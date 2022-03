La empresa envía accidentalmente cheques de indemnización a miles de empleados antes de anunciar los despidos

Justo cuando parecía que las cosas no podían empeorar para Better.com y su liderazgo desordenado, otra ronda de despidos ha vuelto a poner a la empresa en problemas.

Para ponerte al día, en diciembre pasado, la compañía despidió al 9% de su fuerza laboral (alrededor de 900 empleados) en una videollamada improvisada de Zoom apenas cuatro días antes de Navidad y les dijo a los empleados que los despidos eran “efectivos de inmediato”.

El cofundador y director ejecutivo Vishal Garg (que actualmente se ha tomado un descanso de su cargo en medio del escándalo) y Better.com enfrentaron una gran reacción después de que las imágenes de la llamada se hicieran virales en las redes sociales, lo que obligó a Garg a escribir una declaración pública para los empleados sobre el sitio web de la empresa.

Relacionado: CEO despide a 900 empleados en impactante videollamada

“No pude mostrar la cantidad adecuada de respeto y aprecio por las personas afectadas y por sus contribuciones a Better”, escribió Garg en ese momento.

Ahora, la compañía no solo ha anunciado más despidos, sino que ha cometido un error total en la entrega al enviar accidentalmente a los empleados sus cheques de indemnización antes de que se anunciaran los despidos.

Según TechCrunch , se suponía que los despidos en la empresa se anunciarían el 8 de marzo, pero se cambiaron al 9 de marzo, aunque internamente en la aplicación de nómina de la empresa (Workday) el cambio no se había instalado y los empleados habían comenzado a recibir notificaciones de cheques de indemnización a la medianoche. el 8 de marzo

“Ningún correo electrónico, ninguna llamada, nada. Esto se manejó de manera asquerosa”, dijo un empleado anónimo a TechCrunch . “La dirigencia se mantuvo absolutamente en silencio, nunca reconoció nada con respecto a los despidos. Todavía no lo han hecho”.

Relacionado: 'Me equivoqué en la ejecución': el director ejecutivo se disculpa después de despedir brutalmente a 900 empleados

Los despidos fueron confirmados posteriormente por correo electrónico por el director financiero y presidente interino, Kevin Ryan.

“Está claro, después de una revisión cuidadosa y exhaustiva, que tendremos que hacer más para garantizar un sólido camino a seguir para la empresa y el trabajo vital que todos estamos haciendo para que la propiedad de vivienda sea más accesible para todos”, decía el correo electrónico . “Desafortunadamente, eso significa que debemos dar el difícil paso de optimizar aún más nuestras operaciones y reducir nuestra fuerza laboral tanto en los EE. UU. como en la India de manera sustancial”.

Luego, el correo electrónico continúa explicando que los empleados que fueron despedidos serán "contactados personalmente" por teléfono durante los próximos días y que recibirán una indemnización (alrededor de 60 a 90 días de pago) y tres meses de cobertura médica COBRA. beneficios

“Estos no han sido unos meses fáciles, y quiero expresar mi más sincero agradecimiento a cada miembro del equipo de Better por su arduo trabajo y enfoque y por seguir cuidando tanto a nuestros clientes y a los demás”, dijo Ryan. “Cada uno de nosotros, los que se van y los que se quedan, hemos desempeñado un papel fundamental en la construcción de Better. Nuestros días más fuertes están por venir”.

Según los informes, la última ronda de despidos afectará a más de 3.000 empleados.

Los informes indican que Better.com fue valorado en $7 mil millones después de recibir una “infusión de efectivo” de $750 millones solo unos días antes de los despidos masivos de diciembre.