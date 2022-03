Disfruta de la música, responde llamadas y más con estos auriculares inalámbricos

El mundo siempre está cambiando rápidamente, con la tecnología empujando el sobre tan rápido que a veces puede ser abrumador tratar de mantenerse al día. No, no estás listo para unirte al Metaverso (incluso si vale la pena estar preparado). Afortunadamente, algunas cosas no se precipitan hacia el futuro. Si está buscando un nuevo par de auriculares inalámbricos, hay muchas opciones excelentes que no van a hacer nada loco como ponerle un microchip en la cabeza. Con una opción como los Xpods Pro True Wireless Earbuds + Charging Case , puedes disfrutar de tu música y podcasts con los adornos necesarios para sentirte cómodo.

Naztech

Basado en los AirPods de Apple, el modelo Pro de Xpods ofrece muchas de las mismas capacidades por una fracción del precio. Con controladores ajustados con precisión para una acústica más rica y la última tecnología Bluetooth para una conectividad sólida, te sumergirás en el sonido ya sea que estés trabajando en un gran proyecto o haciendo ejercicio en el gimnasio. Las puntas personalizables crean un sello que aísla el ruido, lo que le permite bloquear el ruido no deseado cuando desea concentrarse, y los dos micrófonos tienen tecnología de captura de voz mejorada, lo que los hace perfectos para recibir llamadas. Además, el estuche de carga inalámbrico portátil ofrece hasta 25 horas de reproducción total para disfrutar al máximo sin tener que recargar constantemente.

Quizás lo más importante es que ni siquiera necesita su teléfono para ajustar las cosas. Los controles intuitivos del sensor táctil en los auriculares le permiten navegar entre canciones, ajustar el volumen y aceptar llamadas con un simple toque. Ah, y el estuche de carga es compatible con Qi, lo que garantiza que todo el sistema permanezca inalámbrico.

Mejore su experiencia auditiva con un par de auriculares inalámbricos que no arruinarán su banco. En este momento, puede obtener los audífonos Xpods Pro True Wireless + estuche de carga por $ 20 de descuento a solo $ 49.99 cuando usa el código de promoción XPOD20 al finalizar la compra.

Los precios están sujetos a cambios.