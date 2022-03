Cómo construir una cultura empresarial que retenga empleados leales

No hace falta decir que construir una empresa en la que sus empleados sientan que pertenecen es en beneficio de todos. Su fuerza laboral no solo es más feliz, sino que también se vuelven más permanentes: experimentará mucha menos rotación. Pero, ¿cómo se construye este tipo de cultura?

Después de dos años de pandemia, las personas están reevaluando su propósito y relación con el trabajo. Como resultado, estamos viendo trabajadores valiosos que abandonan voluntariamente sus trabajos en masa . Están optando por abandonar los lugares de trabajo tóxicos que perpetúan el agotamiento mental y los entornos menos que deseables. Pero es importante entender que estos trabajadores no abandonan el lugar de trabajo en general; están saliendo de sus lugares de trabajo. Y se van por la cultura. A medida que evaluamos las razones, es importante recordar: todas las cosas que hemos implementado (los valores, las prácticas) no significan nada si los empleados no pueden mirarse en el espejo y decir: “Pertenezco aquí”.

En años anteriores, las empresas públicas generalmente informaban métricas como los ingresos por empleado a la SEC, y realmente se enfocaban en las cosas que generaba el dólar fuerte. En este caso, su empresa se valoraba mucho si tenía una tecnología significativa o si poseía bienes raíces realmente buenos. Pero en los últimos dos años, los informes de la SEC han demostrado que las empresas pueden tener la mejor tecnología y la inversión más sorprendente en ubicaciones, pero son realmente las personas las que determinan el éxito o el fracaso cuando se trata de alcanzar sus objetivos estratégicos. Ahora, las empresas tienen que mostrar cómo están invirtiendo en el desarrollo de su gente.

Esto es especialmente interesante en un momento en que las empresas están experimentando una escasez extrema de habilidades, tanto en el mundo comercial como en el de cuello blanco. Ahora es necesario centrarse en el desarrollo de habilidades, y si bien debemos continuar desarrollando habilidades comerciales ya que no van a desaparecer, son realmente las habilidades blandas las que son nuevos motivadores. Las personas se preguntan si pueden liderar o convertir las decisiones analíticas en argumentos que su fuerza laboral pueda respaldar.

Las investigaciones muestran que cuando las personas aceptan nuevos trabajos, no se trata solo del dinero. Sí, por supuesto, el dinero es importante y las personas deben recibir un pago equitativo. Pero la gente quiere saber que está siendo apoyada en su crecimiento profesional. Están buscando el desarrollo de habilidades blandas, no solo para ellos sino también para sus líderes.

El hecho de que las personas esperen más de sus empleadores promueve esta idea. Por ejemplo, los codificadores ya no se conforman con trabajar las 24 horas y ser celebrados con mesas de ping pong y cerveza gratis. Los empleados ya no quieren experimentar agotamiento en el lugar de trabajo. Quieren que sus empleadores inviertan en ellos tanto como ellos han invertido su tiempo y energía en esa empresa. Y a raíz de la pandemia y La Gran Renuncia, si los empleados no están satisfechos, van a optar por irse. Dada la escasez en el lugar de trabajo, el poder ahora está en el empleado y ya no en el empleador.

Para empresas con culturas erosionadas y nuevas empresas que buscan construir algo nuevo, esto significa crear una nueva cultura. Esto es lo único que mantendrá a alguien en su empresa y traerá nuevas personas para trabajar con su marca. Al final del día, si la gente no quiere trabajar para ti, tu marca no importa.

Cuando las personas invierten en un negocio, invierten en la totalidad de esa visión: eficiencia, eficacia e igualdad. Más importante aún, invierten en las personas. Debe contar con el equipo adecuado para ejecutar su visión. Un equipo que se siente empoderado por la cultura tiene sentido de pertenencia dentro de la empresa. Y es esta hermosa y completa visión la que hace que la gente invierta en ti.

Para construir una empresa en la que los empleados sientan que quieren quedarse, necesitamos construir una cultura de pertenencia, una cultura que abarque los valores y el valor individual.