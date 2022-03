¿Su empleado lo fantasma? Este es el por qué.

Me duele admitirlo, pero me han engañado. Sucedió hace años, pero que me dejaran plantado en una cita se sentía tan horrible que todavía recuerdo el nombre de la persona.

Lo más probable es que también hayas sentido el dolor de ser fantasma. Las investigaciones muestran que entre el 60 y el 70 % de los adultos lo han hecho . El término se refiere a un método para terminar una relación cortando toda comunicación. Los correos electrónicos, las llamadas telefónicas, los mensajes directos y los mensajes de texto obtienen la misma respuesta: silencio. No hay explicación, es como si la persona simplemente desapareciera.

En una era de aplicaciones de citas que eliminan el trabajo de la creación de redes, no es sorprendente que estemos menos involucrados personalmente en relaciones breves, hasta el punto de sentirnos cómodos terminando sin una explicación de por qué.

Pero esta historia no se trata de citas. Ahora, nuestro mal comportamiento colectivo se ha extendido de nuestra vida amorosa a nuestra vida profesional, en gran medida. Los nuevos datos de la firma de análisis de personas Visier muestran que un sorprendente 84% de los buscadores de empleo han ignorado a su empleador o empleador potencial en los últimos 18 meses.

No puedo evitar pensar que nuestras convenciones de contratación impersonalizadas, que tienen todo el anonimato y la desconexión de nuestras aplicaciones de citas, son en parte culpables. Este es el por qué.

Lo que se siembra de recoge

La contratación ha estado desequilibrada durante mucho tiempo. Las personas actualizaron sus currículums, escribieron cartas de presentación bien pensadas y se enfrentaron a entrevistas... solo para no recibir respuesta. No lo estoy tolerando, pero tal vez no sea una sorpresa que las tornas estén cambiando.

Está sucediendo por varias razones. En este momento, el mercado laboral de EE. UU. es cada vez más competitivo: Amazon dijo que está más que duplicando su compensación en efectivo base para los trabajadores corporativos, y los empleados tienen expectativas más altas para los empleadores. Una encuesta de Gallup encontró cosas como el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, la compensación, la diversidad y la inclusión y el propósito se volvieron aún más importantes para los empleados en los últimos dos años. Aunque comunicar los valores de la empresa siempre ha sido una prioridad para los jefes, la pandemia ejerció presión sobre el C-suite para que realmente esté a la altura de esas afirmaciones.

¿Y si no lo hacen? Los trabajadores están dispuestos a caminar o desaparecer. De hecho, los datos de Visier muestran que el fantasma es más probable en las últimas etapas de contratación e incorporación. Aunque el 29% de las personas encuestadas dijeron que desaparecerían después de dos o más entrevistas, el 30% dijo que desaparecerían incluso después de aceptar una oferta de trabajo. Sorprendentemente, el 31 % dijo que se volvería fantasma después de su primer día de trabajo.

Probablemente esté creando una imagen de estos trabajadores en su cabeza, y apuesto a que está equivocado. Esto no es solo que los empleados jóvenes con una mala etiqueta de contratación sean irresponsables. En realidad, el estudio revela que la disposición de un empleado a ser fantasma aumenta constantemente con su antigüedad. Cuanto más antiguo era el trabajador, más cómodo estaba tirando un Houdini sobre su empleador.

No debemos tomar estos hallazgos a la ligera. Aunque las empresas están cosechando lo que sembraron hasta cierto punto, es de mala educación que cualquiera de las partes en el proceso de contratación no cierre el ciclo. Para los candidatos, cada minuto que un reclutador dedica a usted es tiempo que no pasa con otra persona. Si sabes que no estás interesado, comunicarlo te ahorrará culpa en el futuro y le dará una oportunidad a alguien más.

Para los empleadores y empleados, el fantasma para evitar una conversación incómoda puede parecer una buena idea, pero no se equivoquen, es probable que vuelvan para perseguirlos. Puede empañar su marca y, en la era digital, incluso desaparecer en el aire deja una huella.

Renunciar al fantasma

Si alguna vez ha sido fantasma, sabe la agonía que puede causar. Es difícil no tomárselo como algo personal. A menudo, la persona que se convierte en fantasma se pregunta qué hizo y, a veces , cuestiona su propio valor . Ahora es el momento de que los empleadores tomen un descanso y reflexionen sobre sí mismos.

Lo primero que deben esforzarse por hacer es aclarar el proceso de contratación para los solicitantes de empleo. Con ese fin, nuestra empresa está desarrollando una declaración de derechos de los candidatos que describe exactamente lo que pueden esperar de nosotros y lo que podemos esperar de ellos. No solo es un indicador del valor de transparencia de nuestra empresa, sino que también brinda a los posibles empleados un marco para que no tengan que preguntarse si el tiempo de respuesta es largo o si han sido abandonados.

En segundo lugar, los empleadores deben intentar construir una conexión personal al principio del proceso. Me avergüenza admitirlo, pero al principio de mi carrera falté a un trabajo. Entré en una tienda de ropa deportiva, le pasé mi currículum al gerente y, para mi sorpresa, me entregó un uniforme. No hubo entrevista: ellos no me conocían, yo no los conocía, y el arrepentimiento se instaló de inmediato. Hay un problema similar hoy. La tecnología ha hecho que sea más fácil solicitar un trabajo. Con menos barreras de entrada, podemos hacer clic y aplicar sin conocer realmente la empresa que estamos considerando. En cambio, piense en el proceso de contratación como una oportunidad para construir una relación, de modo que ambas partes puedan evaluar si encajará bien o no.

En tercer lugar, los empleadores deben comunicar su propósito lo antes posible. Más del 30% de los trabajadores estadounidenses dijeron que la pandemia los hizo reflexionar sobre su propósito en la vida. Esa palabra de siete letras ha sido un trasfondo de la ola de renuncias que ha enviado a tanta gente al mercado laboral. Si un solicitante puede imaginar qué impactos podrá tener en una empresa, estará menos tentado de contratar a un gerente de contratación mientras continúa una búsqueda de trabajo impulsada por FOMO.

Hasta cierto punto, nuestro entorno digital facilita el fantasma. Al igual que llenar tu perfil en una aplicación de citas, cargar un currículum en una plataforma no tiene la misma importancia que una referencia personal. Pero es un error culpar de este fenómeno fantasma a la falta de interacción humana. Después de todo, aún puedes mostrarte como una persona empática incluso cuando no estás en persona. De hecho, parte de eso es tener el respeto por nosotros mismos y por los demás para al menos enviar el mensaje de ruptura más básico posible: "No eres tú, soy yo".

