Tome el camino menos transitado para desbloquear todo su potencial

Cuando era adolescente, era uno de esos estudiantes molestos que esperaban hasta el día antes de un examen para estudiar y luego se metían durante seis horas seguidas. Veía las buenas notas como algo que sabía que podía obtener, pero tenían poco valor para mí.

Pero en mi último año de secundaria, decidí demostrar que los detractores estaban equivocados. Estudié como nunca antes y me gradué entre los tres primeros de mi escuela. había tenido éxito Pero, ¿en qué medida del éxito ?

Ahora como emprendedor, me hago esa misma pregunta. ¿Cómo es el éxito para mí? ¿Hay un camino inusual pero mejor que me lleve allí?

Deje que sus objetivos dicten sus acciones, no la multitud

Hay 1 millón menos de estudiantes universitarios en los EE. UU. que en 2019. Pero este número me da más esperanza que ansiedad.

Dejé la universidad dos veces. El amor por la tecnología me llevó a estudiar TI, luego diseño gráfico y luego cine. El mundo de los negocios y la perspectiva de la innovación me llamaban. ¿Un diploma colgado en la pared realmente me ayudaría a llegar allí?

No me malinterpreten, definitivamente hay ventajas en la universidad. Aprendizaje crucial para profesiones como la medicina o el derecho, por ejemplo. La oportunidad de conocer gente de todos los ámbitos de la vida. Pero cuando se trataba de negocios, leer un libro de texto no me llevaría a donde quería estar.

Saber cómo se ve tu versión del éxito es más importante que cómo se ve para el resto del mundo. A medida que continúe por su camino empresarial, ponga a prueba cada decisión que tome: ¿Esto sigue mis valores o los del mundo?

Si no está seguro de si su camino actual es el correcto, hay un par de formas importantes de evaluar. Veamos cómo tomar el camino menos transitado puede llevarlo en la dirección correcta.

Conoce tu estilo de aprendizaje

Estaba estudiando TI en una universidad australiana (mi primera oportunidad) cuando la familia anfitriona con la que vivía me mostró su nueva cámara DSLR. No tenía ni idea de cómo usarlo, pero el manual realmente no me enganchó. En cambio, llevé la cámara al lago todos los días y practiqué su uso. Vi videos de YouTube. Hablé con gente que conocí sobre fotografía. En lugar de solo aprender a usar una cámara, estaba aprendiendo activamente a ser fotógrafo.

Eventualmente, esa historia se repitió en San Francisco. Estudié cine allí durante un año, y mientras las sesiones prácticas satisfacían, las teorías y el tiempo de clase me desinteresaron. La mayor parte de mi aprendizaje como empresario en realidad provino de observar y hablar con ejecutivos de tecnología.

Aquí está la cosa. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Algunos prosperan en un salón de clases, otros abandonan y algunos descartan la idea por completo.

Cuanto más aprenda, más impactantes pueden ser sus acciones. Pero el aprendizaje toma muchas formas diferentes. Si un método de aprendizaje en particular lo deja arrastrando los pies, no se fuerce. Intenta algo nuevo. Incluso hay cuestionarios para ayudar a determinar su estilo de aprendizaje único .

Los libros de negocios me dejan con sueño, pero ¿un video de YouTube que relacione el mismo contenido? Soy todo oídos. Reflexione sobre experiencias de aprendizaje pasadas, así como en la escuela, y pregúntese: ¿Cuándo aprendí más?

Obtenga experiencia laboral (incluso si no es en su campo previsto)

Después de dejar la universidad, terminé viviendo en un edificio lleno de innovadores y emprendedores. Hablaba de manera informal con los grandes ejecutivos de tecnología, los seguía en las reuniones e incluso hacía prácticas con algunos de ellos. Y siempre atribuyo esas experiencias a donde estoy ahora.

Si ya terminó la escuela (y no está buscando unirse a una profesión como medicina o derecho), busque un puesto en una empresa local en una industria que le guste. Incluso si es como pasante por un tiempo. Unirse a una comunidad profesional puede mejorar esa experiencia, lo que le permite conectarse con personas en una industria elegida en un formato más social: es como la universidad sin un salón de clases. Su título de trabajo no importa, pero la experiencia práctica y la comprensión de cómo es trabajar en esa industria sí lo son.

Nadie a la edad de 18 años sabe lo que le depara el futuro. Se trata de explorar y, a veces, tomar el camino menos transitado puede brindarle la mayor aventura y recompensa.