sienten cómodas con el fracaso lo ven como un monstruo esperando a la vuelta de la esquina para destruirlos. En sus mentes, es como si el fracaso fuera más fuerte que ellos. Pero no es para atraparte: es neutral, solo un acontecimiento, y no es más fuerte. No creo que alguna vez nos repartan una mano que no estemos equipados para manejar, lo sepamos o no. La única forma en que gana un evento desafortunado es si no aprovecha la fuerza resultante y vuelve a intentarlo.

Cada fracaso puede hacerte más fuerte y más sabio.

Esta expresión comúnmente escuchada es perfectamente cierta, pero solo se aplica si aceptas tu parte de responsabilidad por las derrotas. Si culpas por completo a alguien o algo externo, no obtendrás buenas lecciones. Piense en el niño que aprende a caminar de nuevo: si culpara a la gravedad o a un pañal caído por las caídas, nunca mejoraría al caminar, pero un niño sabe instintivamente que no funcionó debido a algo que hizo o dejó de hacer. . Por lo menos, cada caída le enseñó cómo no hacerlo. Al igual que ese niño, cada vez que fallas, puedes comenzar de nuevo, pero con más conocimiento y resiliencia.

El fracaso no es una señal de alto

Esto es tan importante; un fracaso, incluso uno grande, no es una señal de que debas rendirte. Cuando lo que estás haciendo no funciona, solo significa que se necesita una corrección, ya sea un gran desvío o un pequeño cambio de rumbo. Me gusta la forma en que Tony Robbins habla sobre esto: que no hay fallas, solo resultados . Con esa perspectiva, en lugar de ponerse dramático sobre el bombardeo, simplemente puede decir: “Esto es lo que intentamos y este es el resultado que obtuvimos. Para obtener un resultado diferente, debemos intentar abordarlo de una manera diferente. Fin de la historia."

Fallar es mejor que arrepentirse

Ni siquiera puedo imaginar dónde estaría ahora mismo si dejara cualquiera de mis negocios después de algunos fracasos, o peor aún, si nunca lo hubiera intentado y me hubiera quedado en mi zona de confort. Personalmente, creo que el arrepentimiento es una de las peores emociones. Sí, a veces me sentía miserable cuando algo que intentaba fracasaba por completo, pero lo superé. E incluso si no hubiera alcanzado el éxito que tengo ahora, todavía me sentiría bien conmigo mismo porque seguí intentándolo. Fracasar no define quién eres a menos que lo permitas.

Parafraseando al Sr. Spock, que "fraude en grande y prospere".

