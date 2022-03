2 claves para mejorar el bienestar mental y emocional de los líderes

Los últimos años no han sido fáciles para nadie. Según una encuesta realizada por The Standard (el brazo de marketing de StanCorp Financial Group) realizada en el punto álgido de la pandemia de Covid-19, cerca de la mitad de los trabajadores estadounidenses admitieron tener problemas con su salud mental. Los líderes empresariales ciertamente no son inmunes a tales desafíos; de hecho, es demasiado fácil para ellos priorizar la salud de una empresa sobre su propio bienestar, pero la verdad es que una empresa no puede prosperar si sus líderes no son física y psicológicamente sólidos. Es esencial para la salud de una empresa (y de las personas que la integran, según Psychology Today ) que se cuiden a sí mismos.

He tenido altibajos con mi propia salud emocional como ejecutivo y, a través de prueba y error, he encontrado dos prácticas clave que evitan que decaiga y afecte mi negocio: ser transparente y tomar posesión.

Transparencia: lo bueno, lo malo y lo feo

Es un instinto natural compartir exclusivamente las buenas noticias y dejar de lado las malas. Un recorrido rápido por las redes sociales será un testimonio de ello: una presentación de diapositivas de casas nuevas, vacaciones lujosas, promociones emocionantes y fiestas fabulosas.

Vemos esto en el trabajo, también. Abundan las historias de nuevas y emocionantes nuevas empresas en las que todo parece ir a la perfección. Pero luego, sorpresa, la empresa quiebra y los empleados e inversores se quedan rascándose la cabeza, preguntándose qué pasó.

Como líderes, debemos ser transparentes con los miembros del equipo y los inversores sobre lo bueno y lo malo. Su falta no solo es injusto para las personas con las que trabaja, sino que también lo aísla como líder, lo que hace que sea más difícil pedir ayuda. Al compartir libremente las circunstancias, genera confianza con un equipo y se da la oportunidad de aprender de los demás e identificar soluciones creativas.

Relacionado: Por qué la transparencia entre los equipos es tan vital para la producción

Cómo puede ser la transparencia

En mi empresa, proporciono actualizaciones periódicas sobre el estado del negocio a mis inversores y, en parte porque he compartido abiertamente los objetivos alcanzados y los contratiempos, me han seguido y apoyado en todo momento. Por ejemplo, mi empresa se encuentra actualmente en medio de un impulso de recaudación de fondos, que no es mi área de especialización. Resulta que casi todos mis inversores son recaudadores de fondos profesionales, así que les pedí sus puntos de vista sobre nuestros esfuerzos. No tenía miedo de que me juzgaran por hacerlo porque hemos construido una base de confianza y transparencia. Si hubiera tenido miedo de compartir algo negativo, también tendría miedo de pedir su consejo, y nuestros esfuerzos de recaudación de fondos se verían afectados.

Cómo empezar

No es necesario que comparta todo con todo el personal o los miembros de la junta de inmediato. Tal vez comience con una sola persona: un asesor cercano o un colega de toda la vida. Luego, la próxima vez que lo necesite, puede estar abierto a compartir con dos personas, luego con cinco, luego con 10 y, finalmente, con toda la empresa. Con el tiempo, comenzará a ver lo valiosos que son los comentarios y el apoyo externos para el éxito. Por supuesto, puede haber momentos en los que no pueda ser completamente transparente (por razones legales , por ejemplo), pero esa es la excepción, no la regla.

Los obstáculos son apuestas en la mesa en el camino hacia el éxito, y necesitará un equipo de apoyo que lo respalde si va a enfrentarlos, pero no se puede construir sin confianza, y la confianza no se puede construir sin transparencia. Así que no te aísles. Los negocios están llenos de altibajos, y si solo compartes las cosas que se hacen, te encontrarás solo sin mucho que compartir.

Relacionado: Ahora es el momento de comenzar a adoptar la salud mental en el lugar de trabajo

Tomar posesión de los errores

La segunda clave para mantener una buena salud mental como líder es hacerse cargo. Cuando las cosas van mal, a menudo queremos señalar con el dedo a otra persona. Sin embargo, los líderes exitosos son aquellos que asumen la responsabilidad.

Para la primera empresa que fundé, contraté un equipo de ventas local. Sus miembros procesaron datos de ventas falsos para mejorar sus números y tenían egos inflados con respecto a sus habilidades. Tuvimos que despedirlos, y al instante me sentí hostil. “Arruinaron mi empresa”, pensé. "¿Cómo puedo seguir adelante?"

Finalmente, me di cuenta de que la culpa estaba en mis manos. Fui yo quien los contrató e ignoré las verificaciones de referencia que nos dijeron que este equipo podría ser abrasivo. Para seguir adelante, tenía que mirar este error y reconocerlo. Al hacerlo, aprendí la importancia de contratar personas con integridad y que inspiren a otros a trabajar duro, y he usado ese conocimiento para construir empresas exitosas que ganan premios por los mejores lugares para trabajar. Esta es una lección que quizás nunca hubiera internalizado si no hubiera asumido la responsabilidad de mi fracaso.

Cambia tu perspectiva

Como líder , cometerá errores, pero lo que importa más que el error en sí es cómo responde a él. ¿Señalas con el dedo a otra persona? ¿Mantenerlo oculto y dejar que la vergüenza se acumule dentro de ti? ¿O lo miras audazmente de frente, aprendes lo que puedes y sigues adelante?

El enfoque correcto requiere un cambio de perspectiva. En lugar de exclamar: "¿Por qué yo?" y culpar a los demás cuando algo sale mal, debemos volvernos hacia adentro y asumir la responsabilidad de dónde podríamos haber dado un paso en falso o haber interpretado mal una situación. Usted es responsable de cada paso que dé su empresa, ya sea que una nueva contratación no funcione o una inversión fracase. Al tomar posesión, te liberas de los pensamientos negativos paralizantes y te das el espacio para crecer y hacer un plan para el futuro. Y los empleados seguirán ese ejemplo: verán que su empresa es un lugar donde se pueden cometer errores siempre que esté dispuesto a reconocerlos y abordarlos.

Relacionado: El trastorno de estrés postraumático en los líderes está aumentando: esto es lo que podemos hacer al respecto

Una empresa saludable comienza con un líder saludable

Cuando no lideras con transparencia y propiedad, te acorralas y probablemente te aísles, te frustres y te abrumes, y tu salud mental y la salud de la empresa se verán afectadas. Los resultados negativos pueden incluir una mayor rotación de empleados, falta de motivación, pérdida de confianza del personal en usted como líder y cosas peores.

Si está lidiando con problemas de salud mental en este momento, sepa que no está solo y que innumerables líderes antes que usted han compartido esa lucha. Las soluciones pueden comenzar de a poco, así que considere comunicarse con uno o dos asesores de confianza sobre lo que está tratando. Asume los errores que puedas haber cometido y no tengas miedo de dejar de lado el ego y pedir ayuda.

Recuerde: el hecho de que usted sea el líder no significa que sea impermeable a la adversidad. Usted merece apoyo tanto como cualquier otra persona, así que tome las medidas necesarias para obtenerlo.