Los desafíos para obtener financiamiento para empresas propiedad de mujeres y minorías, y cómo resolverlos

Es bien sabido que las empresas propiedad de mujeres y minorías están terriblemente rezagadas en el acceso al capital para financiar sus nuevas empresas y pequeñas empresas. Según el Estado de las Empresas Propiedad de Mujeres de American Express, las mujeres poseen el 49 por ciento de las empresas en los EE. UU., pero representan menos del 10 por ciento de los ingresos obtenidos del país. Esa es una estadística asombrosa y dolorosamente aterradora a medida que avanzamos en el siglo XXI. Algunos señalan con el dedo al varón y su privilegio; otros culpan a las instituciones financieras. Muchos equiparan la falta de capital social que poseen las mujeres y las minorías con una menor financiación familiar y de amigos en las primeras etapas. Ese financiamiento puede proporcionar una plataforma para construir un negocio y brindar oportunidades para un balance general más saludable cuando se busca financiamiento adicional. Podría ser todas o ninguna de estas razones. Entonces, comencemos a enfocarnos en las soluciones. Si el 49 por ciento de las empresas en los EE. UU. accedieran al 49 por ciento del capital disponible, entonces es lógico que el 100 por ciento de nuestras empresas prosperarían. ¿Pensamiento al estilo Pollyanna? Tal vez, pero se necesita dinero para hacer dinero. Cuanto más exitosos sean todos nuestros negocios, mejores serán las finanzas individuales y el desarrollo económico en nuestras ciudades, lo que por supuesto impacta todo lo demás de manera positiva.

¿Dónde está el dinero, de todos modos?

La primera etapa de financiación es, por supuesto, la autofinanciación. No todo el mundo tiene un nido de huevos listo para incubar los fondos necesarios para invertir en una nueva empresa. Pero la mayoría de los dueños de negocios nacientes tienen un círculo de amigos y familiares (vagamente definidos). Haga una lista de todas las personas que podrían considerar proporcionar algunos de esos dólares dorados para la etapa inicial de amigos y familiares. Luego, como dueño de un negocio, acérquese a estas personas de la misma manera que lo haría con una institución financiera. Tenga un plan de negocios básico, proyecciones financieras y un registro de lo que ha invertido en el negocio hasta el momento, tanto en tiempo como en dinero. Sepa lo que puede permitirse darles a cambio: intereses sobre el dinero que invierten en usted o algún tipo de pago en especie de productos o servicios. Sin embargo, la clave es que no importa quién sea el financiador (padre, hermano, primo, vecino), esta es una transacción comercial legítima. Trátelo como tal y muéstrele a la persona el respeto que le mostraría a un banquero o inversionista ángel. Esté preparado, honesto y realista en sus proyecciones de tiempo y rendimiento. Ponga todo por escrito y haga que todas las partes firmen la documentación. Tenga un descargo de responsabilidad de lo que sucede si su negocio no ve el éxito que planea. Asegúrese de que todas las partes entiendan completamente los riesgos involucrados. No haga promesas que tal vez no pueda cumplir. Una oportunidad clásica para vender menos y entregar en exceso. Proporcione proyecciones realistas, pero erre por el lado de las estimaciones más conservadoras. Cuando supere sus proyecciones, sus amigos y familiares estarán encantados. Pero si promete mucho más y no cumple, pierde credibilidad.

La siguiente etapa es la financiación respaldada por deuda, cualquier cosa que requiera un reembolso con intereses. Esto puede tomar muchas formas: micropréstamos, cooperativas de crédito, bancos tradicionales, préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) o líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC). Para tener éxito en esta ruta, debe comenzar a cultivar estas relaciones con los prestamistas mucho antes de presentar una solicitud de préstamo. Comience a pedirles a otros dueños de negocios que le presenten a sus prestamistas. Investigue un poco y vea qué instituciones crediticias en su área tienen un historial de cultivar relaciones y hacer negocios con empresas propiedad de mujeres y minorías. Encuentre organizaciones de apoyo locales que existen para apoyar al fundador subrepresentado y pídales que lo ayuden a establecer contactos con esos prestamistas. Organice reuniones introductorias con los prestamistas, incluso en las primeras etapas de su negocio. Soy optimista y creo sinceramente que las instituciones crediticias quieren tener una cartera mixta de propietarios de empresas como clientes, pero aún no los conocen. Entonces, sé audaz y conócelos primero. Una vez que haya cultivado relaciones con algunos banqueros, comparta su plan de negocios y pregunte qué necesitará para obtener la aprobación de un préstamo. Los prestamistas querrán ver un historial de ingresos y una prueba de que puede pagar el préstamo con intereses en un plazo determinado. Es posible que se sorprenda gratamente de la rapidez con la que pueden ayudarlo a cumplir con sus requisitos de préstamo. En el camino, los prestamistas querrán compartir su éxito. Los prestamistas son humanos y desean ayudar a los demás, especialmente a aquellos que piden ayuda.

Relacionado: Las pequeñas empresas propiedad de minorías no están recibiendo préstamos de estímulo...

Cuando se vuelve aún más desafiante para las mujeres y las minorías

El porcentaje más pequeño de financiación para mujeres y minorías proviene de los ámbitos de financiación ángel y de riesgo. Estos son inversionistas individuales que han juntado sumas significativas de dinero para invertir como grupo en negocios calificados. Cada inversionista espera una recompensa significativa en el futuro, lo que hace que el proceso de apuestas sea intenso. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que es posible que no necesite este tipo de financiación. Los financiadores de riesgo y ángel buscan negocios rápidamente escalables, en su mayor parte. Un negocio en el que una gran cantidad de financiamiento (piense en $ 250,000 a varios millones) catapultará al negocio a la categoría de alto crecimiento en un corto período de tiempo. Lo que es genial para el fundador es el dinero rápido. Lo que no es tan bueno es que nada viene sin un precio. Los inversores querrán una cantidad significativa de efectivo o control, o en algunos casos, ambos. Un fundador debe aceptar que los inversores podrían incluso entrar y reemplazarlo como líder de la organización. Si esta es la ruta de efectivo que en última instancia es adecuada para su negocio, haga su tarea. Contrate un buen abogado y un contador público certificado (CPA) para protegerlo durante el proceso de negociación. Además, sepa que el porcentaje de fondos de riesgo es aún menor para las mujeres; solo el dos por ciento del capital de riesgo se invierte en empresas fundadas por mujeres. Hay esperanza en el horizonte con más mujeres y minorías convirtiéndose en inversionistas, pero mantenga sus opciones abiertas. Busque capital de riesgo u organizaciones ángeles que examinen a sus solicitantes a ciegas. Connectic Ventures en Covington, Kentucky es un gran ejemplo. Su producto patentado, Wendel, examina las aplicaciones a ciegas. Más del 50 por ciento de las solicitudes que pasan por su proceso de filtrado son mujeres y minorías. Problema resuelto, ¿verdad? Si el proceso de selección no indica raza, género, edad, nivel socioeconómico o discapacidad, solo se examina la idea o el concepto en sí. Esa es una excelente noticia para todos los empresarios y respalda la noción de que un equipo diverso es un equipo ganador.

Relacionado: 3 formas de apoyar a las empresas propiedad de minorías

Pasos para asegurar la financiación

Cree un plan de negocios sólido y comience a mostrar el progreso de ese plan. Cree una red amplia y profunda de personas que puedan ayudarlo financieramente. Cree un consejo asesor de profesionales experimentados y confiables. Mantener excelentes y completos registros financieros. Verifique su puntaje de crédito y mejórelo tanto como sea posible. Comercialice efectivamente su negocio en su comunidad. Escriba un plan de financiación de amigos y familiares y comience a hacer las solicitudes. Comience a establecer relaciones con banqueros, organizaciones de micropréstamos y entidades locales de apoyo empresarial y de pequeñas empresas. Investigue a los financiadores de capital de riesgo y ángel que tienen negocios en su industria como parte de su cartera.

¿Qué pueden hacer los financiadores para resolver este problema?

Pedir a los financiadores que resuelvan este problema es donde se vuelve más desafiante. Las regulaciones bancarias federales tienen una verdad muy estricta en las pautas de préstamos. No pueden simplemente facilitar que las mujeres y los grupos minoritarios reciban préstamos. Todos todavía tenemos que calificar y tener los medios para pagar los préstamos. Sin embargo, las organizaciones crediticias pueden crear más incentivos y oportunidades en torno a la construcción de relaciones con mujeres y minorías como posibles clientes prestamistas. Muchos bancos tienen redes de mujeres, programas para empresas propiedad de minorías y están contratando a más personas para ayudar a cultivar esas relaciones. Un enfoque estratégico en la diversidad en su base de consumidores es una pieza fundamental de la solución general que los prestamistas pueden aportar. La solución a la crisis de financiación que enfrentan las empresas propiedad de mujeres y minorías es una calle de doble sentido. Los que tienen el dinero, los banqueros y otros prestamistas, necesitan buscar y cultivar relaciones; los empresarios que necesitan financiación deben estar preparados y confiados. Lograr que ambos lados de la ecuación trabajen juntos creará un entorno en el que todos los propietarios de empresas puedan acceder por igual a la financiación. Esa financiación ayudará a crear empresas más sostenibles, ofrecer más puestos de trabajo a la comunidad y hacer crecer nuestra economía. Un resultado de ganar-ganar-ganar para todos.

Relacionado: Este VC pasó de representar a grandes artistas a financiar a mujeres...