¿Se verá afectada la cultura empresarial por el auge del trabajo remoto?

A medida que los efectos de la pandemia se cimentan aún más en nuestro mundo laboral, las empresas de todo el mundo deben adaptarse a las nuevas circunstancias. Más que nunca antes, los empleados optan por trabajar desde casa y muchos empleadores están ayudando con el cambio. Google, por ejemplo, ofreció $ 1,000 a los empleados para crear un mejor espacio para trabajar desde casa. Twitter anunció a principios de la pandemia que daría la opción de trabajar desde casa indefinidamente . Pero cuando la estructura de la oficina cambia de manera tan significativa, ¿qué sucede con la cultura de la empresa?

A pesar de los desafíos inevitables de administrar un equipo remoto, este panorama alterado brinda la oportunidad perfecta para que la cultura mejore.

Los lugares de trabajo virtuales requieren una acción deliberada

Cuando los empleados trabajan de forma remota, la gerencia no puede observar físicamente el lenguaje corporal. La comunicación no puede ocurrir de manera casual: no hay enfriador de agua, ni sala de descanso. Esto da lugar a problemas, ya que los empleados pueden pretender estar ocupados o felices cuando en realidad no lo están. La comunicación debe convertirse en un acto deliberado.

En la oficina, es posible que haya visto a un empleado con aspecto frustrado o callado, conversó con él y descubrió la causa de sus problemas. Sin embargo, desde detrás de una pantalla, es posible que nunca veamos un ceño fruncido. Los empleados tienen tiempo para pensar antes de responder a una pregunta. Cada respuesta está preparada. Cada interacción se filtra. Por lo tanto, debe esforzarse por preguntar a cada empleado cómo se siente, si necesita ayuda o averiguar si tiene alguna pregunta. En el lado positivo, esto te da la oportunidad de realmente Conócelos. Sea intencional y sus conversaciones pueden ser mucho más significativas de lo que alguna vez fue una pequeña charla en la sala de descanso.

No viajar significa más tiempo

Una parte importante de la rutina de un trabajador siempre ha sido el viaje, pero esto se perdió al comienzo de la pandemia. Con todo ese tiempo extra y nada que hacer, muchos se volvieron más productivos. El tiempo que normalmente se dedicaba a viajar hacia y desde la oficina se convirtió en tiempo para pensar y trabajar. Esto se volvió increíblemente beneficioso. Mucha gente se ha dado cuenta de que a menudo no es necesario viajar al trabajo y que pueden hacer más trabajo desde casa con una calidad superior. El trabajo de oficina tradicional de nueve a cinco realmente se siente como una cosa del pasado, y el negocio parece mejor para él.

Una mejor y más amplia comunicación.

Los empleados que trabajaban en diferentes regiones geográficas existían mucho antes de la pandemia. Muchas empresas tienen una base sólida para unir equipos en varios espacios, pero cada vez es más fácil con la tecnología en constante mejora. Gracias a un amplio panorama de programas digitales, es tan fácil conectarse con alguien al otro lado del mundo como con alguien a la vuelta de la esquina. Los empleados en Europa se sienten tan unidos como los de EE. UU., y realmente hace que la organización se sienta más unida en su conjunto. Debido a la tecnología, parece que cuanto más nos separamos, más podemos unirnos.

Encuentra tiempo para divertirte

Así como el trabajo remoto obliga a los trabajadores a ser deliberados en su comunicación, también los impulsa a ser deliberados en las oportunidades que se pueden crear para relajarse, aprender unos de otros y divertirse. La gerencia tiene que pensar más seriamente en cómo conectar a todo su equipo. Cada empleado es diferente y, lamentablemente, no existe una guía sobre cómo divertirse. Las medidas adoptadas aquí dependen de la mano de obra. Lo importante es que los gerentes deben hacer que los empleados se sientan parte de un grupo, incluso si nunca conocen físicamente a un solo compañero de trabajo. Algunos equipos remotos tienen sesiones mensuales en las que juegan, responden preguntas sobre ellos mismos y conocen con quién están trabajando. Independientemente de lo que elija hacer, se trata de construir estos lazos.

La cultura no solo ocurre en los negocios. Está en constante evolución, y con un catalizador como el Covid-19, está destinado a cambiar drásticamente. En lugar de temer una pérdida de familiaridad, la nueva cara de los negocios nos ha presentado a cada uno de nosotros una oportunidad: podemos redefinir la cultura a nuestra propia imagen. A través de la acción y la comunicación deliberadas, una mayor productividad y un enfoque en unir a su equipo, tiene la oportunidad de mejorar la cultura de su empresa.