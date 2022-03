El recibo viral asciende a más de $ 5,550 y es apodado 'el pedido de Taco Bell más caro del mundo'

Vive más, pero ¿a qué precio?

Esa fue la pregunta que hizo un cliente de Taco Bell que se sintió bastante confundido cuando acumuló una factura que le costó casi $6,000.

¡Sí, la coma estaba en el lugar correcto!

Kenzie Rae ( @kenzieraephoto ) recurrió a TikTok para compartir un recibo de un autoservicio de Taco Bell que mostraba un burrito de cinco capas con carne de res que se vendió por un precio normal de $ 2.49 y una quesadilla de pollo que de alguna manera tenía un precio informal de $ 5,555.49.

“Espera, eso es lo más divertido que he visto en mi vida”, dijo la TikToker mientras se acercaba a la factura, que ascendía a $5,919.25. “¡Creo que tendría que ser el pedido de Taco Bell más caro del mundo! Me gustaría no pagar $5,000 por una quesadilla de pollo”.

El video quedó en silencio antes de que el trabajador del autoservicio dijera "solo un segundo, por favor", y luego presumiblemente arregló el pedido.

Desde entonces, el video ha recibido más de 1,2 millones de visitas y 202.000 me gusta.

Naturalmente, los comentaristas se apagaron.

“Por la forma en que sé que apagaron sus auriculares y gritaron”, escribió un usuario junto con un emoji de calavera, el “su” refiriéndose al empleado de Taco Bell.

“La inflación realmente está golpeando los precios del pollo”, bromeó otro.

Muchos dijeron que el “silencio del trabajador era tan fuerte”, mientras que otros señalaron el precio exorbitante del impuesto, que subió a $361.27.

El TikToker aún no ha publicado un video de seguimiento, y Taco Bell no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Entrepreneur .

Aunque la factura de casi $ 6K puede parecer elevada, no sería la primera vez que alguien acumula un pedido tan costoso.

En diciembre, durante el Trump Touring Pro en Miami, la leyenda del golf John Daly acumuló una factura casual de $ 446.10 en Taco Bell después de probar la salsa (y no nos referimos a la salsa picante) demasiado fuerte durante las celebraciones del fin de semana.

“No beba y pida Taco Bell en Uber Eats”, dijo Daly en ese momento en su Instagram.

Desafortunadamente para él, el precio que se marcó era el correcto.

Taco Bell es parte de la empresa matriz Yum! Brands, que también es propietaria de KFC y Pizza Hut.

