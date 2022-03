Elon Musk dio la bienvenida en secreto a un segundo hijo

Elon Musk nunca ha sido de los que mantienen las cosas en secreto, especialmente cuando se trata de tuitear sus opiniones y actualizaciones, a veces polémicas, sobre los productos y planes de Tesla.

Theo Wargo | Getty Images

Pero cuando se trata de su vida personal, parece que podría ser un poco más privado.

Su ex pareja, el músico Grimes, reveló en una entrevista exclusiva con Vanity Fair que la pareja dio la bienvenida a su segundo hijo a través de un vientre subrogado en diciembre pasado.

Esta es la primera hija de la pareja, llamada Exa Dark Sideræl Musk.

“No significó que ellos 2 supieran sobre mi hija, así que respeten su privacidad, ya que me encantaría que pudiera vivir una vida lo más privada posible”, tuiteó Grimes después del lanzamiento de la entrevista, diciéndoles a los fanáticos. que no pretendía que la historia se centrara en su vida privada sino en su nueva música.

Musk y Grimes también comparten un hijo juntos llamado X Æ A-Xii (o "X" como lo apodan) que nació en mayo de 2020.

En la entrevista, Grimes (cuyo nombre real es Claire Boucher) habló sobre su difícil embarazo con X.

“[X] estaba presionando mis nervios, así que seguí colapsando. Di unos pasos y colapsé”, le dijo a Vanity Fair . “Fue un poco aterrador, porque no quieres caerte mucho cuando estás embarazada de ocho meses. Así que me arrastraba hasta el baño y me arrastraba hacia atrás o lo que sea”.

También le dijo al medio que ella y Musk "siempre han querido al menos tres o cuatro" hijos y planean tener más en el futuro.

¿En cuanto al estado actual de su relación? Complicado pero de una manera pacífica, si eso tiene sentido.

“No hay una palabra real para eso. Probablemente me referiría a él como mi novio, pero somos muy fluidos. Vivimos en casas separadas. Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo... Simplemente tenemos nuestras propias cosas, y no espero que otras personas lo entiendan”, dijo al medio .

La pareja hizo pública su separación oficial en septiembre pasado cuando Musk habló con Page Six .

“Estamos semi-separados pero aún nos amamos, nos vemos con frecuencia y estamos en buenos términos”, dijo Musk al medio de comunicación en un comunicado. “Principalmente, mi trabajo en SpaceX y Tesla requiere que esté principalmente en Texas o que viaje al extranjero y su trabajo es principalmente en Los Ángeles. Ella se queda conmigo ahora y Baby X está en la habitación contigua”.

Musk y Grimes estuvieron oficialmente juntos durante tres años, haciendo su primer debut público en la Met Gala en 2018.

Musk también tiene otros cinco hijos de un matrimonio anterior: los gemelos Xavier y Griffen y un par de trillizos llamados Damian, Kai y Saxon.

Sin embargo, la opinión y el amor de Grimes por Musk va más allá de su relación personal: continuó elogiando su ética de trabajo y sus contribuciones a la sociedad.

"Bro puede decir muchas estupideces, pero hace lo correcto", le dijo a Vanity Fair .

A principios de la tarde del viernes, el patrimonio neto de Musk se estimaba en 221.200 millones de dólares.