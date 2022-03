4 formas de invertir más profundamente en su negocio

Los empresarios son algunas de las personas más duras que conozco. Se apresuran más y trabajan más duro, todo en busca de algo que aman. Si bien estas cualidades son admirables, a menudo encuentro que en medio de todo este impulso, con demasiada frecuencia nos olvidamos de invertir en otras cosas que importan. Tomarse el tiempo para invertir verdaderamente en su negocio, así como en usted mismo, puede generar resultados significativos a largo plazo.

Aquí hay cuatro formas de hacerlo.

1. Perfecciona tu “por qué” y tu marca

¿Qué te impulsó a levantarte de la cama y a trabajar esta mañana? Me pregunto esto a menudo, y la respuesta proporciona claridad sobre el "por qué" detrás de mi trabajo, así como sobre lo que me estoy perdiendo. Los empresarios deben buscar continuamente el significado y la pasión en cualquier cosa que elijan hacer. No importa cuánto tiempo haya estado en el negocio, es importante mantener esas cualidades al frente y al centro.

También es esencial asegurarse de que la pasión impulse su negocio. La razón por la que lo inició en primer lugar es solo el paso inicial: a partir de ahí, encuentre formas de asegurarse de que su marca satisfaga constantemente las demandas del mercado y esté lista para oportunidades de crecimiento.

Durante unacharla de SubSummit de 2021 sobre brechas, necesidades y expectativas de los consumidores, se presentó una investigación que mostró que las marcas a menudo crean contenido para sus propias necesidades y deseos, mientras que al mismo tiempo no escuchan lo que su audiencia realmente quiere.

Esto destaca los desafíos clave: la necesidad de saber a quién sirve su marca y comprender lo que están deseando. Este tipo de información solo se puede encontrar con una investigación concentrada y tiempo de calidad invertido en el negocio, en lugar de en él.

Si se encuentra en las primeras etapas de creación de una empresa, una forma de agudizar el enfoque es a través de concursos de presentación. Estos eventos te permiten pensar críticamente sobre el crecimiento de tu negocio, su potencial, sus brechas y sus áreas de oportunidad. Además, le permite sumergirse en cómo su marca está sirviendo a su público objetivo.

En última instancia, ganar una competencia de presentación puede generar contactos con inversionistas clave, premios en efectivo y servicios en especie, pero incluso el acto de practicar una presentación puede ayudarlo a posicionarse mejor para el éxito.

2. Encuentra un mentor

Un líder fuerte entiende que es imposible saberlo todo. La mejor forma de crecimiento proviene de la conexión con otras personas que han enfrentado desafíos similares, por lo que

la tutoría debe ser un componente clave de la estrategia de inversión. La investigación realizada por Kabbage, Inc. (y analizada en un artículo de Entrepreneur de 2020) muestra que el 92 % de los propietarios de pequeñas empresas cree que los mentores tienen un impacto directo en su crecimiento y supervivencia.

Y este proceso no tiene por qué ser complicado: simplemente identifique a un líder que admire y comuníquese con él, o únase a una asociación en su industria para obtener conocimientos de una comunidad de personas y grupos con ideas afines. Aprenda sobre su viaje, qué recursos han utilizado y cómo han evolucionado. Lo ideal es buscar a alguien que haya estado en una situación similar hace cinco o diez años. Y si usted es un líder más establecido, busque un aprendiz, porque hay tanto que ganar de esta relación como de ser un mentor.

Aprender de los éxitos y fracasos de los demás es esencial en su viaje empresarial y puede tener un impacto duradero en su vida personal y profesional.

3. Invierte en tu equipo

Rodearse de personas que lo animen y lo desafíen es una de las mejores maneras en que puede invertir en su negocio. No te cuesta nada y lo ganas todo con un equipo de calidad.

Los dueños de negocios deben enfocarse en contratar no solo por talento, sino también por una visión impulsada por la misión.

Por lo tanto, cuando contrate, busque a personas que compartan la misión de su organización y sientan pasión por lo que está buscando construir. En última instancia, estos son los empleados que lo ayudarán no solo a ser un mejor empresario, sino también a impulsar el crecimiento.

4. Adopte el desarrollo profesional

En la era digital actual, es imperativo que genere compromiso siempre que sea posible. En última instancia, el objetivo es crear una relación duradera con los clientes, para que nunca sientan la necesidad de ir a otro lugar. Cada interacción, cada correo electrónico, cada publicación social: todas son oportunidades para un compromiso más profundo.

Lo mismo debería ser cierto para nosotros y nuestras organizaciones. ¿Cómo podemos comprometernos más regularmente con nuestra empresa y nuestro propio desarrollo personal? Para empezar, invierte en ti mismo cada día. Lea un libro, escuche un podcast o simplemente salga a caminar.

Luego, lleve esa pasión por el desarrollo a su negocio. Asista a conferencias que le permitirán profundizar en su organización y aprender nuevas estrategias y métodos. Únase a asociaciones comerciales dedicadas a lo que hace y que lo rodearán con los de la industria. Esto ayudará a poner un nuevo enfoque en su organización y también será un camino para explorar nuevas oportunidades de planes de negocios.