Comenzar un negocio empoderó a Jing Gao para recuperar su nombre

Jing Gao afirma que la pasión no es algo con lo que se nace, sino algo que se crea a través del trabajo duro. Es un tema reflejado en la historia de Fly By Jing : la marca comenzó en 2016 como un club nocturno clandestino antes de que Gao lanzara una línea de productos de salsas de Sichuan dos años después. Pero el tema también habla de la búsqueda de Gao por su identidad y de cómo encontró una forma de reclamarla volviendo a conectarse con sus raíces.

Fly By Jing

En el Día Internacional de la Mujer, Gao se sentó con Entrepreneur para hablar sobre el desarrollo de Fly By Jing y cómo contar su historia fue clave para que el negocio fuera un éxito.

Desarrollando inspiración

“Al crecer, nos mudábamos mucho a países donde realmente no podías encontrar ingredientes chinos”, dice Gao. A pesar de haber nacido en Chengdu, China, el trabajo de su padre como profesor significaba que las mudanzas eran constantes.

“Ir de Alemania a Inglaterra y luego a Austria, Francia e Italia fue una especie de constante adaptación, cambio de código, un intento de encajar”, dice Gao. “Entonces, mi mamá, en cierto modo, me inspiró con la forma en que se adaptó a la cocina en los países en los que estábamos usando los recursos e ingredientes limitados que teníamos”.

Sin embargo, Gao admite que no desarrolló una pasión por el rico paisaje culinario de China hasta que se mudó cuando tenía poco más de veinte años. Ver la comida china en su complejidad y diversidad "despertó" su paladar y supo que era algo que quería que otros también vieran.

La pasión de Gao por compartir la cocina china primero tomó la forma de escribir para su blog y varias publicaciones. Pero cuanto más estudiaba, aprendía y cocinaba para comprender la cocina china, más quería involucrarse en la escena gastronómica. En 2014, Gao usó su pasión para cofundar el restaurante Baoism con sede en Shanghái. El restaurante fue revolucionario porque se centró en ingredientes limpios, seguros y de origen transparente a un precio asequible, un concepto que Gao comparó con " un Chipotle para China ".

Aprovechó el éxito de su restaurante para crear Fly By Jing, un club de cena clandestino, en 2016. Gao viajó por el mundo organizando cenas emergentes en lugares como Hong Kong, Japón y Australia y dirigió el negocio como un espectáculo de una sola mujer, haciendo de todo. desde la cocina hasta la marca y la interacción con los invitados.

Sin embargo, las aventuras de Gao le enseñaron que, aunque le encantaba trabajar con la comida, su interés en la cocina no era necesariamente servirla.

“Operar un restaurante no era realmente lo que quería hacer”, dice Gao. "Realmente lo disfrute. Aprendo un montón. Pero las partes que más me encantaron del proceso fueron la creación del producto, la creación del sabor, la narración y la marca. Y también sabía que quería llevar estos sabores a un público más amplio a mayor escala. Quería desafiar las nociones existentes sobre lo que puede ser o debería ser la comida china”.

Lanzamiento Fly By Jing

Gao dice que la transición de Fly By Jing de un servicio de club nocturno a una línea de productos de aceite de chile fue natural.

“Dirigía este club nocturno clandestino y [Fly By Jing] no estaba planeado. Todo este viaje fue muy orgánico", dice. "Pero de lo que realmente no me di cuenta en ese momento fue cuando estaba cocinando todas estas cenas, esa era mi investigación del consumidor. Al instante, pude ver sus comentarios sobre los sabores. Y entonces, cuando estaba lanzando el producto, ya sabía cuáles estaban resonando con la gente”.

Crédito de la imagen: Fly By Jing

Gao dejó Shanghái y se dirigió a los Estados Unidos para sus actividades empresariales. A pesar de nunca haber vivido en los EE. UU. anteriormente, su experiencia escribiendo para publicaciones en el país la animó a crear un producto allí.

Pero aunque tenía una idea para un producto alimenticio, escalar su idea era una bestia diferente. Para conseguir el capital adecuado para emprender el proyecto, el escritor convertido en chef convertido en empresario creó una campaña en Kickstarter.

“Decidí lanzarme primero en Kickstarter y probar el mercado estadounidense y ver el apetito por lo que estaba haciendo. Así que hice un video mío en Chengdu hablando sobre los sabores, yendo a los mercados de especias, hablando sobre la importancia de estos ingredientes y demostrando realmente que este es un nuevo paradigma sobre la comida china, y que puede ser de la más alta calidad. comida por ahí”, dice Gao.

La historia resonó entre la gente, que vio el valor del producto en la introducción de sabores complejos de Sichuan de una manera que en realidad no se había hecho antes. Gao inicialmente se propuso una meta de $35,000, pero terminó con $120,000 comprometidos en Kickstarter, más del triple de su meta.

Aprendizajes empresariales del viaje

Fly By Jing ahora vende una línea de salsas y condimentos, como Sichuan Chili Crisp, Zhong Sauce y Mala Spice Mix, en tiendas y en línea. En noviembre, la marca se expandió para incluir una variedad de productos de bola de masa congelada.

Crédito de la imagen: Fly By Jing

Mirando hacia atrás, Gao ve cómo el deseo de innovar e interrumpir el monolito de la cocina china ha impulsado el negocio y sus seguidores. Pero también la inspiró a ser dueña de su identidad. Durante la mayor parte de su vida, Gao se había acomodado a personas de otras culturas bajo el nombre más omnipresente de "Jenny", pero recuperó su nombre hace dos años en una hazaña que dice "se sintió como volver a casa".

Llegar a este punto no fue un viaje fácil, especialmente en el sentido comercial. Gao atribuye el éxito de Fly By Jing en parte a la alianza y la comunidad que ha tenido a lo largo del camino, que dice que han servido como "salvavidas en este viaje que a menudo es muy solitario y difícil".

“Se trata realmente de la alianza y la comunidad y de ayudarse unos a otros. Eso me ha ayudado inmensamente en mi viaje, simplemente buscando, encontrando mentores en mujeres que admiro que están unos pasos por delante de mí y también otras que están al mismo nivel que yo, y aquellas que están unos pasos por detrás". Gao dice: "Todos nosotros tenemos conocimientos y ayuda que podemos brindarnos unos a otros".

