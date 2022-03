El primer departamento de nuestra empresa fue el de investigación y desarrollo (I+D), para el cual contratamos a dos ingenieros que contaban con un equilibrio entre conocimientos técnicos y experiencia laboral.

¿Por qué esos individuos? Podían generar ideas, desarrollarlas y, gracias a su experiencia comercial, validarlas y asegurarse de que fueran realmente factibles. Nuestro objetivo siempre ha sido crear productos innovadores, y la empresa se convirtió en su patio de recreo.

Las empresas a menudo caen en la trampa de innovar únicamente dentro de sus productos y servicios existentes (sean testigos de la constante obsesión por el "modelo más nuevo" del iPhone). No hay nada de malo en eso, pero cualquier empresa que quiera seguir siendo innovadora no puede simplemente iterar para siempre. Es por eso que, sin que muchos lo sepan, Apple también está trabajando en un auricular de realidad mixta , anteojos de realidad aumentada y, según se informa, en un automóvil .

Una dinámica que aplicamos en mi empresa fue similar a la de los Programas de Desarrollo Avanzado de Lockheed Martin, también conocido como Skunk Works (responsable de algunos de los diseños de aviones más icónicos jamás concebidos, como el SR-71 Blackbird, el F-117 Nighthawk y el F-35 relámpago II). Gracias a una estructura similar, podemos equilibrar nuestro negocio habitual (BAU) del día a día con la innovación: I+D explora regularmente nuevas ideas, pero nada se transmite hasta que se valida por completo. Nos enfocamos solo en proyectos concretos, para evitar distracciones.

Aquí hay algunas lecciones aprendidas a lo largo de nuestro camino.

Evite las iteraciones que hacen más daño que bien

Los productos y servicios siempre se pueden trabajar. Un ajuste aquí, una característica adicional allá. Pero si el 100% de sus esfuerzos de innovación se destinan a iteraciones de productos y servicios existentes, se hundirá en la rutina.

Los programas de televisión son conocidos por esto. Los Simpson, Lost, Suits, The Office , lo que sea. Para la mayoría de los espectáculos, hay un punto final natural: una temporada que une las cosas muy bien. Otros siguen adelante con otra temporada que no tiene ningún sentido. Esto puede parecer forzado, rápidamente se vuelve aburrido y genera la pregunta: "En lugar de construir y construir sobre el mismo programa, ¿por qué los escritores no comienzan uno nuevo... gastan su talento en una nueva idea?" La clave aquí es centrarse en las lagunas sin llenar y los problemas sin resolver.

Jack Dorsey creó Twitter después de descubrir que los sitios de blogs que usaba no satisfacían sus necesidades. Luego creó Square después de que un amigo suyo no pudiera hacer una venta porque no podía procesar una tarjeta American Express. Cada nueva idea suya nació de una cosa: la resolución de problemas.

No asuma que su éxito inicial fue una maravilla de un solo golpe a la que ahora tiene que prometer lealtad eterna. Por cada problema que encuentre, no lo acepte simplemente: cuestionelo.

La nación de Libia no tenía un sistema de direcciones formalizado hasta que en Lamah Technologies lanzamos nuestra plataforma. Era un problema conocido por todos pero resuelto por nadie, hasta que nos detuvimos y preguntamos: "¿Por qué?"

Esfuerzos de innovación de silos

La aplicación de direccionamiento digital que desarrollamos para abordar el desafío anterior tiene un espacio ilimitado para crecer. Se puede investigar mucho: funciones y opciones adicionales que se pueden agregar. Y de esa manera, el producto nunca se termina.

Facebook es solo una empresa que está probando los límites aquí. La plataforma comenzó como una forma de mantenerse en contacto con amigos y familiares: ahora se usa para eventos, compra y venta, trabajo, publicidad, juegos, lo que sea. Pero la sobrecarga y complejidad de la plataforma ahora se ha convertido en un problema en sí mismo.

Hay una idea errónea común de que más funciones conducen inevitablemente a más valor, pero el avance de las funciones puede hacer que un producto o servicio sea demasiado complicado. Además, si nuestro equipo de I+D trabajara en la aplicación, pasarían todo su tiempo allí. Sería una succión de tiempo que no resulta en nada. En cambio, los mantenemos separados. Se les ocurrió una idea para un tablero que aprovecha los datos de la aplicación, pero ese trabajo aún está separado: un servicio de valor agregado que reproduce el trabajo existente sin acumularlo.

La hoja de ruta del producto para la aplicación se estableció hace mucho tiempo, como ocurre con la mayoría de los servicios y productos. Hablamos con el equipo que trabaja en esto para desarrollar nuevas ideas y mejoras, pero hablar con la gente más allá de eso podría significar perder ese sentido de dirección que hemos cultivado.

El próximo paso que estamos considerando es crear un quiosco inteligente. Esto no tiene nada que ver con nuestra oferta existente tal como está, pero es innovación, una posibilidad... un producto potencialmente viable que queremos explorar y, gracias a nuestra configuración, podemos hacerlo.

