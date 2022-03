Cómo la accesibilidad del sitio web afecta la reputación y el éxito de su marca

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 61 millones de adultos en los Estados Unidos viven con alguna discapacidad, y la Organización Mundial de la Salud ha detallado en su Informe Mundial sobre Discapacidad que el 15% de la población del planeta lucha con algún tipo de discapacidad. Centrándose específicamente en los consumidores del Reino Unido, la investigación más reciente (2019) del Click-Away Pound Report encontró que más de cuatro millones de personas en ese país "... abandonaron un sitio web minorista debido a las barreras que encontraron", a un costo para los minoristas y otros vendedores de £ 17,1 mil millones ($ 22,3 mil millones).

Si su negocio está en línea, puede sufrir daños incluso más allá de las oportunidades de ventas perdidas si aquellos que están discapacitados no pueden acceder a su sitio web. Si no se construyó de acuerdo con los Estándares para el Diseño Accesible de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades , el resultado podría ser un proceso legal, incluidos acuerdos y sanciones.

Claramente, entonces, una marca debe considerar la accesibilidad del sitio web para aumentar la credibilidad y también generar más ventas e ingresos.

Exploremos más a fondo las consecuencias de no hacerlo.

Bajo compromiso con la marca

Accessible By Design encontró en una encuesta que las personas con discapacidades visuales, auditivas, cognitivas y del habla respondieron negativamente a las empresas que fallaron en accesibilidad y usabilidad. El 40% de las personas encuestadas tuvo una acción adversa dirigida a dicho negocio (no compraría de las marcas ni las recomendaría a otros), y el 81% dio una respuesta generalmente negativa: se sintió desconectado de las marcas y asumió que no eran confiables.

Estas respuestas negativas pueden ser la experiencia de pesadilla de una empresa, solo una de las razones por las que el compromiso con la accesibilidad es una prioridad al adoptar la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en general.

Problemas legales

Las últimas Directrices de Accesibilidad al Contenido Web del Departamento de Justicia de EE. UU. se publicaron en 2017 y consideran que el cumplimiento de la ADA es esencial para los sitios web en dos categorías: los que pertenecen o están financiados por gobiernos estatales o locales y los que pertenecen a empresas.

De acuerdo con la ley, se pueden presentar demandas importantes en el sitio web de la ADA contra empresas conocidas como "lugares de alojamiento público". Los casos relacionados con sitios web asociados, incluidos los privados, se conocen como reclamaciones del Título III . (Las demandas contra sitios web del gobierno se clasifican como reclamos del Título II).

Además de los gastos (incluidos los honorarios legales) de lidiar con las demandas en sí, el incumplimiento de los estándares de cumplimiento de la ADA podría exponerlo a problemas de relaciones públicas y la necesidad de reconstruir su sitio web por completo.

Beneficios multidimensionales de la accesibilidad

El diseño ampliamente accesible facilita que los usuarios interactúen con su sitio web. Lo que es más importante, hace que sea conveniente para las personas con y sin discapacidades acceder a él. Una analogía convincente podría ser una sala de exposición dentro de un espacio bien estructurado y de fácil acceso: los visitantes no necesitarán deshacer la atención de los trabajadores de la sala de exposición para proporcionar una descripción y dirección. La buena accesibilidad del sitio brinda acceso a la información y la interacción para personas con o sin necesidades especiales.

Cómo cumplir con los estándares de cumplimiento

Un buen punto de partida es revisar losEstándares internacionales de las Pautas de accesibilidad al contenido web (WCAG), que abarcan hacer que el contenido sea más accesible para las personas con discapacidades. Está previsto que se complete un nuevo borrador para junio de 2022, pero mientras tanto puede acceder a los nuevos criterios de éxito (se pueden encontrar detalles adicionales en la Sección de Conformidad de las WCAG ), que se clasifican en tres niveles: A, AA y AAA. No se requiere que todos los sitios aprueben el último y más estricto estándar, pero se recomienda que un sitio comercial logre la clasificación AA y cumpla al 100% con ADA.

Por último, al completar la creación de su sitio teniendo en cuenta el cumplimiento, puede evaluarlo utilizando un Comprobador de accesibilidad para identificar cualquier problema que dificulte la navegación de la comunidad discapacitada.

El cumplimiento de ADA hará que su marca sea inclusiva y accesible para todos los usuarios y clientes potenciales. Le da a su empresa una ventaja competitiva y ofrece una mejor experiencia de usuario en todas las plataformas de navegación. Esto reduce el riesgo de demandas, aumenta su audiencia y construye la reputación de su empresa.