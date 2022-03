'No podía confiar en lo que teníamos': Melinda French Gates se emociona por el 'doloroso' divorcio de su exmarido Bill Gates

Fue un año difícil para Melinda French Gates, quien se divorció de su esposo multimillonario Bill Gates después de 27 años de matrimonio en mayo pasado en medio de informes de infidelidad y otros problemas maritales.

French Gates ha permanecido relativamente en silencio durante todo el proceso y las secuelas, pero en una nueva entrevista exclusiva con CBS Mornings , el filántropo habló sobre la "dolorosa" separación y muchos momentos llenos de lágrimas en una conversación desgarradora.

"No fue un momento o una cosa específica que sucedió", le dijo a la periodista Gayle King sobre la ruptura. "Simplemente llegó un momento en el que hubo suficiente allí que me di cuenta de que simplemente no era saludable, y pude No confíes en lo que teníamos.

La falta de confianza se deriva de una relación consensuada que Gates tuvo con un compañero de Microsoft hace casi dos décadas, que fue confirmada por representantes de Gates.

French dice que los días posteriores a la separación fueron extremadamente difíciles para ella.

"Bueno, creo que es muy importante decir, mira, tuve muchas lágrimas durante muchos días", dijo honestamente. cerca de mí, pensando: '¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puedo levantarme? ¿Cómo voy a seguir adelante?'”

El propio Gates ha hablado mucho sobre el divorcio tanto en entrevistas como en escritos, calificando la separación como una fuente de "gran tristeza personal" en una entrevista con Anderson Cooper en agosto pasado.

El cofundador de Microsoft también escribió una carta de fin de año en su blog en diciembre pasado, en la que abordó el anidamiento vacío y estar solo.

“Melinda y yo continuamos dirigiendo la Fundación [The Bill and Melinda Gates] juntos y hemos encontrado un buen nuevo ritmo de trabajo, pero no puedo negar que ha sido un año de gran tristeza personal para mí”, dijo en ese momento. “Adaptarse al cambio nunca es fácil, no importa cuál sea. Me ha impresionado lo resistentes que han sido mis seres queridos, especialmente mis hijos, en este momento difícil”.

French Gates le dijo a King que duda en usar la palabra "amigos" cuando describe su relación actual con su ex esposo, pero tiene esperanzas en el futuro a medida que continúa avanzando con sus esfuerzos filantrópicos, es decir, con la fundación.

“Sin embargo, al final del día, comencé este viaje de curación y siento que estoy comenzando a llegar al otro lado”, dijo con optimismo. “Y siento que estoy pasando una página en el capítulo ahora. Quiero decir, es 2022 y estoy realmente emocionado por lo que está por venir y la vida que me espera".

Según el índice de multimillonarios de Bloomberg, Melinda French Gates tiene un valor de $ 11.5 mil millones.