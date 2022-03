Por qué debería buscar comentarios brutalmente negativos

Una de las cosas más poderosas que puede hacer como empresario es pedir comentarios negativos: comentarios crudos, honestos, brutales, desprevenidos y audaces. Desea esta retroalimentación de alguien que ya tiene los resultados que desea y no tiene ningún interés personal en verlo triunfar o fracasar.

Uno de mis amigos y clientes, Michael Serwa, pasó su adolescencia practicando la trompeta con el objetivo de convertirse en un músico profesional de clase mundial. Dedicó horas todos los días a practicar y se inscribió en una de las mejores escuelas de música polaca. Después de luchar con un examen de música, Michael decidió localizar al trompetista más famoso de su país; Michael estaba decidido a saber si tendría éxito en una carrera musical. Tomó un autobús y viajó ocho horas hasta donde vivía el icónico Tomasz Stanko. Usando el intercomunicador del edificio de apartamentos, Michael convenció al músico para que lo escuchara tocar y le diera una respuesta honesta. El trompetista escuchó durante 10 segundos y dijo: "Olvídalo. No tienes los labios ni la boca adecuados para tocar al más alto nivel".

Con eso, Michael guardó la trompeta y cambió su trayectoria profesional, con mucho éxito.



Michael se mudó al Reino Unido, buscó coaching de vida, escribió un libro y se convirtió en uno de los entrenadores mejor pagados del Reino Unido. Sus clientes incluyen millonarios y grandes triunfadores que le pagan a Michael por su estilo y enfoque únicos. Ama su vida y está encantado de que las cosas hayan salido como lo hicieron.

La historia suena brutal, pero la alternativa también podría haber sido mucho peor: pasar sus veinte y tal vez incluso sus treinta persiguiendo algo en lo que no iba a tener éxito en lugar de algo en lo que podría.

Mi mentor, Mike Harris, quien construyó negocios multimillonarios, dice que su estrategia más valiosa es "aceptar a los críticos". Él desea más que nada que le digan todas las razones por las que es poco probable que algo tenga éxito. No quiere alejarse de eso, quiere reflexionar sobre ello y abordarlo. Él dice que el éxito se acelera cada vez que recibes duras críticas y en realidad lo llama "consultoría gratuita". Va a buscarlo.

Buscar críticas no es fácil. La gente necesita sentirse realmente segura dándote las cosas claras y es tu trabajo preparar la escena. Podrías decir "¿Puedo pedirte un gran favor? Quiero que retengas todos tus elogios positivos por lo que estoy haciendo y me des tu evaluación más brutal y crítica de mi negocio/producto/innovación/estrategia/etc". Otra forma de enmarcarlo podría ser: "Tengo cientos de personas que me dicen lo que les gusta, pero lo que realmente quiero saber es qué me estoy perdiendo, qué es estúpido, mal concebido o equivocado con lo que estoy haciendo". Si todo lo demás falla, incluso podrías pagar por el consejo negativo de alguien preguntando: "¿Puedo pagarte por tu tiempo para derribar mi negocio en llamas? Realmente quiero los comentarios más duros posibles de tu parte". Al preguntar de esta manera, le das a la gente todo el permiso para dejarse llevar.

Internamente, todos queremos elogios y apoyo, pero objetivamente, si hay una razón por la que es poco probable que algo tenga éxito y está oculta en nuestro punto ciego, queremos saberlo más temprano que tarde. No quieres que la gente sea cortés, quieres que la gente señale algo que está en tu punto ciego.

Si tiene la suerte de obtener "consultoría gratuita", no lo tome como algo personal, no reaccione mal. Escríbelo y reflexiona sobre él como un científico que está realizando experimentos. Trátelo como un médico que trabaja con una lesión y busca el plan de tratamiento adecuado. Agradece a la persona por su negatividad de la misma manera que le agradecerías por su elogio.

Cualquier emprendedor puede aceptar una palmadita en la espalda; los verdaderamente grandes van en busca de una bofetada.