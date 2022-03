6 razones por las que usted y su empresa necesitan aprovechar los podcasts

La voz humana es nuestra herramienta más poderosa y emotiva. Incluso antes de la palabra escrita, la narración desarrolló lazos dentro de las comunidades y mantuvo un rastro de audio de nuestra historia cultural. Cuando éramos niños, nos contaban historias, algo que incluso ahora, como adultos, nos encontramos haciendo con nuestra familia, amigos y colegas.

La radio y la televisión revolucionaron la comunicación de masas. Sin embargo, gracias a las redes sociales, ahora vivimos en un estado de sobrecarga sensorial constante, donde cada persona y marca intenta contar su historia. Una vez más, el audio se ha convertido en un medio más atractivo y sencillo para eliminar el ruido, particularmente en forma de podcasts .

Según Insider Intelligence , se puede esperar una proyección de 424,2 millones de oyentes de podcasts en todo el mundo, lo que representa el 20,3 % de los usuarios de Internet, en 2022, y los podcasts se convertirán en una industria de $94 880 millones para 2028. Si usted y su empresa aún no utilizan esta poderosa herramienta , aquí hay 6 razones por las que su empresa necesita aprovechar los podcasts en 2022.

1. Tus clientes ideales escuchan podcasts

Los podcasts son una excelente manera de brindarle tiempo individual con sus oyentes. Es su oportunidad de contar su historia a un público cautivo, brindándole no solo la oportunidad de crear conciencia de marca, sino también de crear una conexión más profunda con su público. La mayoría de los medios de marketing , como las redes sociales, los correos electrónicos, los artículos y los anuncios, se basan en textos y/o imágenes breves que llaman la atención.

Sin embargo, con los podcasts, su audiencia está preparada para brindarle más de 10 segundos de su tiempo. De hecho, muchos oyentes dedicarán una hora o más de su atención total a escuchar un podcast. Aproveche esto usando el tiempo para ampliar y profundizar en su historia. El podcasting no es solo un sistema único de entrega de persona a persona, sino que también captura la narración en su forma más poderosa.

2. El contenido de audio es conveniente para el consumidor

Lo mejor de los podcasts es que no solo son convenientes sino también de fácil acceso . Disponibles para transmitir en múltiples plataformas y dispositivos, los podcasts se han arraigado rápidamente en las rutinas diarias de muchas personas. Un viaje largo, un viaje en transporte público, una caminata o una sesión de gimnasio: cada vez más personas eligen implementar algún tipo de productividad con este tiempo escuchando activamente algo que disfrutan o les interesa.

3. Los podcasts atraen clientes y clientes de alta calidad.

Una de las mejores cosas de los podcasts es que tu audiencia está genuinamente interesada en escuchar lo que tienes que decir. Hay un nicho de podcast para los gustos e intereses de cualquier oyente. Por eso, le estás hablando directamente a tu cliente ideal. Con el valor que tiene para ofrecer en un solo episodio de podcast, puede estar seguro de que también atraerá clientes potenciales de alta calidad.

4. No cuesta mucho empezar

Ya sea que cree sus propios podcasts o aparezca como invitado, no cuesta casi nada comenzar. Jenna Kutcher, una de las presentadoras de podcasts más importantes de la actualidad, comenzó literalmente The Goal Digger Podcast grabándose con auriculares Apple y usando el interior de su automóvil como insonorización. En estos días, puede obtener un kit de podcasting bastante bueno por tan solo $ 50 en línea.

Si prefiere aparecer como invitado, muchos podcasts entrevistan a otros de forma gratuita o pueden cobrar una pequeña tarifa. Eche un vistazo a aquellos dentro de su nicho y envíeles un mensaje. Alternativamente, también puede contratar una agencia de relaciones públicas para que lo ayude con esto al comunicarse con una gran base de datos de contactos.

5. Ubícate como una autoridad en tu industria

Si lo entrevistan en podcasts que se incluyen en las categorías de inicio o emprendimiento , tiene una manera fácil de posicionarse como una autoridad en su industria no solo por su presencia, sino también por los consejos y el valor que brinda al oyente.

6. Es divertido

Hablar con otros sobre tus pasiones y ser escuchado por otras personas de ideas afines es una sensación increíble que puedes experimentar una y otra vez aprovechando diferentes podcasts. Entonces, la pregunta no es si debe aprovechar los podcasts, sino por qué no lo hace. Haga de 2022 su mejor año de negocios no solo probando algo nuevo, sino aprovechando la influencia de un mercado cada vez más poderoso.