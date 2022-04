7 formas de protegerse en el mundo de las NFT

En 2022, todos están tratando de ganar dinero con la estupidez de otras personas. Eso se amplifica cuando traes el mundo virtual a la conversación.

A medida que el mundo de las NFT (tokens no fungibles) sigue creciendo, también lo hace el riesgo de engaños y estafas.

La fungibilidad se refiere a bienes y activos, desde música, arte, memes, bienes raíces, que se pueden intercambiar indistintamente. Cada bitcoin vale tanto como cualquier otro bitcoin. Esta igualdad en la criptomoneda permite un medio de comercio confiable, cuyo interés se ha disparado. Este mayor interés es motivo para que los recién llegados, así como los que ya existen en el espacio, estén al tanto de las herramientas y prácticas que ayudarán a protegerlo a usted y a sus activos de estafadores y piratas informáticos.

Relacionado: The Crypto Wallet Hustle: lo que necesita saber

Etiqueta de verificación

Asegúrese de estar investigando los proyectos que está comprando. Los proyectos verificados en OpenSea tendrán una marca de verificación azul junto a la colección oficial. Los contratos inteligentes de NFT enumerarán su historial de transacciones, lo que lo ayudará a identificar al creador y propietario original de algo. La verificación también puede realizarse mediante la exploración de las cuentas de redes sociales y las plataformas NFT del propietario, o mediante la utilización de un servicio de verificación NFT. Muchos NFT vienen con un certificado digital de autenticidad.

Saltar a un canal de Discord

Aquí es donde está toda la acción. Discord es el centro de la comunidad NFT: un espacio interactivo que brinda información útil y permite a los miembros participar en conversaciones profundas. Aquí puede acceder a consejos básicos sobre comercio e inversión. Pero, tenga cuidado con los canales y mensajes falsos de Discord. El Discord oficial del proyecto se puede encontrar en el sitio web o en la página de Twitter del proyecto.

Lea la hoja de ruta y asegúrese de que sea real

La hoja de ruta es el plan estratégico de un proyecto. Documenta y traza los objetivos y estrategias de cualquier proyecto NFT para comunicar su valor a largo plazo como inversión. Una hoja de ruta completa y bien pensada debería expandirse un poco hacia el futuro. Le informará sobre los planes futuros que tiene el proyecto. Y cómo planean llegar allí, incluidos los objetivos y planes de marketing y crecimiento.

Cuidado con TGTBT

Todos nos hemos enamorado de una inversión que no es lo que pretende ser. Donde promete grandes ganancias y recompensas por una pequeña inversión, ya sea su tiempo o su dinero. Los planes para hacerse rico rápidamente.

También hay NFT que son demasiado buenos para ser verdad (TGTBT). Estas son hojas de ruta que hacen grandes promesas pero no ofrecen un camino para llegar allí. Enormes niveles de ingresos pasivos. Pero los desarrolladores no han hecho su tarea y al final simplemente se van con su dinero. No te queda nada más que un archivo JPEG y una advertencia.

Nunca des tu frase inicial

Piense en su frase semilla como su código de acceso maestro. Es la clave para acceder a todos los activos digitales dentro de su billetera digital. Protégelo como si fuera tu posesión más preciada (o una billetera). Siempre que tenga su frase inicial, podrá acceder a todas las criptomonedas asociadas con esa billetera y frase (incluso si elimina o pierde la billetera). Entonces, no importa quién lo solicite, la respuesta es simple: no.

Su fase semilla puede protegerse fácilmente simplemente escribiéndola, como un código de acceso valioso, y guardando copias en varios lugares seguros. Los servicios de encriptación también están disponibles si prefiere proteger digitalmente su frase semilla. Sin embargo, tenga en cuenta que si alguien le pide compartir su pantalla, sea increíblemente diligente para que el código QR vinculado a esa frase no sea visible para nadie.

Relacionado: El cambio de seguridad que haría que las estafas de activos digitales fueran raras...

Evite bombear y descargar

¿Sabes qué proyecto es peor que uno que no es realista? Un NFT que solo quiere que la mayor cantidad de personas le inyecten dinero sin retorno de la inversión. El antiguo esquema de bombeo y descarga tiene una directiva: Poner dinero en el bolsillo del artista. Venda tantos tokens como sea posible, pero no ofrezca un camino adicional hacia una recompensa. Desafortunadamente, actualmente estamos viendo que esto ocurre con bastante frecuencia, pero se puede evitar investigando mucho y aprendiendo todo el espacio. Sea el inversor calculado.

Sumérgete y aprende

Hay mucho que aprender sobre el espacio NFT. Si bien los NFT han existido durante aproximadamente una década, el año pasado ha sido explosivo. Antes de invertir su dinero y su marca en este espacio, infórmese tanto como sea posible.

Hay cientos de miles de videos en el espacio NFT. Una búsqueda rápida le brindará innumerables temas para educarse antes de sumergirse en el mundo de NFT.

Esta lista no es un método 100 por ciento infalible. Pero al hacer este tipo de cosas, puedes aprender el espacio NFT en un nivel más profundo. Y será menos probable que vayas por el camino del arrepentimiento.

Relacionado: ¿Puede cualquier cosa ser un NFT? Esto es lo que necesita saber.