Según Elon Musk, el hombre llegará a Marte en el año 2029

Telescopios capaces de captar la primera luz del universo, enormes cohetes que están casi listos para despegar, pruebas tripuladas de vehículos para explorar el terreno lunar… no cabe duda: la exploración espacial vive un gran momento y nos hace soñar con la posibilidad de que pronto, el ser humano finalmente llegue a Marte. No es una idea nueva y a lo largo de los años hemos soñado con el momento en el que conquistaremos al llamado planeta rojo. Libros y películas como Crónicas marcianas de Ray Bradbury y The Martian de Andy Weir, exploran cómo será el evento y las implicaciones que podría tener.

Joshua Lott | Getty Images

Conforme la carrera por desarrollar tecnología capaz de transportar a los primero astronautas a Marte se intensifica, científicos, políticos y empresarios intentan hacer sus predicciones en torno a la fecha en que esto finalmente sucederá. El último en participar en este juego es Elon Musk, el emprendedor sudafricano que siempre está activo en Twitter.

La cuenta de Twitter @Space_Hub, dedicada a postear sobre temas de astronomía y exploración espacial, subió una imagen de Neil Armstrong con el número 1969 y otra del planeta rojo con la cifra 20__ entre interrogaciones encima. Además, en el caption etiquetaron a Musk y le pidieron que hiciera una predicción en torno al año en que llegaremos a Marte.

¿La respuesta del dueño de Tesla y SpaceX? 2029.

LA COMPETENCIA POR LLEGAR A MARTE, ¿QUIÉNES PARTICIPAN?

Diversas agencias espaciales trabajan hoy en programas que pretenden llevar al ser humano a Marte. En ellas nos solo están involucrados los gobiernos de distintos países, sino que también empresarios multimillonarios que invierten grandes montos para apoyar la causa. Entre las empresas y agencias involucradas están SpaceX (de Elon Musk), Boeing, Blue Origin (de Jeff Bezos), Virgin Galactic (de Richard Branson), Inspiration Mars (de Dennis Tito), la Administración Espacial China, la NASA, Roscosmos, la Agencia Japonesa de Exploración y la Agencia India de Investigación. Algunas de ellas trabajan en conjunto buscando ser las primeras en una carrera que nos recuerda a aquella por llegar primero a la Luna en la década de los 60.

En su momento el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la NASA podría enviar una misión tripulada a Marte en el año 2033. Hay que recordar que nueve distintas misiones han sido enviadas con éxito al planeta rojo; la primera de ellas fue la sonda Viking I que aterrizó en su superficie el 20 de julio de 1976. Rusia y la India también han tenido éxito en misiones con dispositivos que llegaron a orbitar en el planeta rojo.