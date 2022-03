El telescopio espacial James Webb ha “abierto los ojos” y enviado la primera imagen nítida desde el espacio. Tras haber completado la llamada “fase fina”, en la que se alinearon los 18 segmentos hexagonales que se combinan para crear una suerte de espejo que le permite registrar la luz de objetos distantes, la sofisticada sonda espacial envió una imagen que ha emocionado a quienes siguen cada paso de la misión.

Small adjustments, major progress!



Having completed 2 more mirror alignment steps, #NASAWebb’s optical performance will be able to meet or exceed its science goals. Now that’s good optics!