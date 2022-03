El costo de la comunicación ineficaz y cómo mejorar

Ya sea que dirija una empresa emergente o una corporación, la comunicación abierta, honesta y efectiva es imprescindible. Estamos tan ocupados con nuestras tareas diarias y las cosas inesperadas que es fácil comunicarse de manera ineficaz, pero tenemos que convertirlo en una prioridad. La falta de comunicación efectiva puede arruinar las relaciones personales tanto como las relaciones comerciales.

Cuando lancé mi marca, contraté a un abogado de patentes al principio de mi viaje para presentar una solicitud de patente para el diseño de mi estuche para cepillos para el cabello. Después de no recibir ninguna comunicación de él un mes después de que lo contraté y le pagué por completo, primero lo contacté por teléfono y le dejé un mensaje de voz que decía "Llamo para verificar el estado de mi caso". Una semana después de no recibir respuesta, le envié un correo electrónico. Nunca siguió después de eso tampoco.

Pasé por algunos otros canales antes de conectarme con éxito con él, que fue un mes después de que inicialmente me comuniqué con él. Como cualquiera lo estaría, estaba frustrado. Después de que me explicó por qué no hizo el seguimiento, inmediatamente pedí un reembolso, porque sentí que no era digno de confianza y ya no quería hacer negocios con él.

Es comprensible que a menudo nos atasquemos tanto que dejamos las cosas desatendidas o las dejamos para más tarde, pero tenemos que dar lo mejor de nosotros con respecto a la comunicación efectiva.

Estos son los pasos que podemos tomar para comunicarnos de manera efectiva y evitar perder negocios y credibilidad mientras construimos relaciones.

ser intencional

Sean cuales sean sus planes para su equipo, proveedores o clientes, comuníqueles todos los aspectos. Si algo cambia, informe a todos de inmediato. Si alguien se comunica con usted con una inquietud, haga un seguimiento más temprano que tarde.

Haz lo que dijiste que vas a hacer

No hay nada peor que alguien que te dice que va a hacer una cosa y otra, o peor aún, que no haga nada en absoluto. Si no puede entregar, comuníquese y comuníquelo.

Usa un calendario digital

Los calendarios digitales son excelentes para mantenerse organizado. Los calendarios digitales le permiten configurar recordatorios para fechas de vencimiento y reuniones. Puede incluir a cualquier persona en ese calendario, y si cancela algo o realiza algún cambio, todas las personas que haya incluido recibirán una notificación de ese cambio.

Programar correos electrónicos para que se envíen en un momento determinado

Si trabaja hasta horas intempestivas de la mañana y tiene la costumbre de enviar correos electrónicos mientras trabaja (como lo he hecho yo), programar un correo electrónico para que se envíe durante el horario comercial funciona perfectamente. De esa manera, no envías correos electrónicos a horas intempestivas. Tampoco te olvidarás de enviarlos. He hecho eso antes también.

Sea accesible

Tener una política de puertas abiertas es un gran beneficio para tu equipo. Cuando las personas sientan que estás abierto a escuchar sus inquietudes o ideas, tendrás una mejor relación con ellas. Eso es bueno para la productividad y la camaradería.

Cuando sus acciones muestren a sus empleados, colegas, proveedores, autónomos y colaboradores, serán apreciados y contribuirán en gran medida.

